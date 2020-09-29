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Зиявудин Магомедов натолкнулся на рейдеров
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Зиявудин Магомедов натолкнулся на рейдеров
Газета № 059 (3226) (2909)
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Зиявудин Магомедов натолкнулся на рейдеров

Владелец «Суммы» обвинил руководство FESCO в планах недружественного поглощения группы
Зиявудин Магомедов, владеющий 32,5% группы FESCO, обвинил ее руководство в «рейдерском захвате» компании. Глава совета директоров Лейла Маммедзаде пообещала и дальше действовать в интересах группы, а не отдельных акционеров
Зиявудин Магомедов
Зиявудин Магомедов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, арестованный в марте 2018 года по обвинению в создании преступного сообщества, призвал правоохранительные органы принять меры для предотвращения рейдерского захвата Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы FESCO). Бизнесмену принадлежат 32,5% FESCO, и за попыткой захвата, по его словам, стоят люди, которых он сам когда-то брал на работу, в том числе председатель ее совета, экс-глава «Суммы» Лейла Маммедзаде.

«Я крайне разочарован тем, что мои представители в совете директоров, люди, которых я когда-то взял на работу, принимают участие в рейдерском захвате компании, где я являюсь крупнейшим акционером. Я призываю правоохранительные органы обратить внимание на события, разворачивающиеся вокруг FESCO, и принять необходимые меры с целью остановить корпоративный захват компании и ее разрушение», — говорится в письме Магомедова, которое опубликовал в понедельник, 28 сентября, Telegram-канал Baza.

Адвокат Магомедова Виктория Цилюрик подтвердила РБК подлинность письма. По словам юриста, это письмо было отправлено в «правоохранительные органы России». РБК запросил комментарий пресс-службы Следственного комитета.

Какие претензии выдвинул Магомедов

Магомедов заявил, что глава совета директоров FESCO Лейла Маммедзаде и еще несколько его членов, включая второго крупнейшего акционера группы Марка Гарбера (владеет 23,8%), экс-главу FESCO Александра Исурина и Дэниса Канта Мандала, пытаются сорвать общее собрание акционеров компании, назначенное на 30 сентября. К числу мер, направленных на срыв собрания, бизнесмен отнес, в частности, досрочное прекращение полномочий президента FESCO Максима Сахарова в начале сентября и назначение на этот пост Аркадия Коростелева. Конечной целью всего происходящего Магомедов назвал «содействие третьим лицам в рейдерском захвате» компании.

Бизнес
Лейла Маммедзаде — РБК: «Проблема Зиявудина лежит не в области экономики» Лейла Маммедзаде

В своем письме Магомедов отметил, что поручил юристам сделать все необходимое для привлечения Маммедзаде и «других участников рейдерского захвата» к ответственности и компенсации всех потерь акционерам FESCO.

Глава совета директоров FESCO через представителя заявила РБК, что все действия на этом посту предпринимала в целях сохранения целостности и финансовой стабильности компании. «По-человечески я могу понять чувства Магомедова З.Г., который два с половиной года под арестом и которого неправильно информируют родственники, но мы обязаны действовать в интересах FESCO, а не отдельных акционеров. Компании 140 лет, она была до нас и будет после, при предыдущих акционерах и при последующих. Мы должны сохранить бизнес и приложим усилия для возвращения средств в компанию, даже если кому-то не хочется их возвращать», — заявила Маммедзаде.

В пресс-службе FESCO назвали письмо Магомедова «попыткой избежать ответственности от преследования» в связи с невозвратом кредитов.

Бизнес
FESCO подала в английский суд иск к компаниям Магомедова Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В середине сентября FESCO через свою «дочку» подала в Лондонский международный арбитражный суд иски «в отношении компаний, связываемых с Зиявудином Магомедовым». Группа намерена взыскать с ряда акционеров долг по займам, которые выдавались им на выкуп группы в 2012 году. В мае РБК сообщал, что FESCO направила структурам Магомедова и американского инвестфонда TPG Group (владеет 17,4% FESCO) письмо с напоминанием о необходимости возврата группе кредитов на общую сумму $1,046 млрд. В письме предлагалось погасить долги «как можно быстрее». Через эти иски «заинтересованные лица» инициировали корпоративный захват компании, заявил РБК член совета директоров FESCO, племянник Магомедова Шагав Гаджиев. Но он не сказал, в чьих интересах готовится захват группы.

