Экс-сенатору восстановили статус-кво

Обвиняемый в мошенничестве Вячеслав Дерев снова под арестом

Бывшего сенатора Вячеслава Дерева, известного своим конфликтом с кланом Арашуковых и обвиняемого в мошенничестве, арестовали за неявку в суд. Адвокаты говорят, что его дело должно быть прекращено за истечением срока давности

Вячеслав Дерев (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего сенатора 71-летнего Вячеслава Дерева, суд отправил его под стражу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, информацию подтвердил РБК знакомый бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии. По его словам, Дерев был задержан в понедельник, 5 октября, и сейчас находится в ставропольском следственном изоляторе.

В Октябрьском районном суде Ставрополя сообщили, что 5 октября мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана «в отношении подсудимого Д., обвиняемого в хищении денежных средств из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере».

Основанием для задержания стала неявка в суд по делу о мошенничестве на сумму 110 млн руб., по которому Дерев проходит обвиняемым, уточнил источник РБК. Дерев прежде провел год под стражей, но затем меру пресечения ему изменили. В понедельник прокурор заявил, что Дерев не является на заседания, и подал ходатайство о его аресте, которое суд удовлетворил.

Дело с истекшим сроком давности

Дерев представлял исполнительную власть Карачаево-Черкесии в Совете Федерации с апреля 2011 по январь 2016 года; до этого занимался бизнесом и был депутатом Народного собрания республики. В 2018 году Дерев был арестован по уголовному делу о незаконном возврате НДС двум принадлежащим ему предприятиям. Причем расследование этого дела шло к тому моменту уже шесть лет: оно было возбуждено следственным управлением по КЧР в феврале 2012 года.

СКР считает, что Дерев, будучи руководителем и владельцем компаний «Киево-Жураки АПК» и «Меркурий» с декабря 2006 по октябрь 2010 года, руководил организованной преступной группой — его подчиненные по его указанию завышали в подаваемых в ФНС декларациях объемы работ по строительству животноводческих комплексов, за которые полагается налоговый вычет, и таким образом похитили более 110 млн руб.

В марте 2019 года суд освободил Дерева из-под стражи, но обвинения с него не сняли, и дело дошло до суда. «Дело подлежало прекращению по истечении десятилетнего срока давности по последнему эпизоду 19 октября. Приговора у Дерева не было. На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК в случае истечения срока давности дело подлежит прекращению на судебном заседании, для этого нужно только согласие подсудимого, Дерев был согласен», — объяснил РБК его знакомый.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Руслан Коблев, который представлял Дерева в ходе предварительного следствия, заявил РБК, что бывший сенатор настаивал на прекращении дела из-за истечения срока давности. «Вынесение обвинительного приговора при истекшем сроке [давности] является незаконным, и такой приговор подлежит отмене судом апелляционной инстанции», — утверждает он.

«Полагаю что правоохранители, курировавшие это дело, элементарно не просчитали процессуальные сроки и запаниковали только сейчас, когда окончательно поняли, что суд обязан прекратить уголовное преследование Дерева в судебном заседании без вынесения приговора; выходит, он юридически не судим», — заявил адвокат.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю СК России Светлане Петренко.

Конфликт двух влиятельных кланов

Экс-сенатор связывал свое уголовное преследование с конфликтом, в который он вступил с влиятельным в регионе кланом Арашуковых. В 2012 году Дерев в интервью «Российской газете» заявил о причастности Арашуковых к политическим убийствам в Карачаево-Черкесии. Спустя неделю после выхода этой публикации было возбуждено дело о мошенничестве с возвратом НДС. А после того как Дерева в кресле сенатора сменил Рауф Арашуков, тот был задержан и арестован.

В свою очередь, освобождение Дерева произошло через месяц после скандального задержания Рауфа Арашукова прямо на заседании Совета Федерации, на котором присутствовали глава СКР Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка. Одновременно с Арашуковым был задержан его отец, советник главы «Газпрома» Рауль Арашуков. Впоследствии СКР задержал еще множество их родственников и руководителей их бизнес-структур, связанных с кавказскими подразделениями «Газпрома».

Среди эпизодов дела Арашуковых — убийства в 2010 году лидера черкесского молодежного движения «Адыге Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Дерев давал показания по этим эпизодам, и он является одним из основных свидетелей обвинения в деле о преступном сообществе Арашуковых.

Рауф Арашуков в суде связывал появление этого дела с «финансовой поддержкой», которую Деревы якобы оказывали инициатору его преследования, начальнику управления разведки Росгвардии Казимиру Боташеву, министру внутренних дел Карачаево-Черкесии в 2013–2017 годах. Арашуков утверждал, что, по его данным, за доведение негативной информации о семье Арашуковых лично до президента России Боташев заплатил полученные от семьи Дерева $5 млн тогдашнему полпреду президента на Северном Кавказе Александру Матовникову.

Обстоятельства противостояния этих двух кланов напоминает ситуацию с бывшим мэром Махачкалы Саидом Амировым и депутатом Народного собрания Дагестана, в дальнейшем главой отделения Пенсионного фонда России в республике Сагитом Муртазалиевым, отметил в разговоре с РБК главный редактор издания «Кавказкий узел» Григорий Шведов. Так, одним из эпизодов дела Амирова (ныне пожизненно осужденного) было покушение на заказное убийство Муртазалиева, который впоследствии и сам был объявлен в розыск по обвинению в заказных убийствах и финансировании терроризма. «Это было противостояние двух тяжеловесов. Из судебных материалов мы знаем, что Муртазалиев давал показания на Амирова, но, несмотря на это, претензии у силовиков к нему впоследствии вновь проявились. Следствие нередко может использовать человека, который находится в конфликте с обвиняемым, и такая сделка положительно влияет на его собственную ситуацию. Но потом условия этой сделки перестают исполняться силовиками», — отметил Шведов.