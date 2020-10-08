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Газета
COVID-19 как болезнь роста
Газета № 066 (3233) (0810) Экономика,
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COVID-19 как болезнь роста

UBS и PwC зафиксировали рекордный прирост богатства миллиардеров во время пандемии
Состояние долларовых миллиардеров в мире достигло рекордных $10,2 трлн к концу июля 2020 года. Богатство российских миллиардеров выросло за период пандемии на 20%, до $468 млрд, подсчитали UBS и PwC
Фото: Santiago Arcos / Reuters
Фото: Santiago Arcos / Reuters

Общее состояние долларовых миллиардеров мира возросло на 27,5% во время глобальной пандемии, достигнув $10,2 трлн на конец июля 2020 года (по сравнению с оценкой в $8 трлн в начале апреля). Это новый максимум, который превзошел предыдущий рекорд, — $8,9 трлн в конце 2017 года, следует из доклада Billionaires Insights 2020, подготовленного UBS и PwC (есть в РБК).

Новый рекорд в эпоху пандемии

Стандартная точка отсечения в оценке численности и состояния миллиардеров UBS и PwC — 7 апреля, но в этом году авторы исследования решили продлить его период до конца июля, чтобы охватить «трансформирующий эффект COVID-19» и восстановление фондового рынка после мартовского провала.

На 7 апреля в мире было 2058 миллиардеров — на 43 меньше, чем в 2019 году. Их общее состояние оценивалось в $8 трлн. На дату завершения исследования, 31 июля, число миллиардеров возросло до 2189, а их состояние достигло $10,2 трлн.

«Состояние миллиардеров достигло нового максимума благодаря V-образному скачку фондового рынка в апреле—июле 2020 года», — пояснили авторы доклада.

В первой половине года пандемия практически остановила часть мировой экономики, «вызвав бурю на фондовых рынках». Всего за несколько недель в феврале и марте состояние миллиардеров снизилось на 6,6% по сравнению с 2019 годом, на $564 млрд. Однако уже к концу июля их богатство превысило прошлогодний уровень.

Минувший год, наоборот, ознаменовался первым за пять лет сокращением богатства. Но в целом за десятилетие состояние миллиардеров выросло почти в три раза, с $2,8 трлн до $8 трлн, а их численность удвоилась по сравнению с 969 в конце 2009 года.

Российские миллиардеры в тренде роста

  • В России число миллиардеров достигло 102 к концу июля. Все новые представители этой когорты — мужчины.
  • Общее состояние российских миллиардеров выросло в апреле—июле на 20%, до $467,6 млрд (по сравнению с $388,9 млрд на 7 апреля).
  • В 2019 году чистые активы российских миллиардеров, наоборот, сократились на 8%.

В тройку отраслей, которые обеспечили наибольший рост благосостояния в России, вошли финансы, промышленность, медиа и развлечения.

Свою оценку ранее приводил Forbes. Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на 15,8%, с $392 млрд до $454 млрд, с конца марта по конец мая, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time. Больше других за этот период разбогател основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, занявший в текущем году первую строчку российской части рейтинга Forbes. Его состояние за этот период выросло на 32,4%, с $19,7 млрд до $26,1 млрд. Однако впоследствии из-за аварии под Норильском с разливом топлива и предъявленных претензий «Норникелю» состояние бизнесмена сократилось на $3,6 млрд.

Billionaires Report выпускается с 2013 года. В его основе база данных UBS/PwC по конкретным миллиардерам, однако их имена не разглашаются. В этом году авторы также провели конфиденциальные беседы с 60 глобальными миллиардерами. В московском офисе PwC затруднились предоставить точную методологию расчета состояния обладателей миллиардов.

Рекордный масштаб пожертвований

Объем трат миллиардеров на благотворительность также стал рекордным, утверждают UBS и PwC. На борьбу с пандемией они направили больше, чем когда-либо в истории.

  • Порядка 209 миллиардеров публично взяли на себя обязательства потратить $7,2 млрд на прямые финансовые вложения, закупку товаров, оборудования и т.д.

«Наши исследования показывают, что это самая большая сумма, которую миллиардеры пожертвовали за короткий промежуток времени, даже с учетом инфляции», — указано в докладе. Больше всего пожертвовали представители США (почти $4,6 млрд), на втором месте — Китай ($678,8 млн). Авторы не исключают, что в действительности распределение может выглядеть иначе, потому что в США благотворительность — часть бизнес-культуры и о ней чаще заявляют публично, чем в Европе или Азии.

