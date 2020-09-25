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«Транснефть» и РЖД остались при своих
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Газета
«Транснефть» и РЖД остались при своих
Газета № 057 (3224) (2509) Бизнес,
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«Транснефть» и РЖД остались при своих

В правительстве сочли нецелесообразным снижать тарифы на транспортировку углеводородов
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что актуальность снижения тарифов «Транснефти» и РЖД стала теряться из-за восстановления цен на нефть. Глава «Роснефти» Игорь Сечин в мае предлагал снизить их в 2–2,5 раза, до уровня 2008 года
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Актуальность изменений в формировании тарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов «стала теряться». Об этом заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов (курирует в правительстве топливно-энергетический комплекс) в кулуарах Тюменского нефтегазового форума, передает корреспондент РБК.

Президент Владимир Путин еще в конце мая поручал правительству проработать вопрос об установлении специальных тарифов «Транснефти» и РЖД из-за резкого падения цен на нефть весной (цена самого распространенного в России сорта нефти Urals опускалась ненадолго до $10 за баррель). Это произошло, после того как глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил Путина снизить тарифы этих двух монополий в 2–2,5 раза, так как, по его словам, рублевые котировки Urals в апреле 2020 года (1160 руб. за баррель) почти достигли уровня последнего крупного кризиса в декабре 2008-го (1080 руб. за баррель), а стоимость транспортировки составила 32% от стоимости сырья.

Бизнес
Путин поручил проработать спецтарифы монополий после просьбы Сечина Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Но с тех пор цены на нефть выросли более чем до $40 за баррель. «Было дано поручение «Транснефти» и Минэнерго до конца года рассмотреть возможность изменения подходов (тот вопрос, который Игорь Иванович Сечин поднимал у президента). Но цены на нефть стали достаточно быстро восстанавливаться, актуальность этого стала теряться», — сказал Борисов. «Хотя это не исключает, что можно будет доработать механизм совершенствования ценообразования транспортировки нефти», — добавил он.

«Цены на нефть по сравнению с апрелем выровнялись, и резко снижать тарифы и ставить их в дальнейшем в зависимость от цен на нефть экономически нецелесообразно», — сказал РБК федеральный чиновник. А источник в Кремле добавил, что спецтарифы решили не вводить, поскольку это сильно ухудшило бы экономическое положение обеих монополий, но в первую очередь РЖД (у которых значительно сократились доходы из-за пандемии коронавируса), и потребовало бы субсидий из бюджета.

Когда будет решен вопрос о тарифах «Транснефти»

В поручении Путина говорилось, что вопрос о спецтарифах «Транснефти» и РЖД должен быть проработан до 15 июня, но с тех пор эти сроки несколько раз переносились. Теперь правительство должно подготовить ответ к 15 декабря, то есть на полгода позже изначального плана. «Данное поручение оставлено на контроле [в правительстве] до 15 декабря», — сообщили РБК в пресс-службе правительства. «Все идет в рабочем порядке, просто изначально у поручения был очень маленький срок», — добавил источник, близкий к Белому дому. РБК направил запрос представителю Путина Дмитрию Пескову.

В конце июня Борисов собирал совещание, по итогам которого поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минэнерго, Минэкономразвития и Минфину проработать «модель индексации тарифов «Транснефти» на транспортировку нефти в зависимости от ее цены» (у РБК есть копия протокола этого совещания, содержание подтвердили два источника, близких к его участникам). Таким образом, было поручено рассмотреть вопрос о привязке тарифов монополии к стоимости сырья и соответствующей их индексации — снижении или росте. До сих пор тарифы компании индексировались относительно инфляции.

Бизнес
Минэнерго и ФАС выступили против снижения тарифов «Транснефти» и РЖД Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Однако еще раньше стало известно, что ФАС и Минэнерго не поддержали предложение снизить тарифы «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти, выступив за сохранение инвестпрограмм монополий. Эти две компании уже пострадали от снижения грузопотока нефти и нефтепродуктов из-за сделки ОПЕК+ о резком сокращении добычи и от снижения спроса на перевозки из-за пандемии, рассказывал РБК источник, знакомый с позицией Минэнерго. «Минэнерго не может принимать решения в ущерб компаниям из подведомственной отрасли», — добавлял он.

