Аудитория смылась с новой волной

Всплеск заболеваемости COVID-19 сказался на заполняемости кинотеатров

За последние две недели кинотеатры в Москве потеряли 44% зрителей, в других регионах — в среднем 30%. Из-за новой волны пандемии прокатчики перенесли премьеры, а ради существующего репертуара зрители не готовы рисковать здоровьем

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

С середины сентября россияне стали реже посещать кинотеатры, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Кинотеатры начали постепенно открываться в июле 2020 года после почти четырех месяцев простоя из-за распространения коронавирусной инфекции. С момента открытия число зрителей последовательно росло: пик был достигнут в кинотеатральный уик-энд (четверг—воскресенье, когда в кинотеатры приходят больше всего зрителей) 17–20 сентября — тогда билеты в кино купили 1,5 млн россиян. Однако уже со следующей недели посещаемость упала: 24–27 сентября кинотеатры посетили 1,3 млн зрителей, 1–4 октября — 1,1 млн, следует из данных ЕАИС.

В Москве в уик-энд 1–4 октября число зрителей снизилось на 43,8% по сравнению с уик-эндом 17–20 сентября, посчитал РБК на основе данных, предоставленных государственным Фондом кино, который управляет ЕАИС. По всей России без учета Москвы падение составило 30%.

Отрицательная динамика есть, признают в Объединенной сети кинотеатров («Синема парк», «Формула кино» и «Кино Окко») — крупнейшей сети, которая занимает 11,5% рынка и управляет 77 кинотеатрами с 641 кинозалом. На неделю 14–20 сентября пришлись премьеры блокбастера «Довод» и ремейка анимационного фильма «Мулан», в следующие недели 21–27 сентября и 28 сентября — 4 октября посещаемость снизилась, соответственно, на 17,4 и 28%, сообщил представитель сети. Снижение посещаемости в сети объясняют отсутствием новых блокбастеров, а также повторным закрытием кинотеатров в Ленинградской области и остановкой работы в выходные дни кинотеатров в Калининграде, где у сети есть кинозалы.

В сети кинотеатров «Каро» (4,4% рынка) наблюдается снижение на 10–15%, сообщила гендиректор сети Ольга Зинякова.

У региональной сети «Люмен фильм» число зрителей 1–4 октября снизилось на 32% в сравнении с прошлым уик-эндом, констатирует гендиректор «Люмен фильм» Павел Поникоровский. Такое падение, уверяет он, нормально для сентября, когда традиционно нет громких премьер, однако их отсутствие и в октябре может спровоцировать большее падение доходов. Поток зрителей снизился из-за того, что прокатчики решили снова перенести премьеры, отмечает Поникоровский.

Какие перспективы у отрасли

Снижение числа зрителей в кинотеатрах произошло по цепной реакции: кинодистрибьюторы поняли, что из-за нестабильной ситуации у них сейчас слишком много рисков, и решили повременить с громкими премьерами, а зритель не увидел для себя фильма, ради которого он был бы готов лишний раз пойти в людное место, объясняет гендиректор «Киноэкспертизы» Олег Иванов.

Кроме того, с момента открытия зрителей так и «не пригласили в кинотеатры официально» — хотя телеканалы и киносети запускали акции, призывающие зрителей вернуться в кино, общая риторика сводится к тому, что зрелищные мероприятия — это источник распространения инфекции, с чем трудно поспорить, признает гендиректор ежегодного форума «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева.

Для зрителей поход в кинотеатр важен как недорогой вид досуга для компании друзей или всей семьи, теперь же из-за ограничений это превратилось в испытание, полагает Бордачева. Человеку внушают, что ему будет некомфортно, что придется быть в маске и дистанцироваться от других людей, что он не сможет съесть попкорн без перчаток, объясняет собеседник РБК. Снизившийся интерес к походам в кино связан в большей степени не с опасностью, а с нежеланием платить за дискомфорт, резюмирует Бордачева.

Как сейчас ходить в кино Согласно правилам Роспотребнадзора, все зрители в кинотеатре должны носить маски и находиться в 1,5 м друг от друга, из-за чего снижается заполняемость залов. Между сеансами должен быть интервал в 30 минут для дезинфекции, из-за чего кинотеатр организует меньше показов в течение дня.

Ноябрь станет для кинотеатров «моментом истины» — если число зрителей не начнет расти, владельцы кинозалов окончательно окажутся в долговой яме, не смогут платить аренду, и рынок начнет постепенно схлопываться, прогнозирует Иванов. По его словам, нынешний 1 млн зрителей за уик-энд уже не позволяет кинотеатрам окупаться. Кинопоказ, напоминает гендиректор «Киноэкспертизы», уже давно не очень прибыльный бизнес — кинотеатры получали прибыль только благодаря громким премьерам и новогодним праздникам, когда число зрителей увеличивается.

Кинотеатры окупаются, только если их сборы составляют 75% от кассы прошлого года, объясняет Поникоровский. Таким образом, в 2020 году, чтобы избежать убытков, кинотеатры должны собрать 41,6 млрд руб. — кассовые сборы в 2019-м равнялись 55,4 млрд руб., было продано 219,4 млн билетов. В марте—мае кинозалы были закрыты по всей России и ничего не зарабатывали, а за все лето их сборы составили лишь 529 млн руб., при том что себе они забирают только половину от проданных билетов: порядка 40–42% сборов получает продюсер картины, еще 10–15% достается дистрибьютору.

Число новых заражений коронавирусом в России вновь растет и уже приближается к пиковым значениям мая. Столица и регионы страны начали возвращать ограничения: в частности, в Москве работодателей обязали с 5 октября перевести треть сотрудников на удаленную форму работы, а людям старше 65 лет рекомендовали не выходить из дома без острой необходимости. К ряду ограничений также вернулись в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Челябинске, Якутии — всего в 25 регионах из 85.

Владельцы кинотеатров стали более внимательно относиться к запасам продукции для кинобаров, чтобы те не испортились в случае закрытия, заключать с линейным персоналом краткосрочные контракты, в которых учитываются особые условия на случай нового карантина и приостановки деятельности, сообщал ранее РБК председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.