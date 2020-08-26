Акционеры FESCO проведут годовое собрание 30 сентября
Годовое собрание акционеров Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы FESCO) назначено на 30 сентября. Его председателем будет член совета директоров компании Шагав Гаджиев. Среди вопросов — избрание нового совета директоров. Нынешний председатель совета директоров ДВМП Лейла Маммедзаде приняла решение его покинуть, и источники РБК, близкие к совету, прочили на этот пост Гаджиева. Представитель FESCO отказалась от комментариев.
Гаджиев — племянник Зиявудина Магомедова, владельца группы «Сумма», арестованного в марте 2018 года по подозрению в создании преступного сообщества. Магомедову принадлежит 32,5% FESCO, еще 23,8% — у GHP Group Марка Гарбера, 17,4% — у американской TPG.
В январе арабская DP World сообщила правительству России о намерении купить 49% FESCO. Портовый оператор планирует развивать группу, модернизировать принадлежащий ей порт Владивосток и нарастить грузооборот по Транссибирской магистрали. Но Магомедов заявлял, что не намерен продавать свою долю в FESCO.
Собрание акционеров ДВМП пройдет в заочной форме, в нем смогут участвовать держатели бумаг компании согласно реестру, составленному 6 сентября.
Совет директоров также покинут бывший президент FESCO Александр Исурин, перешедший на работу в «Трансконтейнер» (принадлежит группе «Дело» Сергея Шишкарева и «Росатому»), председатель совета директоров GHP Group Марк Гарбер, независимый консультант Наталья Изосимова, бывший директор «Суммы» по финансам и экономике Константин Кузовков и юрист «Суммы» Константин Курланов.