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TikTok и WeChat признаны красной угрозой
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Газета
TikTok и WeChat признаны красной угрозой
Газета № 053 (3220) (2109) Технологии и медиа,
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TikTok и WeChat признаны красной угрозой

Власти США запретили популярные мобильные платформы китайского происхождения
С 20 сентября TikTok и WeChat должны быть удалены из App Store, Google Play и иных магазинов приложений на территории США. TikTok сможет избежать полной блокировки в стране, если продаст местное подразделение американскому игроку
Фото: Andrew Harrer / Bloomberg
Фото: Andrew Harrer / Bloomberg

Мобильные приложения для обмена видео- и текстовыми сообщениями TikTok и WeChat с 20 сентября запрещено распространять или поддерживать через американские магазины приложений. Об этом сообщается на сайте Министерства торговли США. Кроме того, с этой же даты запрещено переводить деньги в США с помощью WeChat или обрабатывать платежи.

Оба приложения собирают обширные массивы данных пользователей: об их местоположении, сетевой активности, а также историю просмотров и поиска. Кроме того, каждое из них сотрудничает со спецслужбами Китая, и использование WeChat и TikTok создает неприемлемые риски для национальной безопасности США, указано в заявлении ведомства.

«Сегодняшние действия еще раз доказывают, что президент Трамп сделает все, что в его силах, чтобы гарантировать нашу национальную безопасность и защитить американцев от угроз Коммунистической партии Китая», — приводятся на сайте слова Министра торговли США Уилбура Росса.

Общество
TikTok заявил о намерении оспорить запрет США на использование приложения Фото: Anjum Naveed / AP

Что это решение означает для пользователей сервисов и их владельцев, разбирался РБК.

Как запрет отразится на пользователях

Начиная с 20 сентября пользователи в США не смогут скачивать приложения WeChat и TikTok из магазинов приложений, а также проводить обновления этих приложений, если они были загружены ранее. С этой же даты пользователи WeChat не смогут совершать платежи через него, в США будет запрещено предоставлять ему веб-хостинг, сети доставки контента и др., что должно серьезно замедлить работу приложения; запрещено использовать программный код, функции и услуги из WeChat в программном обеспечении, то есть создавать его клоны на территории США. Аналогичные меры для TikTok начнут действовать с 12 ноября.

Если правительство США определит, что WeChat или TikTok работает через другие приложения, президент имеет право рассмотреть вопрос о том, могут ли быть уместны дополнительные распоряжения для решения этой проблемы, указано в заявлении министерства.

Политика
Reuters узнал о плане властей США запретить скачивание TikTok и WeChat Фото: Mario Tama / Getty Images

По собственным данным, у TikTok в США около 100 млн пользователей (около 800 млн активных пользователей в мире), в первую очередь среди молодежи. Ежедневная аудитория WeChat на начало августа составляла 19 млн пользователей, по данным сервиса Apptopia, которые приводит Reuters: в первую очередь это были китайские студенты и экспаты, а также американцы, имеющие бизнес-отношения с Китаем.

Как пишет Tne Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства торговли США, в конечном счете функциональность WeChat для пользователей в США должна серьезно ухудшиться: пользователи столкнутся с медленными скоростями вплоть до временного прекращения работы. Однако, как будут применяться новые правила и будут ли применяться денежные штрафы за нарушения, чиновник не пояснил. В качестве ключевой уступки он назвал то, что американским компаниям на данный момент будет разрешено продолжать использовать WeChat в Китае для получения платежей от клиентов, пишет WSJ.

«Такие приложения, как TikTok и WeChat, имеют децентрализованную архитектуру — они располагают CDN-сервисами (сетевая инфраструктура, обеспечивающая быструю доставку контента пользователям веб-сервисов и сайтов. — РБК) в разных странах и городах, на которые приходится основная нагрузка с конкретной территории. В данном случае Министерство торговли США запрещает TikTok и WeChat иметь подобные хостинги на территории страны. В таких случаях приложение может работать медленнее, с задержками», — объяснил эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий. При этом американские VPN-сервисы также должны будут ограничить доступ к TikTok и WeChat, но у пользователей останется возможность использовать для обхода блокировки VPN-сервисы, которые формально не присутствуют на рынке США, отметил он.

