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Экономика ,  
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Сечин заявил Путину о цели добывать 100 млн т нефти в Арктике к 2030 году
Глава «Роснефти» пообещал президенту создать арктический кластер на севере страны с добычей в 100 млн т нефти. Кроме «Роснефти» в проект могут войти «Нефтегазхолдинг» Худайнатова, британская BP, западные и азиатские инвесторы
Владимир Путин и Игорь Сечин (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Кластер «Роснефти» в Арктике может обеспечить добычу до 100 млн т нефти к 2030 году. Об этом в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил глава нефтяной компании Игорь Сечин.​ Стенограмма их встречи опубликована на сайте Кремля.

«Первоначальные геологоразведочные работы мы там провели, открыли месторождение около 80 млн т, но основной ресурс там расположен на суше. Мы продолжаем работу в этом регионе. Арктический кластер может обеспечить добычу нефти уже к 2024 году. К 2024 году — первая фаза, с ростом до 100 млн т к 2030-му», — отметил глава компании.

По словам главы «Роснефти», создание кластера произойдет на основе собственных и перспективных проектов компании в Арктике, которые могут включить в себя Ванкорский кластер, такие месторождения, как Ванкор, Сузун, Тагул, Лодочное месторождение, некоторые геологоразведочные проекты Южного Таймыра, где, например, у компании есть совместный с BP проект «Ермак», Западно-Иркинский участок.

Если подтвердится ресурсная база, то на следующем этапе в создаваемый Арктический кластер могут войти и активы Восточного Таймыра.

«Объединенные активы станут центром привлечения стратегических инвесторов. Мы в этом ключе уже работу проводим. Проявлен интерес со стороны крупнейших западных инвесторов и из Юго-Восточной Азии. Что, безусловно, создаст условия для ускоренной мобилизации ресурсов, а также комплексного развития смежных отраслей», — подчеркнул глава «Роснефти».

Сечин обратил внимание на то, что инициативы по освоению Арктики требуют поддержки, например создания привлекательных для инвестиций налоговых и регуляторных условий, а также обеспечения гарантированной стабильности проектов. Эти условия должны быть неизменны на протяжении долгого промежутка времени, до 30 и даже до 50 лет.

«В этой связи мы свои предложения формулируем, передаем в правительство​ и будем продолжать эту работу», — добавил он.

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Худайнатов пригласил BP в проект в Арктике на $5 млрд

В конце февраля владелец «Нефтегазхолдинга» Эдуард Худайнатов предложил британской BP инвестировать в Пайяхский проект — в несколько месторождений на севере Таймыра, общие запасы которых составляют 163 млн т нефти.

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«Роснефть» задумалась о загрузке Севморпути своей нефтью с Ванкора

В связке с разработкой Пайяхи «Роснефть» думает над тем, чтобы внести вклад в обеспечение загрузки Северного морского пути, перенаправив туда нефть со своих месторождений Ванкорского кластера.

Автор: Анна Трунина
Теги: Арктика, Игорь Сечин
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