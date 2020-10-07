Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 78,54 77,72 EUR Нал. 92,28 91,39 USD Бирж. 77,98 -0,48 EUR Бирж. 91,70 -0,37 USD ЦБ. 78,51 +0,38 EUR ЦБ. 92,52 +0,86 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 10620,00 +6,29 IMOEX 2879,36 -0,47% RTSI 1162,96 -0,48% Brent 42,38 -0,42% DJIA 27772,76 -1,34% Nasdaq 11154,60 -1,57%
Аудитория смылась с новой волной
Лента новостей
Как получить диплом Global EMBA в Австрии, не уезжая надолго из России 10:00, РБК и WU Executive Academy Путин заявил о вере в возможность изменить судьбу 10:00, Общество Власти Москвы рекомендовали частным школам и кружкам уйти на каникулы 09:56, Общество Еще 1262 человека вылечились от коронавируса в Москве 09:55, Общество Сестра Ефремова описала жизнь актера в СИЗО 09:46, Общество «Открытие Арену» закроют из-за нарушения мер безопасности по COVID-19 09:44, Спорт #Сберкейс: новые форматы в торговле 09:41, Конференции Детский омбудсмен Кузнецова переболела коронавирусом 09:33, Общество Как поставить «деньги на колеса»: от идеи до готового проекта 09:31, РБК и VW коммерческие автомобили Появилось видео пожара в ялтинском санатории Минобороны 09:30, Общество Глава Sequoia Capital Дуглас Леоне: «Обаятельным я стал лет пять назад» 09:29, PRO В Киргизии создали второй координационный совет оппозиции 09:26, Политика Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 октября 09:17, Общество Как быстро распознать мошенника при переводе денег в сети. Тест 09:02, РБК, ВКонтакте и Mastercard В Минобороны назвали возможную причину пожара в санатории в Крыму 08:56, Общество В Крыму загорелся санаторий Минобороны 08:40, Общество Минобороны Армении сообщило о новом обстреле столицы Нагорного Карабаха 08:30, Политика Президент Туркмении поздравил Путина с днем рождения 08:29, Общество Валюту снимают со вкладов, США ужесточили выдачу виз. Главные новости РБК 08:08, Общество Конкуренты (не) найдены: как Google отбивается от звания монополиста 08:03, PRO Удовольствие за рулем: автопарковка, умная панель и голосовой помощник 08:00, РБК и Mercedes-Benz Врач назвала способы не пропустить признаки тяжелого развития COVID-19 07:46, Общество Как добывают уран 07:20, «РБК Стиль» и «Росатом» Внуково назвало «открытое небо» для лоукостеров «импульсом» развития 07:00, Бизнес Тимченко обратился в суд с требованием разморозить его счета в Швейцарии 06:55, Бизнес Как устроены мобильные приложения для инвестирования 06:40, РБК и Refinitiv Власти США ужесточили выдачу рабочих виз 06:28, Политика Голкипер СКА установил рекорд для вратарей из России на драфте НХЛ 06:14, Спорт
Газета
Аудитория смылась с новой волной
Газета № 065 (3232) (0710) Технологии и медиа,
0

Аудитория смылась с новой волной

Всплеск заболеваемости COVID-19 сказался на заполняемости кинотеатров
За последние две недели кинотеатры в Москве потеряли 44% зрителей, в других регионах — в среднем 30%. Из-за новой волны пандемии прокатчики перенесли премьеры, а ради существующего репертуара зрители не готовы рисковать здоровьем
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

С середины сентября россияне стали реже посещать кинотеатры, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Кинотеатры начали постепенно открываться в июле 2020 года после почти четырех месяцев простоя из-за распространения коронавирусной инфекции. С момента открытия число зрителей последовательно росло: пик был достигнут в кинотеатральный уик-энд (четверг—воскресенье, когда в кинотеатры приходят больше всего зрителей) 17–20 сентября — тогда билеты в кино купили 1,5 млн россиян. Однако уже со следующей недели посещаемость упала: 24–27 сентября кинотеатры посетили 1,3 млн зрителей, 1–4 октября — 1,1 млн, следует из данных ЕАИС.

В Москве в уик-энд 1–4 октября число зрителей снизилось на 43,8% по сравнению с уик-эндом 17–20 сентября, посчитал РБК на основе данных, предоставленных государственным Фондом кино, который управляет ЕАИС. По всей России без учета Москвы падение составило 30%.

Технологии и медиа
Владельцы кинотеатров предупредили о подготовке ко второй волне закрытий Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Отрицательная динамика есть, признают в Объединенной сети кинотеатров («Синема парк», «Формула кино» и «Кино Окко») — крупнейшей сети, которая занимает 11,5% рынка и управляет 77 кинотеатрами с 641 кинозалом. На неделю 14–20 сентября пришлись премьеры блокбастера «Довод» и ремейка анимационного фильма «Мулан», в следующие недели 21–27 сентября и 28 сентября — 4 октября посещаемость снизилась, соответственно, на 17,4 и 28%, сообщил представитель сети. Снижение посещаемости в сети объясняют отсутствием новых блокбастеров, а также повторным закрытием кинотеатров в Ленинградской области и остановкой работы в выходные дни кинотеатров в Калининграде, где у сети есть кинозалы.

В сети кинотеатров «Каро» (4,4% рынка) наблюдается снижение на 10–15%, сообщила гендиректор сети Ольга Зинякова.