В начале 2020 года Маммедзаде в интервью РБК говорила, что решила уйти из FESCO, поскольку они с Магомедовым «по-разному видят будущее компании».«Вероятнее всего, придут родственники Зиявудина — компания перейдет под управление близких ему людей, которым он на 100% доверяет», — добавила она. Маммедзаде, Гарбер и Исурин не стали выдвигать свои кандидатуры в новые состав совета директоров. Гарбер отказался от комментариев.

«Когда предыдущий руководитель компании объявил о своем желании покинуть свой пост, совет директоров не мог оставить группу без менеджмента, особенно в период турбулентности на логистическом рынке, вызванной пандемией коронавируса и изменениями глобальных логистических цепочек», — передал РБК Исурин, который в марте 2020 года перешел из FESCO на пост президента «Трансконтейнера», принадлежащего группе «Дело» Сергея Шишкарева. «Поэтому я совместно с другими членами совета директоров, представляющих интересы акционеров, проголосовал за нового руководителя, который имеет богатый и релевантный корпоративный опыт, в том числе и в группе FESCO в качестве вице-президента, отвечавшего за коммерческую деятельность», — добавил он.

Кто претендует на FESCO

Два из трех крупнейших акционеров FESCO — Гарбер и американская TPG — ведут переговоры о продаже своих акций. Об этом РБК рассказали акционер одного из крупнейших железнодорожных операторов и менеджер крупного банка, кредитующего транспортные компании. Несмотря на попытки партнеров убедить бизнесмена продать акции совместно, он отказался, добавил источник, близкий к совету директоров FESCO. По его словам, публичный спор, который начал Магомедов с руководством FESCO, только ускорит этот процесс. Совладелец железнодорожного операторов сказал, что на FESCO претендуют структуры «Росатома» вместе с группой «Дело» Сергея Шишкарева («Росатому» принадлежит 30% «Дела»). Об этом же говорит источник, близкий к совету директоров FESCO.

Чем извеcтна FESCO
FESCO — одна из крупнейших в России транспортно-логистических групп. Группа владеет портом во Владивостоке, железнодорожными операторами и крупным парком контейнеров и фитинговых платформ. Выручка компании за 2019 год — 57 млрд руб., EBITDA — 11,6 млрд руб. Капитализация головной компании группы на Московской бирже 28 сентября составила 25,8 млрд руб.

«Сергей Шишкарев несколько раз — и в конце 2019 года, и весной 2020 года — заявлял, что теоретически FESCO как актив для «Дела» интересен», — заявил представитель «Дела». «За последние месяцы мы не предпринимали практических шагов в этом направлении. В первую очередь необходимо дождаться разрешения всех корпоративных споров вокруг FESCO», — добавил он.

«Росатом» не имел и не имеет никакого отношения к процессам, происходящим вокруг и внутри компании FESCO, заявил РБК представитель госкорпорации.

Бизнес
DP World сообщила правительству России о планах купить FESCO у Магомедова Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Помимо Шишкарева покупкой доли в FESCO c 2017 года публично интересовался один из крупнейших в мире портовых операторов DP World, подконтрольный правительству Объединенных Арабских Эмиратов. В январе 2020 года его представитель в России, Сергей Чемарда, уведомил российское правительство о сохранении этих планов и обещании вложить около $350 млн в модернизацию Владивостокского порта, который принадлежит группе. В понедельник, 28 сентября, представители DP World и TPG не ответили на запросы РБК.

Покупка долей двух акционеров — Гарбера и TPG — рискованна с учетом такого непростого партнера, как Магомедов, сказал РБК источник, близкий к одному из потенциальных претендентов. Он предполагает, что бизнесмен может оспорить эти сделки. Но в случае выкупа их акций можно собрать крупнейший пакет (41,2%) FESCO, а долю Магомедова получить за долги — в счет требований самой компании к бизнесмену, замечает источник, знакомый с менеджментом группы. Если Лондонский суд удовлетворит требования FESCO и решение вступит в силу, то при обращении взыскания на акции Магомедова в рамках исполнительного производства технически возможно их приобретение другими акционерами, подтверждает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Авторы: Тимофей Дзядко, Маргарита Алехина, Светлана Бурмистрова.
При участии: Мария Кокорева, Евгений Калюков.
Теги: Зиявудин Магомедов , Fesco , рейдерский захват
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