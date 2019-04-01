Сечин заявил Путину о цели добывать 100 млн т нефти в Арктике к 2030 году

Сечин заявил Путину о цели добывать 100 млн т нефти в Арктике к 2030 году

Глава «Роснефти» пообещал президенту создать арктический кластер на севере страны с добычей в 100 млн т нефти. Кроме «Роснефти» в проект могут войти «Нефтегазхолдинг» Худайнатова, британская BP, западные и азиатские инвесторы

Владимир Путин и Игорь Сечин (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Кластер «Роснефти» в Арктике может обеспечить добычу до 100 млн т нефти к 2030 году. Об этом в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил глава нефтяной компании Игорь Сечин.​ Стенограмма их встречи опубликована на сайте Кремля.

«Первоначальные геологоразведочные работы мы там провели, открыли месторождение около 80 млн т, но основной ресурс там расположен на суше. Мы продолжаем работу в этом регионе. Арктический кластер может обеспечить добычу нефти уже к 2024 году. К 2024 году — первая фаза, с ростом до 100 млн т к 2030-му», — отметил глава компании.

По словам главы «Роснефти», создание кластера произойдет на основе собственных и перспективных проектов компании в Арктике, которые могут включить в себя Ванкорский кластер, такие месторождения, как Ванкор, Сузун, Тагул, Лодочное месторождение, некоторые геологоразведочные проекты Южного Таймыра, где, например, у компании есть совместный с BP проект «Ермак», Западно-Иркинский участок.

Если подтвердится ресурсная база, то на следующем этапе в создаваемый Арктический кластер могут войти и активы Восточного Таймыра.

«Объединенные активы станут центром привлечения стратегических инвесторов. Мы в этом ключе уже работу проводим. Проявлен интерес со стороны крупнейших западных инвесторов и из Юго-Восточной Азии. Что, безусловно, создаст условия для ускоренной мобилизации ресурсов, а также комплексного развития смежных отраслей», — подчеркнул глава «Роснефти».