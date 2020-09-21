СМИ опубликовали данные разведки США о счетах украинских бизнесменов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 75,03 (-0,16) Инвестиции, 18 сен, 14:16
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 88,96 (+0,33) Инвестиции, 18 сен, 14:16
Премию «Эмми» раздали в онлайн-режиме. Фоторепортаж Общество, 12:11  МИД заявил о неготовности России продлить СНВ на условиях США Политика, 12:03 Бывший форвард «Милана» назвал трансфер Миранчука лучшим за лето в Италии Спорт, 11:59 Инвестор Майк Новограц призвал покупать биткоин Крипто, 11:50 Экс-руководитель Аналитического центра при правительстве возглавил ЦСР Политика, 11:49 Какие страны открыли границы с Россией после коронавируса. «Живой» список Стиль, 11:42 Глазырина высказалась о победе на чемпионате России по летнему биатлону Спорт, 11:37 Пережившие кризис: десять историй о малом бизнесе РБК и Райффайзенбанк, 11:37 Hyundai привезет в Россию кроссовер Tucson нового поколения в 2021 году Авто, 11:34 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 сентября Общество, 11:32 Большие проблемы: как компании научиться работать с big data Pro, 11:31 Maer победил в категории премии «Лучшие социальные проекты России» Пресс-релиз, 11:30 «Эмми — 2020»: как прошла 72-я церемония американской телеакадемии Стиль, 11:18 Как Находкинский морской торговый порт решает вопросы экологии Партнерский материал, 11:17
Политика ,  
0 

СМИ опубликовали данные разведки США о счетах украинских бизнесменов

В секретных документах финансовой разведки США о подозрительных транзакциях, проводимых через американские банки, обнаружились упоминания известных украинских бизнесменов
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский (Фото: Константин Сазончик / ТАСС)

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал результаты изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).

В списке лиц, фигурирующих в финансовых операциях, которые привлекли внимание FinCEN, оказались украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ, а также экс-глава президентской администрации Андрей Клюев.

Расследование основано на утечке более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Отчеты о подозрительной деятельности необязательно являются доказательством нарушения закона. FinCEN требует от банков, ведущих бизнес на территории США, предоставлять сообщения о подозрительной деятельности в случаях, когда есть основания для сомнений в законности операции.

Файлы в 2017 году попали в BuzzFeed News, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей. BuzzFeed не комментирует, как к ней попали документы.

СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США
Общество
Фото:Анна Сергеева для РБК

  • По данным FinCEN, с 2012 по 2017 год было совершено 277 подозрительных транзакций на сумму в $308,6 млн для компаний, которые журналисты называют контролируемыми основателем промышленно-финансовой группы «Приват» Игорем Коломойским. В частности, Bank of New York Mellon перевел более $263 млн. Отправителем большей части из этих средств, $202 млн, была сингапурская компания Louis Dreyfus Commodities Asia. Она переводила средства через счет Deutsche Bank, говорится в расследовании. Получателем была компания Claresholm Marketing Ltd., зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Деньги поступили на ее счет в кипрском филиале Приватбанка. Все эти транзакции Bank of New York Mellon назвал подозрительными в 2017 году. Нацбанк Украины в 2016 году признал Claresholm Marketing LTD связанной с Приватбанком структурой. Несмотря на это, на фоне национализации Приватбанка его должностные лица выдавали кредитные средства кипрской компании, писали «Украинские новости».

Игорь Коломойский — РБК: «Пять лет буду тошнить всем назло»
Политика
Игорь Коломойский

  • Дмитрий Фирташ — основатель и владелец Group DF с активами в энергетике и банковском секторе, а также в химической промышленности. В опубликованных данных содержится информация о проводившихся в его интересах транзакциях с 2003 года. В августе 2008 года, согласно отчету FinCEN, предприятие Фирташа Bothli Trade AG отправило $78 тыс. на счета Standard Chartered Bank в Periyasamy Sunderalingam, которая, как утверждает правительство США, помогала Фирташу давать взятки индийским чиновникам. США считают, что Фирташ дал взятки индийским чиновникам, чтобы получить лицензии на добычу титаносодержащих материалов.

    Надра Банк, которым владел Фирташ, направил более $1 млрд через нью-йоркские отделения двух глобальных банков: Standard Chartered и Bank of New York Mellon, следует из отчета FinCEN за 2014 год. Представитель Фирташа, комментируя транзакции, заявил, что предприниматель «никак не связан с Семеном Могилевичем». ICIJ не уточняет, фигурировало ли в запросе имя Могилевича и в каком контексте. Могилевич входил в список самых разыскиваемых ФБР лидеров мафии. The Insider в 2019 году отмечало, что Фирташа зачастую называют «человеком Могилевича».
    Австрийский Минюст разрешил экстрадицию Фирташа в США
    Бизнес
  • С экс-главой президентской администрации Виктора Януковича Андреем Клюевым связаны 752 транзакции на сумму почти $245 млн, следует из публикации. В 2017 году JPMorgan Chase в отчете для FinCEN указывал, что $230 млн из них были переведены британской компанией Клюева, NoviRex Sales LLP. В сообщении банка отмечалось, что NoviRex переводила секретные платежи за политические консультации Полу Манафорту, бывшему главе президентской кампании Дональда Трампа в США. Также в эту сумму включаются переводы на $40 млн для компании ТД «Велес», которую обвиняют в участии в коррупционных схемах Виктора Януковича.

    The New York Times в 2018 году приводила непубличные данные Национального антикоррупционного бюро Украины, из которых следовало, что Манафорт незаконным образом получил от поддерживавшей Януковчиа Партии регионов $12,7 млн. В августе 2018 года Манафорта признали виновным в налоговых и банковских преступлениях, а также в сговоре против США, лоббировании интересов и давлении на свидетелей. Суд приговорил его к шести годам и девяти месяцам заключения.
Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск

Трамп указал на украинский след в выборах 2016 года
Политика
Дональд Трамп

Авторы
Анастасия Батманова, Георгий Тадтаев
США Украина Игорь Коломойский Дмитрий Фирташ
Материалы по теме
СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США
Общество
Экс-главу «Укравтодора» задержали в Польше по подозрению в коррупции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter