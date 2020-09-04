Президентом FESCO стал Аркадий Коростелев

Президентом транспортной группы FESCO назначен Аркадий Коростелев. Об этом сообщается на сайте компании.

«Аркадий Коростелев привнесет свой многолетний опыт и глубокое понимание рынка, которые помогут FESCO успешно конкурировать на всех ключевых направлениях бизнеса», — сказала председатель совета директоров FESCO Лейла Маммед Заде.

Коростелев ранее занимал руководящие должности в структурах компаний ЛУКОЙЛ и «Сибур», а также был вице-президентом FESCO по коммерции.

Он сменил на посту президента Максима Сахарова, который ранее был вице-президентом по финансам. Главой компании он был назначен в марте. Источник, близкий к руководству FESCO, сказал РБК, что Сахаров изначально был временным президентом.