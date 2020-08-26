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Акционеры FESCO проведут годовое собрание 30 сентября

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Годовое собрание акционеров Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы FESCO) назначено на 30 сентября. Его председателем будет член совета директоров компании Шагав Гаджиев. Среди вопросов — избрание нового совета директоров. Нынешний председатель совета директоров ДВМП Лейла Маммедзаде приняла решение его покинуть, и источники РБК, близкие к совету, прочили на этот пост Гаджиева. Представитель FESCO отказалась от комментариев.

Гаджиев — племянник Зиявудина Магомедова, владельца группы «Сумма», арестованного в марте 2018 года по подозрению в создании преступного сообщества. Магомедову принадлежит 32,5% FESCO, еще 23,8% — у GHP Group Марка Гарбера, 17,4% — у американской TPG.

В январе арабская DP World сообщила правительству России о намерении купить 49% FESCO. Портовый оператор планирует развивать группу, модернизировать принадлежащий ей порт Владивосток и нарастить грузооборот по Транссибирской магистрали. Но Магомедов заявлял, что не намерен продавать свою долю в FESCO.

Собрание акционеров ДВМП пройдет в заочной форме, в нем смогут участвовать держатели бумаг компании согласно реестру, составленному 6 сентября.

Совет директоров также покинут бывший президент FESCO Александр Исурин, перешедший на работу в «Трансконтейнер» (принадлежит группе «Дело» Сергея Шишкарева и «Росатому»), председатель совета директоров GHP Group Марк Гарбер, независимый консультант Наталья Изосимова, бывший директор «Суммы» по финансам и экономике Константин Кузовков и юрист «Суммы» Константин Курланов.

В списке кандидатов, опубликованном компанией в марте, всего 15 человек на девять мест в совете.

В новый совет акционерам преложено переизбрать главу московского филиала TPG Capital Дмитрия Швеца, Гаджиева и бывшего члена совета директоров Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК, ранее принадлежала Магомедову, сейчас — «А-Проперти» Альберта Авдоляна) Дениса Канта-Мандала.

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В числе новых кандидатов — бывший независимый член совета директоров Новороссийского комбината хлебопродуктов Сергей Базылев, Вячеслав Бакаев из группы «Сумма», а также бывший член совета директоров ЯТЭК Екатерина Власова и др.

Теги: Fesco, акционеры
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