«Только вышли на улицу»: жители Москвы об ограничениях из-за COVID-19 Никита и кошка Тильда «Таких же жестких ограничительных мер, как были в мае и июне в Москве, я лично не жду. Думаю, будут чуть слабее. Если будет нужно — готов вернуться в режим самоизоляции. Ношу маску в метро, вот сегодня снова начал. Обрабатываю руки антисептиком максимально часто. У меня не было удаленки — у меня не было работы» Глеб и Стефания Мнение о том, стоит ли ждать жестких ограничительных мер в Москве, у собеседников РБК разделились, прозвучали ответы и «да», и «нет». Аналогичная реакция и на вопрос, нужно ли возвращать ограничительные меры. «Из мер безопасности используем маску и антисептик для рук. Вернуться в режим самоизоляции не готовы ни морально, ни физически» Мария Сергеевна «Устали мы от ограничительных мер, не хочу их возвращения. Отменить все [ограничения] — и, наверное, лучше будет. Из мер безопасности — как видите, на мне маска. Мне 84» Дмитрий «Возвращать ограничительные меры стоит только в каких-то сферах, но не везде. Нужно ограничить слишком большие массовые скопления, но в целом не закрывать магазины и все то, что сейчас открылось. [Из мер безопасности использую] перчатки и маски. Родственники старше 65 лет перешли в режим самоизоляции» Еще 7 фото
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Филантропы разделились на три лагеря: финансовые доноры (175 миллиардеров, или 84%) пожертвовали $5,5 млрд; производители (24 миллиардера) переоборудовали свои предприятия на выпуск средств защиты; предприниматели (десять миллиардеров) помогали в решении конкретных проблем.

В каких отраслях богатеют быстрее

Если бóльшую часть десятилетия богатство представителей разных индустрий росло в сопоставимых объемах, то в последние два года вперед вырвались представители технологий и здравоохранения, а коронакризис лишь увеличил разрыв.

  • По темпам роста благосостояния миллиардеры в сфере технологий (на 41,1% с апреля по июль) и здравоохранения (на 36,3%) заметно опередили все отрасли, кроме промышленности (44%).

Карантин ускорил рост цифрового бизнеса, а пандемия способствовала повышению благосостояния владельцев акций компаний по производству лекарств и медицинского оборудования, разрабатывающих вакцины против коронавируса, терапевтические препараты, а также медицинские устройства, такие как аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Самый скромный рост показали финансы (12,8%) и рынок недвижимости (12,9%).

В то же время состояние миллиардеров стало менее стабильным, чем в начале десятилетия. Из числа тех, чье состояние еще в конце 2009 года достигало $2 млрд, 153 человека уже утратили этот статус. Почти половина из них, 70 человек, выбыли из категории миллиардеров за последние два года. Европа, Ближний Восток и Африка пострадали от наибольшей «эрозии богатства», за ними следуют Азиатско-Тихоокеанский регион и Америка.

Старые и новые

2020 год стал поворотным, ускорив переход к цифровой экономике. Чтобы оценить «эволюцию богатства», аналитики разработали концепцию «новаторов и революционеров». На основе финансовой отчетности и открытых данных они изучили бизнес-модели компаний — насколько те внедряют высокие и новые технологии в разработку продуктов, услуг и развитие бизнеса.

К новаторам относятся большинство миллиардеров в сфере технологий (94%) и здравоохранения (71%).

  • Новаторы увеличили состояние на 17%, до $5,3 трлн, за предыдущие два года и первые семь месяцев нынешнего.
  • В то же время богатство традиционных миллиардеров росло почти в три раза медленнее — на 6%, до $3,7 трлн.

Некоторые отрасли показали свою «отсталость». Аналитики отнесли к новаторам лишь 37% миллиардеров в сфере финансовых услуг и 17% — в сфере недвижимости.

Миллиардеры предвидят рост налогов

Дополнительно PwC опросила 84 своих партнера с клиентами-миллиардерами. Так, большинство (66,3%) последних ожидают U-образный сценарий развития кризиса — медленное восстановление.

Топ-5 тревог миллиардеров: рецессия (20,1%), растущая политическая поляризация (18,1%), волатильность рынков (15,1%), финансовый кризис вследствие глобального спада (14,1%), введенные государствами ограничения (12,6%).

Видя масштабы господдержки, миллиардеры понимают, что государства будут искать способы восполнить потери бюджетов. 55% ожидают роста налогов на роскошь, 46% — роста прямых налогов (на прибыль, имущество, доходы), 36% — повышения требований к прозрачности, 33% — роста косвенных налогов (НДС, акцизы), 28% — повышения контроля и надзора.

Состоятельные семьи ожидают повышения налогов, рассказала РБК партнер налоговой и юридической практики PwC Екатерина Лазорина: «Не исключено, что страны будут пересматривать подход к налоговым платежам, стимулируя вклад в экономику и вводя налог на роскошь и сверхдоходы».

В России с 2021 года с 13 до 15% вырастет подоходный налог (НДФЛ) для россиян с доходами выше 5 млн руб. в год (больше 416 тыс. в месяц). Правительство планирует дополнительно получить в бюджет более 60 млрд руб. ежегодно и направить их на лечение тяжелобольных детей.

Кроме того, появится 13-процентный налог на доходы с банковских вкладов выше 1 млн руб. Заплатить его впервые предстоит в 2022 году за 2021-й. Налоговики сами узнают о вкладах гражданина в банках и рассчитают налог.

В поисках источников пополнения бюджета Россия повышает до 15% налоги на дивиденды и проценты в популярные страны для транзита капитала — Кипр, Мальту, Люксембург. Одновременно с этим снижается нагрузка на владельцев иностранных компаний. Они получат право ежегодно платить фиксированный налог 5 млн руб. сразу за все компании без декларирования реальной прибыли.

Авторы: Ольга Агеева, Иван Ткачёв.
Теги: долларовые миллиардеры , финансовое благосостояние , налоги , благотворительность ...
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