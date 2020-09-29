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Пассажирский салон как товарный вагон
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Пассажирский салон как товарный вагон
Газета № 059 (3226) (2909) Бизнес,
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Пассажирский салон как товарный вагон

Российские авиакомпании увеличивают число грузовых рейсов
«Уральские авиалинии» и Azur Air решили вслед за «Аэрофлотом» увеличить число маршрутов для грузовых перевозок. Этим бизнесом компании серьезно занялись в начале пандемии, когда Россия приостановила пассажирские перелеты за рубеж
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

«Уральские авиалинии», которые по итогам 2019 года заняли пятое место среди крупнейших российских авиакомпаний по количеству перевезенных пассажиров (9,6 млн), подали 18 заявок для грузовых рейсов из России в страны Европы и Азии. Это следует из материалов Росавиации к заседанию межведомственной комиссии по допуску компаний к полетам за рубеж (состоялась 21 сентября).

Заявку на грузовые перевозки в Германию (Дюссельдорф) подала и авиакомпания Azur Air (седьмое место по итогам 2019 года, 5,8 млн пассажиров), говорится в материалах ведомства.

Представители «Уральских авиалиний» и Azur Air подтвердили РБК, что собираются расширить направления для перевозки грузов. Решения по этим запросам могут быть приняты уже в понедельник, 28 сентября, сообщил РБК источник, близкий к Росавиации.

Зачем пассажирские авиакомпании возят грузы

Крупнейшие российские авиакомпании перепрофилировали часть своего бизнеса под грузовые перевозки еще в апреле, на фоне вспышки пандемии коронавируса и приостановки с 27 марта полетов пассажиров из России за рубеж. За восемь месяцев 2020 года компании перевезли в два раза меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года (43,9 млн против 86,3 млн человек).

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«Аэрофлот» счел фигурой речи заявление Грефа о трудностях с долгами Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Одной из первых возить грузы начала крупнейшая российская авиакомпания — «Аэрофлот» (37,2 млн пассажиров в 2019 году). Компания переориентировала несколько пассажирских самолетов под грузовые перевозки. За первое полугодие 2020 года это принесло группе выручку 12,28 млрд руб. (на 40,6% больше, чем годом ранее), при этом общая выручка снизилась на 52%, до 149,35 млрд руб. За январь—июнь «Аэрофлот» получил 58,3 млрд руб. чистого убытка против прибыли 8,8 млрд руб. годом ранее.

Как еще «Аэрофлот» зарабатывал на грузах

В середине июня стало известно о том, что «Аэрофлот» начал возить пассажиров за рубеж при сохранявшихся ограничениях на международные перелеты — компания летала из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. Рейсы, большинство из которых осуществлялись два раза в неделю, были оформлены как грузовые, и с разрешения Росавиации на них продавались билеты для пассажиров, рассказывали источники «Ведомостей».

Грузовые перевозки «Аэрофлота» резко упали в конце первого квартала: с 23,7 тыс. т в марте до 8,7 тыс. т в апреле, затем их число стало снова расти и в июле составило 17,8 тыс. т. В отчете компании за первое полугодие отмечается, что по сравнению с пассажирскими перелетами такой вид бизнеса более стабилен и «жизнеспособен». Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по финансам Андрей Чиханчин говорил в ходе конференц-звонка 31 августа, что перевозка грузов в пассажирских самолетах покрывает стоимость обслуживания такого рейса, включая аренду судна. Благодаря высокому спросу на грузоперевозки группе удалось снизить негативный эффект на финансовые результаты из-за снижения перевозок пассажиров, добавил директор департамента управления сетью и доходами Иван Батанов.

С середины апреля крупнейшая частная авиакомпания S7 начала выполнять рейсы с грузом медицинского назначения, размещая товары как в салонах, так и в грузовых отсеках пассажирских самолетов. Авиакомпания летала из Китая в российские города. В середине августа она впервые решила пополнить флот двумя грузовыми лайнерами Boeing 737-800BCF и за счет этого нарастить перевозки грузов и почты на 30%. В пресс-службе авиакомпании отказались от комментариев.

Весной 2020 года возник дефицит провозных емкостей для перевозки грузов, при этом подскочил спрос на экстренную доставку медицинских товаров, говорит исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. По его словам, такой дисбаланс привел к резкому росту ставок и появлению нового сегмента рынка — перевозки товаров в пассажирских салонах.

Грузопоток между странами Азии и Европы сохраняется на высоком уровне, а прямые пассажирские перевозки минимальны, продолжает эксперт. Европейские авиакомпании активно выводят из эксплуатации широкофюзеляжные лайнеры, в то время как российские предпочитают сохранять флот. «Такие самолеты, с учетом промежуточной посадки на территории России, могут продолжать достаточно эффективно возить грузы в салонах», — отмечает Пантелеев. Но рентабельность перевозок товаров в салоне лайнера напрямую зависит от восстановления регулярного авиасообщения, предупреждает аналитик. «Пока перевозка груза рентабельна, но по мере возврата международного сообщения ставки вновь пойдут вниз, этот бизнес исчезнет», — заключает эксперт.

Бизнес
Убыток российских авиакомпаний в первом полугодии превысил ₽120 млрд Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В сентябре произошел всплеск спроса на грузовые перевозки как по железной дороге, так и авиацией, сказал РБК источник в компании — таможенном брокере. «На это влияет много факторов, включая рост валюты и пандемию, подготовку к возможной второй волне», — добавил он.

Куда будут возить грузы «Уральские авиалинии»

Среди стран, в которые планируют возить грузы «Уральские авиалинии», — Великобритания, Германия, Италия, Китай, Нидерланды, Франция и Чехия. Полеты авиакомпания планирует осуществлять из Москвы и своего базового аэропорта в Екатеринбурге. На нескольких из этих направлений уже есть авиакомпании, имеющие разрешения на перевозку грузов, — специализированные «ЭирБриджКарго» и Sky Gates Airlines (входят в тройку крупнейших грузоперевозчиков). РБК направил запросы в пресс-службы этих грузовых авиакомпаний.

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«Уральские авиалинии» раскритиковали план Red Wings создать хаб с SSJ100 Сергей Скуратов

Представитель «Уральских авиалиний» признает, что компании придется конкурировать в непрофильном для себя сегменте: «Вынуждены конкурировать с перевозчиками, специализирующимися на грузовых перевозках, у которых больше возможностей: опыт, наработанная сеть клиентов, флот из грузовых лайнеров». По его словам, есть конкуренция и среди пассажирских авиакомпаний, поскольку большинство из них используют свободные емкости для перевозки грузов в багажниках пассажирских самолетов.

Сейчас «Уральские авиалинии» возят грузы только из 12 городов Китая (Пекин, Шанхай, Чжэнчжоу и другие) одним переоборудованным самолетом Аirbus A321. Точки назначения, как и тип грузов, авиакомпания не раскрывает. Позднее перевозчик рассчитывает переоборудовать до пяти таких лайнеров, говорит его представитель. Это может составить около 10% от всего флота (46 самолетов).

С апреля по май компания смогла получить около 1,4 млрд руб. выручки за такие перевозки. Планы по выручке от перевозки грузов на второе полугодие она не раскрывает. В интервью РБК основной владелец и генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов рассказывал, что в целом по году ожидает потерю выручки в 30 млрд руб., в то время как в 2019 году выручка компании составила 88,48 млрд руб.

В пресс-службе авиакомпании Azur Air сообщили, что «положительно оценивают» развитие грузовых перевозок и в зимний период, в первую очередь за счет медицинских товаров. «Для целей грузоперевозки компания провела реконфигурацию двух лайнеров Вoeing 767-300, а также успешно используются багажные отсеки пассажирских воздушных судов», — сказал представитель компании. Всего у перевозчика 31 самолет.

Автор: Мария Кокорева.
Теги: «Уральские авиалинии» , «Аэрофлот» , перевозки , груз
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