СМИ опубликовали данные разведки США о счетах украинских бизнесменов

В секретных документах финансовой разведки США о подозрительных транзакциях, проводимых через американские банки, обнаружились упоминания известных украинских бизнесменов

Игорь Коломойский (Фото: Константин Сазончик / ТАСС)

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал результаты изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).

В списке лиц, фигурирующих в финансовых операциях, которые привлекли внимание FinCEN, оказались украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ, а также экс-глава президентской администрации Андрей Клюев.

Расследование основано на утечке более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Отчеты о подозрительной деятельности необязательно являются доказательством нарушения закона. FinCEN требует от банков, ведущих бизнес на территории США, предоставлять сообщения о подозрительной деятельности в случаях, когда есть основания для сомнений в законности операции.



Файлы в 2017 году попали в BuzzFeed News, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей. BuzzFeed не комментирует, как к ней попали документы.