Единственное ведомство, которое поддержало снижение тарифов, — Минэкономразвития, писала газета «Коммерсантъ». По ее данным, глава министерства Максим Решетников написал письмо руководителю ФАС Игорю Артемьеву, в котором сообщил, что рентабельность «Транснефти» по чистой прибыли (соотношение чистой прибыли к выручке) достаточно высока — 22,6% по итогам 2019 года. При этом в ее работе значительно меньше рисков, чем у компаний на конкурентных рынках, поэтому тариф на долгосрочный период можно снизить таким образом, чтобы рентабельность «Транснефти» по чистой прибыли к 2025 году составила 5%, сообщала газета со ссылкой на письмо Решетникова. Однако пресс-служба Минэкономразвития это не подтверждала. А представитель ведомства в среду, 23 сентября, заявил РБК, что «предложение об установлении специальных тарифов на транспортировку нефти министерством не поддержано».

Представитель «Транснефти» отказался от комментариев. Но в конце июня вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин говорил в интервью «Коммерсанту», что при снижении стоимости прокачки нефти до уровня 2008 года потребуются чрезвычайные меры поддержки компании. «Дефицит средств на 2020 год [в случае принятия такого решения] составит 130 млрд руб., на 2021 год — 227 млрд руб. и 304 млрд руб. на 2022 год. В связи с этим мы не сможем выполнять никаких обязательств ни по погашению задолженности, ни по поддержанию нашей инфраструктуры в работоспособном состоянии, так как потеряем более 40% всей выручки», — предупреждал он. По его словам, эти расчеты были представлены на совещании у Борисова.

Нефтяные компании все еще страдают от снижения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, но менее болезненно перенесут отказ от идеи резкого снижения тарифов на транспортировку нефти, чем бюджет — субсидирование такого снижения, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Как «Роснефть» договорилась с РЖД

На июньском совещании у Борисова представители «Роснефти» и РЖД доложили о «нахождении на рассмотрении предложений о предоставлении скидок на перевозку нефтяных грузов по направлениям поставки, отметив, что РЖД в отношении поставок нефтяных грузов на 2020 год принято 17 решений о предоставлении скидок», говорится в протоколе.

«В 2020 году у РЖД 40% грузов «Роснефти» везется со скидками, то же самое представители нефтяной компании хотят и на следующий год», — сообщил РБК источник, близкий к РЖД. Но, по его словам, это не «сквозная скидка», а только на определенные маршруты. «РЖД постоянно взаимодействует с «Роснефтью». Это живой процесс», — добавил собеседник РБК. Представитель РЖД отказался от комментариев.

Еще в мае заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило заявил, что сокращать тарифы компании вдвое и возвращать их на уровень 2008 года целесообразно только в случае аналогичного снижения налогов и цен на топливо. «Нужно тогда приводить в соответствие и остальные неизвестные в этом уравнении. По РЖД затраты компании на акцизы в цене топлива выросли в семь раз с 2010 года», — сказал он.

Бизнес
Дефицит инвестпрограммы РЖД превысил ₽600 млрд Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

«Компания неоднократно обращалась в правительство с предложением о создании гибкой системы тарифов, которая учитывала бы реальную себестоимость транспортировки с фиксацией необходимого уровня доходов для транспортировки монополиями углеводородов. Работа компаний и ведомств по этому направлению продолжается. В связи с чем хотелось бы отметить конструктивный подход со стороны РЖД», — говорится в ответе пресс-службы «Роснефти» на запрос РБК.

Как РЖД планируют увеличить тарифы для других клиентов

РЖД планируют в 2021–2025 годах дополнительно собрать с отправителей других грузов 293,3 млрд руб. за счет различных тарифных решений, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы компании. В частности, речь идет об отмене существующих льготных тарифных схем на порожний пробег инновационных вагонов. Эти меры необходимы, чтобы обеспечить финансирование инвестпрограммы монополии в условиях падения доходов — их отклонение от параметров долгосрочной программы развития до 2025 года оценивается в 1,1 трлн руб. на всем протяжении программы.

Авторы: Тимофей Дзядко, Алина Фадеева, Людмила Подобедова.
При участии: Юлия Старостина, Мария Кокорева.
Теги: транспортировка нефти , Игорь Сечин , «Транснефть» , РЖД , нефть , Юрий Борисов , правительство ...
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