СМИ опубликовали данные разведки США о счетах украинских бизнесменов
Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал результаты изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
В списке лиц, фигурирующих в финансовых операциях, которые привлекли внимание FinCEN, оказались украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ, а также экс-глава президентской администрации Андрей Клюев.
Расследование основано на утечке более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Отчеты о подозрительной деятельности необязательно являются доказательством нарушения закона. FinCEN требует от банков, ведущих бизнес на территории США, предоставлять сообщения о подозрительной деятельности в случаях, когда есть основания для сомнений в законности операции.
Файлы в 2017 году попали в BuzzFeed News, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей. BuzzFeed не комментирует, как к ней попали документы.
- По данным FinCEN, с 2012 по 2017 год было совершено 277 подозрительных транзакций на сумму в $308,6 млн для компаний, которые журналисты называют контролируемыми основателем промышленно-финансовой группы «Приват» Игорем Коломойским. В частности, Bank of New York Mellon перевел более $263 млн. Отправителем большей части из этих средств, $202 млн, была сингапурская компания Louis Dreyfus Commodities Asia. Она переводила средства через счет Deutsche Bank, говорится в расследовании. Получателем была компания Claresholm Marketing Ltd., зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Деньги поступили на ее счет в кипрском филиале Приватбанка. Все эти транзакции Bank of New York Mellon назвал подозрительными в 2017 году. Нацбанк Украины в 2016 году признал Claresholm Marketing LTD связанной с Приватбанком структурой. Несмотря на это, на фоне национализации Приватбанка его должностные лица выдавали кредитные средства кипрской компании, писали «Украинские новости».