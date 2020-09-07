«Уральские авиалинии» раскритиковали план Red Wings создать хаб с SSJ100

Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов поставил под сомнение успех планов авиаперевозчика Red Wings создать транзитный хаб в Екатеринбурге для полетов в регионы. Этот аэропорт — базовый для «Уральских авиалиний»

Сергей Скуратов (Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»)

Планы авиакомпании Red Wings открыть транзитный хаб в аэропорту Екатеринбурга Кольцово с использованием самолетов Sukhoi Superjet 100 для полетов в другие российские города — «возможно, иллюзия успеха», заявил РБК Сергей Скуратов, крупнейший совладелец и гендиректор базирующихся в Кольцово «Уральских авиалиний».

Самолеты Superjet рассчитаны на 100 пассажиров, а на маршрутах, на которых их собирается использовать Red Wings, «должны эксплуатироваться 50-местные самолеты, и только тогда будет эффективный налет с какой-то прибылью», — считает Скуратов.

В мае 2020 года президент Владимир Путин одобрил программу поставки Red Wings 60 самолетов SSJ100 в течение нескольких лет. Контракт на поставку первой такой машины компания подписала 31 августа, с 15 сентября на нем начнутся полеты из Екатеринбурга в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград, сообщил глава Red Wings Евгений Ключарев в интервью «Ведомостям». К 2022–2023 году компания собирается довести группировку лайнеров в Екатеринбурге до 20 штук.

«Екатеринбург сам по себе один из крупнейших и наиболее развитых городов России. И он расположен на границе европейской и азиатской частей страны, то есть на перекрещении всех возможных воздушных путей. Это выгодное географическое расположение для транзитного узла между различными частями страны, для полетов с востока на юг и юго-запад, с востока в центр и на северо-запад», — отметил Ключарев. По его словам, есть все шансы доказать, что SSJ100 «может зарабатывать».