Технологии и медиа
Трамп назвал условие заключения сделки Oracle по покупке TikTok Фото: Dado Ruvic / Reuters

По словам Лукацкого, несмотря на то что Apple и Google являются американскими компаниями, власти США не могут заставить их удалить TikTok и WeChat из магазинов приложений в других странах. «В таких случаях приложения убирают из локальных магазинов, если только США не введет санкции против TikTok, как это сделано с Huawei. Тогда всем американским компаниям будет запрещено контактировать с приложениями и их нужно будет удалить из всех магазинов», — говорит Лукацкий.

Как запрет повлияет на TikTok и WeChat

По данным Similar Web, на США приходится почти 26% общего трафика TikTok. На следующем месте по этому показателю — Россия (6%), на третьем — Канада (4%), однако эти данные не учитывают трафик из Китая, где приложение представлено другим юридическим лицом. У WeChat почти 40% трафика приходится на Китай, а на США — 13%.

Представитель TikTok заявил РБК, что компания не согласна с решением Министерства торговли. «В своем предложении правительству США мы уже взяли на себя обязательство обеспечить беспрецедентный уровень прозрачности и ответственности, намного превышающий то, что готовы делать другие приложения, включая сторонний аудит, проверку безопасности кода и надзор правительства США за безопасностью данных в этой стране. Кроме того, американский поставщик технологий будет нести ответственность за обслуживание и эксплуатацию сети TikTok в США, включающую все услуги и данные пользователей», — говорит представитель TikTok. В компании также заявили, что будут продолжать бороться с указом, «который грозит лишить американский народ и малый бизнес в США возможности выражать мнение и получать средства к существованию с помощью платформы».

Бизнес
Reuters назвал Oracle покупателем TikTok вместо Microsoft Фото: Xinhua / Global Look Press

По мнению ведущего аналитика Регионального общественного центра интернет-технологий Урвана Парфентьева, потеря рынка США для любой компании подобного рода достаточно заметна, потому что такие регионы, как США и Европа, образуют платежеспособный спрос или приток иных денег, позволяющих проекту функционировать или развиваться, например с помощью рекламы. А она, как правило, таргетируется на вполне конкретную аудиторию и из-за запрета может стать неэффективной, считает аналитик.

Контекст проблемы

Запрет TikTok происходит на фоне переговоров о продаже сервиса. Ранее Дональд Трамп потребовал, чтобы TikTok был продан Microsoft или любой другой американской компании до 15 сентября. 7 августа он подписал указ, который запрещает американцам сотрудничать с ByteDance, владеющей TikTok. В документе говорилось, что сама компания при этом должна в течение 90 дней продать все активы в США и уничтожить собранные ею личные данные пользователей.

В качестве покупателя американского сегмента TikTok ByteDance, по информации источников Reuters, выбрала ИТ-корпорацию Oracle, предложив ей стать технологическим партнером и взять на себя управление данными пользователей TikTok из США. Сумма сделки, по данным источников CNBC, могла составить от $20 млрд до $30 млрд. Однако 17 сентября Трамп заявил, что не поставит свою подпись под сделкой между Oracle и ByteDance, если последняя сохранит контрольный пакет акций TikTok. На следующий день WSJ сообщила, что Oracle готова приобрести американский TikTok вместе с Walmart. В сумме с другими американскими инвесторами, в частности с компаниями Sequoia Capital, General Atlantic и Coatue Management, они получат больше 50% американского TikTok. «Мы видим, что ByteDance не теряет надежды продать свой сервис как можно дороже, сохранив при этом фактический контроль над бизнесом. Вхождение Oracle и Walmart в капитал китайской компании на правах миноритариев позволит им иметь своих представителей в совете директоров, а значит, иметь доступ к информации о том, собирает TikTok информацию о пользователях или нет и передает ли он ее правительству Китая», — отметил аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Впрочем, вероятность того, что администрация США согласится на продажу TikTok широкому пулу инвесторов, он оценивает как «не очень высокую».

Автор: Анастасия Скрынникова.
При участии: Владислав Скобелев.
Теги: TikTok , WeChat , США
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