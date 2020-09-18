Льготы с любой ценой
На фоне резкого падения цен на нефть правительство решило улучшить налоговые условия для нового арктического проекта «Восток Ойл» «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга», принадлежащего экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которыми ознакомился «Интерфакс». Источник РБК, близкий к «Восток Ойл», подтвердил содержание документа.
В «Восток Ойл» войдут Ванкорское месторождение, на котором уже ведется добыча, и новые участки «Роснефти», а также пока не разработанные месторождения Пайяхской группы «Нефтегазхолдинга». Правительство в этом году дало партнерам право на масштабные льготы, в том числе вычет из НДПИ для Ванкорского месторождения, который можно будет использовать для строительства инфраструктуры совместного предприятия. Пайяхские участки расположены на севере Таймырского полуострова, в отдалении от традиционных нефтяных провинций, так что инфраструктуру там придется строить с нуля.
Здесь «Роснефть» и компания Худайнатова планировали построить пять промысловых городков, два аэродрома, порт, 800 км магистральных труб и т.д. При ценах на нефть $60 налоговый вычет оценивался в 50–60 млрд руб. в год, говорил замминистра финансов Алексей Сазанов.
Но из-за падения цен на нефть у «Восток Ойл» возникли проблемы. По действующему закону Ванкор может получить вычет из НДПИ при цене на нефть выше базовой, установленной в бюджете (в 2020 году $42,45 за баррель). Но Urals до сих пор стоит меньше $40 за баррель, и «Роснефть» с Худайнатовым просто не могут воспользоваться льготами и начать разработку проекта, говорит источник РБК.
Чтобы помочь проекту, цену отсечения снизят с базовой до $25 за баррель. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу разработал Минфин, добавляет собеседник РБК. По его словам, Госдума должна принять законопроект в ближайшее время.
Снижение границы отсечения до $25 за баррель позволит Ванкорскому месторождению получить вычет порядка 60 млрд руб. при текущих ценах (около $40 за баррель), подсчитала директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭКа Vygon Consulting Дарья Козлова. Если цена упадет до $30 за баррель, вычет снизится до 20 млрд руб. в год.
РБК направил запросы в Минфин, Минэнерго, представителю вице-премьера Юрия Борисова (курирует ТЭК), а также в «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг».
Пересмотр налоговых условий для «Восток Ойл» происходит на фоне решения Минфина отменить льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для выработанных месторождений, участков с вязкой и сверхвязкой нефтью, а также «определенных льгот по экспортным пошлинам», которые получали зрелые месторождения, рассказал в среду, 16 сентября, глава Минфина Антон Силуанов. Ведомство также намерено увеличить плату по налогу на добавленный доход, чтобы «восстановить выпадающие доходы бюджета до уровня, о котором договаривались при введении режима». Эти меры позволят увеличить поступления в бюджет примерно на 300 млрд руб.
К тому же накануне правительство одобрило законопроект о повышении в 3,5 раза НДПИ для металлургов и производителей удобрений. По оценке Минфина, это пополнит бюджет еще на 56 млрд руб. в 2021 году.
«В условиях серьезного сокращения поступлений в бюджет Российской Федерации и необходимости исполнения обязательств государства в социальной сфере действия правительства и Минфина по поиску дополнительных источников бюджетных доходов являются логичными и заслуживающими поддержки», — сообщила 16 сентября пресс-служба «Роснефти», которая ранее обращала внимание на непропорционально высокую налоговую нагрузку нефтяного сектора.
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин неоднократно докладывал о «Восток Ойл» президенту Владимиру Путину. Впервые топ-менеджер представил Путину новый арктический кластер в начале 2019 года, обещав добывать на нем 100 млн т нефти к 2030 году. Проект позволит создать около 100 тыс. новых рабочих мест и «увеличить годовой ВВП страны на 2% ежегодно», говорил глава «Роснефти» в начале 2020 года. По его словам, в «Восток Ойл» могут появиться и западные инвесторы. Речь шла о BP, которая уже является акционером «Роснефти», рассказывали источники РБК.
«Проект очень большой, конечно, перспективный. Это и увеличение ВВП страны в целом, это и увеличение грузопотока по Северному морскому пути, и, конечно, укрепление позиций России в Арктике в целом. Так что желаю вам успехов», — заявил Путин в феврале 2020 года. Но тогда он добавил, что «нужно только все как следует посчитать».
В очередной раз Сечин обсудил «Восток Ойл» с президентом 18 августа и подарил ему первую нефть Западно-Иркинского месторождения (также войдет в «Восток Ойл») с «потрясающими характеристиками», лучше, чем на Ближнем Востоке. Это низкосернистая, премиальная нефть, так что ее можно продавать дороже традиционной российской нефти Urals, следует из слов топ-менеджера.