«Только вышли на улицу»: жители Москвы об ограничениях из-за COVID-19 Никита и кошка Тильда «Таких же жестких ограничительных мер, как были в мае и июне в Москве, я лично не жду. Думаю, будут чуть слабее. Если будет нужно — готов вернуться в режим самоизоляции. Ношу маску в метро, вот сегодня снова начал. Обрабатываю руки антисептиком максимально часто. У меня не было удаленки — у меня не было работы» Глеб и Стефания Мнение о том, стоит ли ждать жестких ограничительных мер в Москве, у собеседников РБК разделились, прозвучали ответы и «да», и «нет». Аналогичная реакция и на вопрос, нужно ли возвращать ограничительные меры. «Из мер безопасности используем маску и антисептик для рук. Вернуться в режим самоизоляции не готовы ни морально, ни физически» Мария Сергеевна «Устали мы от ограничительных мер, не хочу их возвращения. Отменить все [ограничения] — и, наверное, лучше будет. Из мер безопасности — как видите, на мне маска. Мне 84» Дмитрий «Возвращать ограничительные меры стоит только в каких-то сферах, но не везде. Нужно ограничить слишком большие массовые скопления, но в целом не закрывать магазины и все то, что сейчас открылось. [Из мер безопасности использую] перчатки и маски. Родственники старше 65 лет перешли в режим самоизоляции» Еще 7 фото
Фотогалерея

У региональной сети «Люмен фильм» число зрителей 1–4 октября снизилось на 32% в сравнении с прошлым уик-эндом, констатирует гендиректор «Люмен фильм» Павел Поникоровский. Такое падение, уверяет он, нормально для сентября, когда традиционно нет громких премьер, однако их отсутствие и в октябре может спровоцировать большее падение доходов. Поток зрителей снизился из-за того, что прокатчики решили снова перенести премьеры, отмечает Поникоровский.

Какие перспективы у отрасли

Снижение числа зрителей в кинотеатрах произошло по цепной реакции: кинодистрибьюторы поняли, что из-за нестабильной ситуации у них сейчас слишком много рисков, и решили повременить с громкими премьерами, а зритель не увидел для себя фильма, ради которого он был бы готов лишний раз пойти в людное место, объясняет гендиректор «Киноэкспертизы» Олег Иванов.

Кроме того, с момента открытия зрителей так и «не пригласили в кинотеатры официально» — хотя телеканалы и киносети запускали акции, призывающие зрителей вернуться в кино, общая риторика сводится к тому, что зрелищные мероприятия — это источник распространения инфекции, с чем трудно поспорить, признает гендиректор ежегодного форума «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева.

Бизнес
Кинотеатры смогли вернуть только 5% оборота вопреки разрешению открыться Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Для зрителей поход в кинотеатр важен как недорогой вид досуга для компании друзей или всей семьи, теперь же из-за ограничений это превратилось в испытание, полагает Бордачева. Человеку внушают, что ему будет некомфортно, что придется быть в маске и дистанцироваться от других людей, что он не сможет съесть попкорн без перчаток, объясняет собеседник РБК. Снизившийся интерес к походам в кино связан в большей степени не с опасностью, а с нежеланием платить за дискомфорт, резюмирует Бордачева.

Как сейчас ходить в кино

Согласно правилам Роспотребнадзора, все зрители в кинотеатре должны носить маски и находиться в 1,5 м друг от друга, из-за чего снижается заполняемость залов. Между сеансами должен быть интервал в 30 минут для дезинфекции, из-за чего кинотеатр организует меньше показов в течение дня.

Ноябрь станет для кинотеатров «моментом истины» — если число зрителей не начнет расти, владельцы кинозалов окончательно окажутся в долговой яме, не смогут платить аренду, и рынок начнет постепенно схлопываться, прогнозирует Иванов. По его словам, нынешний 1 млн зрителей за уик-энд уже не позволяет кинотеатрам окупаться. Кинопоказ, напоминает гендиректор «Киноэкспертизы», уже давно не очень прибыльный бизнес — кинотеатры получали прибыль только благодаря громким премьерам и новогодним праздникам, когда число зрителей увеличивается.

Кинотеатры окупаются, только если их сборы составляют 75% от кассы прошлого года, объясняет Поникоровский. Таким образом, в 2020 году, чтобы избежать убытков, кинотеатры должны собрать 41,6 млрд руб. — кассовые сборы в 2019-м равнялись 55,4 млрд руб., было продано 219,4 млн билетов. В марте—мае кинозалы были закрыты по всей России и ничего не зарабатывали, а за все лето их сборы составили лишь 529 млн руб., при том что себе они забирают только половину от проданных билетов: порядка 40–42% сборов получает продюсер картины, еще 10–15% достается дистрибьютору.

Число новых заражений коронавирусом в России вновь растет и уже приближается к пиковым значениям мая. Столица и регионы страны начали возвращать ограничения: в частности, в Москве работодателей обязали с 5 октября перевести треть сотрудников на удаленную форму работы, а людям старше 65 лет рекомендовали не выходить из дома без острой необходимости. К ряду ограничений также вернулись в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Челябинске, Якутии — всего в 25 регионах из 85.

Владельцы кинотеатров стали более внимательно относиться к запасам продукции для кинобаров, чтобы те не испортились в случае закрытия, заключать с линейным персоналом краткосрочные контракты, в которых учитываются особые условия на случай нового карантина и приостановки деятельности, сообщал ранее РБК председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Автор: Елизавета Ефимович.
Теги: кинотеатры , зритель , кино , пандемия , коронавирус
Материалы по теме
В Кремле «не слышали» обсуждения нового локдауна из-за коронавируса Общество
Владельцы кинотеатров предупредили о подготовке ко второй волне закрытий Технологии и медиа
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter