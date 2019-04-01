Сечин заявил Путину о цели добывать 100 млн т нефти в Арктике к 2030 году

Кластер «Роснефти» в Арктике может обеспечить добычу до 100 млн т нефти к 2030 году. Об этом в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил глава нефтяной компании Игорь Сечин. Стенограмма их встречи опубликована на сайте Кремля.
«Первоначальные геологоразведочные работы мы там провели, открыли месторождение около 80 млн т, но основной ресурс там расположен на суше. Мы продолжаем работу в этом регионе. Арктический кластер может обеспечить добычу нефти уже к 2024 году. К 2024 году — первая фаза, с ростом до 100 млн т к 2030-му», — отметил глава компании.
По словам главы «Роснефти», создание кластера произойдет на основе собственных и перспективных проектов компании в Арктике, которые могут включить в себя Ванкорский кластер, такие месторождения, как Ванкор, Сузун, Тагул, Лодочное месторождение, некоторые геологоразведочные проекты Южного Таймыра, где, например, у компании есть совместный с BP проект «Ермак», Западно-Иркинский участок.
Если подтвердится ресурсная база, то на следующем этапе в создаваемый Арктический кластер могут войти и активы Восточного Таймыра.
«Объединенные активы станут центром привлечения стратегических инвесторов. Мы в этом ключе уже работу проводим. Проявлен интерес со стороны крупнейших западных инвесторов и из Юго-Восточной Азии. Что, безусловно, создаст условия для ускоренной мобилизации ресурсов, а также комплексного развития смежных отраслей», — подчеркнул глава «Роснефти».