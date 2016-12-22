США предложили ввести санкции против латвийского банка ABLV

Банк предоставлял услуги по отмыванию денег и нарушал санкционный режим против Северной Кореи, заявили в Минфине США. Сомнительными услугами «на миллиарды долларов» пользовались украинские чиновники и беглые бизнесмены

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Подотчетная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила ведомству включить латвийский ABLV в перечень банков, подозреваемых в отмывании денег. FinCEN, проанализировав деятельность банка, пришла к выводу, что кредитная организация используется для отмывания денег. В случае если федеральные власти согласятся с этой позицией, финансовые учреждения США не смогут открывать или обслуживать корреспондентские или кредиторские счета ABLV.

В FinCEN заключили (.pdf), что «руководство, акционеры и сотрудники ABLV институционализировали отмывание денег как стержень бизнеса банка». Из-за этого многие использовали банк для незаконной финансовой деятельности, включая транзакции со структурами, против которых были введены санкции США и ООН, в частности связанные с ракетной программой Северной Кореи (среди них — внешнеторговый банк КНДР, Koryo Bank, Korea Mining and Development Trading Corporation). Банк продолжал проводить транзакции, связанные с Пхеньяном, даже после того как летом 2017 года объявил о нулевой терпимости в отношении операций с КНДР, подчеркивается в документе.

На протяжении 2017 года руководство и менеджмент ABLV «прибегали ко взяткам латвийским чиновникам», чтобы повлиять на решения, которые представляли опасность для бизнеса кредитной организации, считают в FinCEN.

В 2014 году ABLV оказался замешан в незаконном выводе активов более чем на $1 млрд у трех молдавских банков, BC Unibank S.A., Banca Sociala S.A. и Banca de Economii S.A, говорится в сообщении. Злоумышленники получили контроль над тремя банками через непрозрачную структуру владения, частично финансируемую займами из офшорных структур, которые обслуживал ABLV.

Также банк разработал схему, которая позволяла клиентам обходить иностранный валютный контроль. Банк маскировал незаконные валютные сделки, используя поддельную документацию и счета подставных фирм, говорится в сообщении.

Также ABLV «неадекватно» проводил процедуры KYC (know-your-customer, «знай своего клиента», изучение предоставленных физическим или юридическим лицом документов) и CDD (customer due diligence, комплексная экспертиза клиентов), заявили в FinCEN. В качестве примера авторы приводят информацию о том, что «ABLV получил значительную сумму от расположенного в России банка таким образом, который указывает на незаконную передачу активов». «FinCEN полагает, что ABLV должен был знать, что подставные компании, получающие средства из российского банка на своим счета в ABLV, были связаны с конечными бенефициарами этого российского банка», — говорится в сообщении.

В ABLV заявили, что после «предварительного изучения» предложения FinCEN пришли к выводу, что «предложение использует необоснованную и вводящую в заблуждение информацию». «Банк ABLV подчеркивает, что подготовленный доклад является лишь предложением Минфину, возражения на который могут быть предоставлены в течение 60 дней», — подчеркнули в банке, отметив, что готовят возражение. Банк намерен «сделать все возможное, чтобы опровергнуть эту возмутительную клеветническую информацию».

В 2014 году украинский бизнесмен Сергей Курченко (переехал в Россию, с 2015 года находится под санкциями США) «переправил миллиарды долларов через счета своих подставных фирм в ABLV». В банке были открыты по крайней мере девять счетов, связанных с Курченко, утверждают представители FinCEN. В документе говорится и о признаках незаконной финансовой деятельности, связанной с Азербайджаном.

Ни одна из мер, направленных на предотвращение подобных случаев в будущем, не обеспечит безопасность финансовой системы США, говорится в отчете FinCEN. Ее от финансовых рисков, связанных с действиями ABLV, смогут защитить только санкции, заключили авторы.

Банк ABLV ранее упоминался в расследованиях журналистов OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности, организация вместе с Международным консорциумом журналистов-расследователей подготовила публикации о «панамском архиве»). В октябре 2016 года OCCRP писал о том, что сын украинского чиновника Юрия Терещенко Александр купил недвижимость «в минутах ходьбы от зданий парламента», один из платежей поступил от зарегистрированной на Сейшелах компании Berly Trade Ltd., которая имела счет в ABLV, «лидирующем офшорном банке Латвии».

Сомнительные операции через фирмы, имевшие счета в ABLV, проводил бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Герасимюк. В OCCRP утверждали, что он переправлял по серым схемам деньги в Европу и покупал на них недвижимость, а также оплачивал обучение и проживание своей дочери в Великобритании. Более того, подчеркивали в OCCRP, это были не просто личные средства Герасимюка, а взятки, которые он получал, чтобы прекратить преследование сторонников Януковича.

Подставные компании, через которые проводились эти операции, в OCCRP назвали словом ploshchadka.

ABLV был образован в 1993 году, его головной офис расположен в Риге. Крупнейшие акционеры — Олег Филь и Эрнест Бернис. По итогам 2016 года размер активов банка оценивался в €3,8 млрд, он получил чистую прибыль в размере €79,3 млн. «Сегодня ABLV Bank AS — это крупнейший независимый частный банк в Латвии с представительствами во многих странах СНГ», — говорится на сайте кредитной организации.