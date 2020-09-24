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Утечка из FinCEN оставила разведку равнодушной
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Газета
Утечка из FinCEN оставила разведку равнодушной
Газета № 056 (3223) (2409) Финансы,
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Утечка из FinCEN оставила разведку равнодушной

Росфинмониторинг отреагировал на обвинения в попустительстве отмыванию денег
Подозрительные операции российских клиентов, о которых глобальные банки сообщали в финансовую разведку США, неоднократно проверялись Росфинмониторингом, сообщила РБК пресс-служба ведомства. По ряду фактов заводились уголовные дела
Фото: Павел Черемисин / ТАСС
Фото: Павел Черемисин / ТАСС

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, или российская финансовая разведка) ознакомилась с информацией об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), о которой централизованно рассказали издание BuzzFeed, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и еще порядка ста медиа из разных стран. В Росфинмониторинге не согласны с трактовкой западных СМИ о том, что российские власти закрывали глаза на подозрительные операции российских клиентов, которые могли быть связаны с отмыванием денег, следует из ответа пресс-службы Росфинмониторинга на запрос РБК.

«Объем сведений, касающийся Российской Федерации, представляется незначительным в общем массиве данных», — указали в ведомстве.

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Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России Фото: Spencer Platt / Getty Images

По данным ICIJ, утечка конфиденциальных банковских отчетов о подозрительной деятельности (SAR), подававшихся в FinCEN с 1999 по 2017 год, содержит сведения о более чем 200 тыс. транзакций, помеченных как подозрительные. В базе данных ICIJ, основанной на утечке, отождествлено более 3,8 тыс. транзакций по переводу денег из России или в Россию. В ходе этих операций российские банки получили около $7,3 млрд, а отправили — $3,5 млрд. Но это лишь часть операций, по которым журналистам удалось установить их полные реквизиты, оговаривается ICIJ. Исходя из этой выборки, на Россию приходится одно из самых больших значений общей суммы переведенных средств.

Банки уведомляли FinCEN о транзакциях, которые посчитали подозрительными, но сам факт подачи такого отчета не означает, что транзакция незаконна или совершается с какими-либо правонарушениями.

Проверки были

«Изложенные в материалах [СМИ] факты неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы», — подчеркивает Росфинмониторинг. «Не все из них имели признаки состава преступления. Однако ряд фактов лег в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры», — отмечает служба.

Росфинмониторинг не привел конкретных примеров таких дел, указав, что «российским законодательством установлен запрет на информирование о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

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СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США Фото: Анна Сергеева для РБК

В составе утечки РБК обнаружил, например, документ под названием «Разведывательная оценка FinCEN», датированный концом 2016 года или позже. В нем описывается схема, условно обозначенная как «Московская зеркальная сеть», — неформальная схема по выводу миллиардов долларов из России в другие юрисдикции через европейский рынок ценных бумаг. Как утверждается в документе, посредством зеркальных сделок может проводиться «незаконная финансовая деятельность». Суть таких сделок следующая: клиент покупает за рубли ликвидные акции в России, переводит их в офшорную компанию-оболочку, затем эта компания продает бумаги на внебиржевом рынке за доллары или евро, а деньги переводятся на банковский счет офшорной компании в слабой с точки зрения контроля за происхождением средств юрисдикции. Из документа следует, что российские регуляторы предпринимали ряд усилий по перекрытию таких отмывочных каналов: например, Банк России в 2015 году отозвал лицензию Промсбербанка, замешанного в подобных схемах.

Правоохранительные органы расследовали вывод активов из Промсбербанка и связывали действия его клиентов и собственников с зеркальными сделками в Дойче Банке, писал РБК.

Росфинмониторинг сообщал в отчете о деятельности за 2015 год, что по итогам его финансового расследования у кредитной организации была отозвана лицензия. «Позже была выявлена еще одна похожая схема. Целью ее авторов был вывод денежных средств за рубеж и транзитные операции в особо крупных размерах. Деятельность подготовленной теневой площадки была пресечена», — сообщалось в отчете.

Сотрудничество с FinCEN

По информации Росфинмониторинга, вопрос об утечке файлов FinCEN вынесен на обсуждение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая намерена в ответ призвать все страны полноценно и эффективно выполнять антиотмывочные стандарты ФАТФ.

«Со своей стороны, Росфинмониторинг в своей работе на постоянной и профессиональной основе взаимодействует со всеми зарубежными коллегами, включая FinCEN», — сообщили в российской финразведке. РБК направил запрос в FinCEN с просьбой прокомментировать это заявление. Только в рамках изучения деятельности латвийского ABLV-банка Росфинмониторинг сотрудничает с подразделениями финансовой разведки 18 стран, сообщила служба. В 2018 году ABLV-банк был обвинен финансовой разведкой США в систематическом отмывании денег и нарушении санкционных режимов, после чего у банка была отозвана лицензия.

В базе данных ICIJ содержится информация о десяти транзакциях по переводу денежных средств из российских банков в ABLV в 2014–2016 годах.

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СМИ опубликовали данные разведки США о счетах украинских бизнесменов Игорь Коломойский

«Российская система борьбы с грязными деньгами высоко оценена международным профессиональным сообществом: в 2019 году в ходе четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ Россия заняла пятое место в мире по эффективности национальной антиотмывочной системы», — резюмирует Росфинмониторинг. Был «очень большой политический прессинг», докладывал президенту директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ноябре 2019 года. «Но мы доказали, что российская система совершенна», — заявил он.

В списке финансовых операций, о которых международные банки сообщали в FinCEN как о подозрительных, оказались те, в которых, исходя из данных утечки, фигурируют россияне. Среди них ICIJ назвал предпринимателей Олега Дерипаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента Валентина Юмашева, а также виолончелиста и близкого знакомого Владимира Путина Сергея Ролдугина. Часть документов, касающихся России, опубликовал портал «Важные истории», сотрудничающий с международной группой расследователей.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Кошкина.
При участии: Дада Линделл.
Теги: финансовая разведка , Росфинмониторинг , FATF , утечка , отмывание денег
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