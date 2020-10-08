Госдолг снялся с санкционного тормоза

Минфин разместил ОФЗ на рекордную сумму

Минфин смог продать на одном аукционе гособлигации на рекордные ₽315,7 млрд, но с заметной премией для инвесторов. До конца года ведомству надо занять на рынке ₽2 трлн для покрытия дефицита бюджета из-за роста расходов в пандемию

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Минфин 7 октября установил новый рекорд по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ), следует из сообщения Московской биржи. На первом из двух запланированных аукционов ведомство смогло разместить бумаги на 315,73 млрд руб. — почти в полтора раза больше прежнего максимума, зафиксированного 2 сентября, когда объем привлечения превысил 215 млрд руб.

На аукцион Минфин выставил ОФЗ с переменным купоном с погашением в сентябре 2030 года. Спрос на бумаги был выше 316 млрд руб., заявленная цена отсечения составила 95,239% от номинала, средневзвешенная цена — 95,4133%. На закрытии торгов во вторник котировки аналогичных ОФЗ находились на уровне 96,5% от номинала, что соответствует, по данным «Интерфакса», премии 36 базисных пунктов к ставке RUONIA. То есть Минфину для привлечения такого объема средств пришлось предоставить инвесторам премию в доходности.

Минфину дважды не удавалось размещать ОФЗ в августе. Но сейчас спрос инвесторов на ОФЗ восстанавливается из-за «затишья по теме санкций», говорится в обзоре аналитиков Райффайзенбанка (есть у РБК). Это привело «к более активным покупкам ОФЗ локальными участниками», считают они. «Сложно оценить, насколько большую премию по этому выпуску предложил Минфин. Это флоатеры (облигации с переменной ставкой. — РБК), которые привязаны к рынку. Кроме того, объем размещения большой. Но в целом, мне кажется, Минфин сейчас торопится занять, и рынок позволяет это сделать», — говорит начальник центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин.

На втором аукционе 7 октября Минфин предложил инвесторам пятилетние ОФЗ с постоянным купоном на 30 млрд руб. Спрос со стороны инвесторов достиг 51,7 млрд руб. Средневзвешенная цена выпуска составила 97,0123% от номинала, а средневзвешенная доходность — 5,28% годовых.

Как правительство наращивает госдолг На фоне кризиса и пандемии Россия вновь стала чистым должником: обязательства федерального правительства в июле превысили его ликвидные резервы, писал РБК. Такого не наблюдалось с лета 2019 года. Из расчетов Минфина следует, что в 2020 году дефицит бюджета составит 4,4% против ранее запланированного профицита на уровне 1%. Бюджет останется дефицитным как минимум на протяжении трех лет. Для покрытия разрыва Минфин планирует наращивать госдолг — до 5,1–5,3 трлн руб., в основном за счет размещения ОФЗ. В первой половине 2020 года Минфин успел занять на внутреннем рынке около 1,6 трлн руб. В третьем квартале план был перевыполнен почти на четверть, объем размещения ОФЗ составил 1,238 трлн руб. До конца года Минфин намерен привлечь еще 2 трлн руб. — это рекордная сумма планового размещения.

Сможет ли Минфин привлечь столько денег от инвесторов

Многие эксперты ранее отмечали амбициозность плана правительства. По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, для достижения установленной планки по заимствованиям Минфин в среднем должен привлекать по 167 млрд руб. каждую неделю до конца года. Средств внутренних инвесторов может быть недостаточно для выполнения этого плана, указывало ранее рейтинговое агентство АКРА. Эксперты, в частности, отмечали, что спрос банков на ОФЗ может быть ограниченным на фоне волатильности процентных ставок. В этих условиях переоценка облигаций с длинными сроками погашения может оказывать давление на банковский капитал.

Минфин учел этот фактор и уже сделал ставку на размещение бумаг с переменной доходностью, замечает Сусин. По его словам, такие ОФЗ пользуются спросом у банков и крупных внутренних инвесторов, поскольку не создают для них дополнительного рыночного и процентного риска.

Высокий спрос на ОФЗ с переменной ставкой начальник информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин связывает с политикой Банка России. «ЦБ находится в завершающей фазе цикла по снижению ключевой ставки. В таких условиях инвесторы могут с осторожностью относиться к длинным выпускам с постоянным купоном, так как при росте процентных ставок они могут быть негативно переоценены. А вот выпуски с привязкой купона к RUONIA в этом плане обеспечивают некоторую защиту от изменения рыночной конъюнктуры», — поясняет он.

Если бы Минфин остался в старой парадигме и пытался размещать длинные ОФЗ с фиксированными ставками, то выполнить амбициозный план по заимствованиям было бы невозможно: емкость внутреннего рынка не позволяет занять так много, а спрос со стороны нерезидентов нестабилен, поясняет Сусин. «Но поскольку Минфин пошел по другому пути: сделал такие бумаги, которые интересны внутренним инвесторам в большом объеме, — текущий размер заимствований он может реализовать на внутреннем рынке», — заключает эксперт.

Пока темпы размещения говорят о том, что Минфин может достичь намеченной цели, соглашается Карпунин: «За один аукцион размещено 15% от всего квартального плана, а ведь запланировано 12 аукционов. Основной фокус будет на бумаги с погашением через пять—десять лет. Мы видим, что высокий спрос формируется в средних выпусках, у которых ставка купона привязана к ставке RUONIA. Размещение таких бумаг может обеспечить значительную часть от плана по привлечению средств через ОФЗ».