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Газета
Льготы с любой ценой
Газета № 052 (3219) (1809) Бизнес,
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Льготы с любой ценой

Правительство внесет поправки в Налоговый кодекс, чтобы поддержать проект «Восток Ойл»
Власти почти вдвое снизят порог цены на нефть, при которой «Роснефть» сможет получить налоговый вычет для обустройства «Восток Ойл», нефтегазовой провинции на Таймыре. Ранее низкие цены на нефть лишали проект права на льготы
Фото: Сергей Карпухин / Reuters
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

На фоне резкого падения цен на нефть правительство решило улучшить налоговые условия для нового арктического проекта «Восток Ойл» «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга», принадлежащего экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которыми ознакомился «Интерфакс». Источник РБК, близкий к «Восток Ойл», подтвердил содержание документа.

В «Восток Ойл» войдут Ванкорское месторождение, на котором уже ведется добыча, и новые участки «Роснефти», а также пока не разработанные месторождения Пайяхской группы «Нефтегазхолдинга». Правительство в этом году дало партнерам право на масштабные льготы, в том числе вычет из НДПИ для Ванкорского месторождения, который можно будет использовать для строительства инфраструктуры совместного предприятия. Пайяхские участки расположены на севере Таймырского полуострова, в отдалении от традиционных нефтяных провинций, так что инфраструктуру там придется строить с нуля.

Здесь «Роснефть» и компания Худайнатова планировали построить пять промысловых городков, два аэродрома, порт, 800 км магистральных труб и т.д. При ценах на нефть $60 налоговый вычет оценивался в 50–60 млрд руб. в год, говорил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Бизнес
Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову Фото: Михаил Стулов / Ведомости / ТАСС

Но из-за падения цен на нефть у «Восток Ойл» возникли проблемы. По действующему закону Ванкор может получить вычет из НДПИ при цене на нефть выше базовой, установленной в бюджете (в 2020 году $42,45 за баррель). Но Urals до сих пор стоит меньше $40 за баррель, и «Роснефть» с Худайнатовым просто не могут воспользоваться льготами и начать разработку проекта, говорит источник РБК.

Чтобы помочь проекту, цену отсечения снизят с базовой до $25 за баррель. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу разработал Минфин, добавляет собеседник РБК. По его словам, Госдума должна принять законопроект в ближайшее время.

Снижение границы отсечения до $25 за баррель позволит Ванкорскому месторождению получить вычет порядка 60 млрд руб. при текущих ценах (около $40 за баррель), подсчитала директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭКа Vygon Consulting Дарья Козлова. Если цена упадет до $30 за баррель, вычет снизится до 20 млрд руб. в год.

РБК направил запросы в Минфин, Минэнерго, представителю вице-премьера Юрия Борисова (курирует ТЭК), а также в «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг».

Пересмотр налоговых условий для «Восток Ойл» происходит на фоне решения Минфина отменить льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для выработанных месторождений, участков с вязкой и сверхвязкой нефтью, а также «определенных льгот по экспортным пошлинам», которые получали зрелые месторождения, рассказал в среду, 16 сентября, глава Минфина Антон Силуанов. Ведомство также намерено увеличить плату по налогу на добавленный доход, чтобы «восстановить выпадающие доходы бюджета до уровня, о котором договаривались при введении режима». Эти меры позволят увеличить поступления в бюджет примерно на 300 млрд руб.

К тому же накануне правительство одобрило законопроект о повышении в 3,5 раза НДПИ для металлургов и производителей удобрений. По оценке Минфина, это пополнит бюджет еще на 56 млрд руб. в 2021 году.

Бизнес
Минфин предложил отменить нефтяникам льготы почти на 300 млрд руб. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости


«В условиях серьезного сокращения поступлений в бюджет Российской Федерации и необходимости исполнения обязательств государства в социальной сфере действия правительства и Минфина по поиску дополнительных источников бюджетных доходов являются логичными и заслуживающими поддержки», — сообщила 16 сентября пресс-служба «Роснефти», которая ранее обращала внимание на непропорционально высокую налоговую нагрузку нефтяного сектора.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин неоднократно докладывал о «Восток Ойл» президенту Владимиру Путину. Впервые топ-менеджер представил Путину новый арктический кластер в начале 2019 года, обещав добывать на нем 100 млн т нефти к 2030 году. Проект позволит создать около 100 тыс. новых рабочих мест и «увеличить годовой ВВП страны на 2% ежегодно», говорил глава «Роснефти» в начале 2020 года. По его словам, в «Восток Ойл» могут появиться и западные инвесторы. Речь шла о BP, которая уже является акционером «Роснефти», рассказывали источники РБК.

«Проект очень большой, конечно, перспективный. Это и увеличение ВВП страны в целом, это и увеличение грузопотока по Северному морскому пути, и, конечно, укрепление позиций России в Арктике в целом. Так что желаю вам успехов», — заявил Путин в феврале 2020 года. Но тогда он добавил, что «нужно только все как следует посчитать».

В очередной раз Сечин обсудил «Восток Ойл» с президентом 18 августа и подарил ему первую нефть Западно-Иркинского месторождения (также войдет в «Восток Ойл») с «потрясающими характеристиками», лучше, чем на Ближнем Востоке. Это низкосернистая, премиальная нефть, так что ее можно продавать дороже традиционной российской нефти Urals, следует из слов топ-менеджера.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: Игорь Сечин , Эдуард Худайнатов , Нефтегазхолдинг , Арктика , нефть , Таймыр , Ванкорское месторождение , «Роснефть» ...
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