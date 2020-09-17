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Бюджет погружается в недра

Правительство одобрило повышение налога на добычу полезных ископаемых
Правительство одобрило законопроект о повышении в 3,5 раза НДПИ для металлургов и производителей удобрений. По оценке Минфина, это пополнит бюджет на 56 млрд руб. в 2021 году. Промышленники резко критикуют рост налоговой нагрузки
Фото: Игорь Катаев / РИА Новости
Фото: Игорь Катаев / РИА Новости

Правительство одобрило предложение Минфина увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производства удобрений, черных и цветных металлов за счет повышения «рентного коэффициента». Законопроект о введении соответствующих поправок в Налоговый кодекс был рассмотрен на заседании правительства в среду, 16 сентября. Теперь законопроект будет внесен в Госдуму.

Министр финансов Антон Силуанов объяснил на брифинге журналистам, что повышение налоговой нагрузки необходимо из-за потребности бюджета в дополнительных ресурсах, которые в первую очередь пойдут на реализацию антикризисных планов и на борьбу с пандемией коронавируса.

Бизнес
СМИ узнали о планах Минфина повысить налог на добычу руд и удобрений Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Насколько увеличатся налоговые сборы

Повышение НДПИ пополнит бюджет примерно на 56 млрд руб. в 2021 году, сообщил Силуанов. Законопроект повышает с 1 января 2021 года в 3,5 раза выплаты по налогу при добыче калийных солей (сейчас ставка — 3,8% от стоимости продажи), апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд (4%), природных солей и чистого хлористого натрия, нефелинов, бокситов, а также горнорудного неметаллического сырья, кондиционных руд цветных металлов (6%) и железной руды (4,8%).

Основная нагрузка ляжет на производителей удобрений — «ФосАгро», принадлежащий семье Андрея Гурьева, «Еврохим» Андрея Мельниченко, «Уралкалий» Дмитрия Мазепина, а также на металлургические компании — «Норникель» Владимира Потанина, НЛМК Владимира Лисина и UC Rusal, основанную Олегом Дерипаской. По оценке аналитиков «ВТБ Капитала», повышение налога обойдется «Норникелю» в 4,7% EBITDA в 2021 году, UC Rusal — в 1,2%, НЛМК — в 0,7%. РБК направил им запросы.

Экономика
Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Минфина объяснил, что идея увеличить налог именно для этих видов сырья состоит в том, чтобы «выйти примерно на мировые уровни изъятий и все-таки подтянуть эти уровни налогообложений к более высоким ставкам НДПИ по алмазам и золоту».

«Если посмотреть уровни налогообложения по многокомпонентным рудам в процентах от выручки, то у нас этот сектор вообще характеризуется одним из самых низких объемов налоговых изъятий. Я уж не говорю про общемировые уровни налоговых изъятий по такого рода компаниям, работающим в этих секторах», — пояснил Силуанов.

По его словам, в России большая дифференциация по уровню добычи и налогов в алмазном секторе, в золотом секторе, в секторе полиметаллов и так далее. «Поэтому мы стараемся здесь навести некую справедливость», — отметил министр. По его словам, доля НДПИ в выручке производителей драгоценных камней достигает 6%, а по многокомпонентным рудам — максимум 1,7%. «Многие [российские] компании не дотягивают и до 1%, например у производителей минудобрений — 0,3–0,5%. Если посмотреть, как в других странах, то этот показатель в основном 3, 4, 5%, где-то даже 10% есть», — заключил он.

Почему Минфин ищет деньги
В результате кризиса, наступившего из-за пандемии коронавируса и резкого снижения цен на нефть, налоговые поступления в российский бюджет сократились. Минфин предложил программу так называемой мобилизации доходов на 2021–2023 годы, которая должна в этот период пополнить казну на 1,8 трлн руб. Программа предусматривает ряд непопулярных мер, среди которых пересмотр льгот для нефтегазового сектора, повышение табачных акцизов, введение прогрессивной шкалы НДФЛ, налогообложение доходов населения от банковских вкладов. По оценке Минфина, дефицит бюджета в 2020 году может составить до 5% ВВП, в связи с этим ведомство планировало увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб., говорил в июле замминистра финансов Владимир Колычев.

Какие аргументы против новых налогов у бизнеса

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП, в него входят собственники металлургических компаний и производителей удобрений) Александр Шохин направил 16 сентября письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с критикой законопроекта Минфина. За поддержкой обратились и отраслевые ассоциации — «Русская сталь» (объединяет крупнейших металлургов, ее возглавляет владелец НЛМК Владимир Лисин) и Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ, глава — Андрей Гурьев из «ФосАгро»), каждая из которых написала по письму первому вице-премьеру Андрею Белоусову. У РБК есть копии всех трех писем, их подлинность подтвердили источники в трех компаниях, чьи представители входят в РСПП, и две отраслевые ассоциации.

  • Шохин отмечает, что законопроект Минфина о повышении НДПИ не обсуждался с предпринимательским сообществом и нарушает стабильность налоговых условий для бизнеса, о которой говорил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Дополнительный рост фискальной нагрузки вместо механизмов долгосрочной стабильности и государственной поддержки несет высокие экономические и социальные риски для регионов, вплоть до закрытия предприятий, сокращения рабочих мест, замечает он.
  • «Рост ставки НДПИ отрицательно повлияет на инвестиционную активность, развитие минерально-сырьевой базы, сделает невозможным достижение показателей национальных проектов, таких как «Международная кооперация и экспорт» и «Экология», — добавляет Шохин.
  • Увеличение налога приведет к неконкурентоспособности минеральных удобрений на внешнем рынке в текущих условиях нестабильности рынка фосфорсодержащих и калийных удобрений, а также действующих торговых ограничений на российские минеральные удобрения на основных рынках сбыта, пишет Гурьев Белоусову. Глава РАПУ напоминает, что производство апатитового концентрата сосредоточено за полярным кругом (на Кольском полуострове) в экстремально жестких климатических условиях, что требует постоянных капиталовложений.
  • Лисин отмечает, что дополнительная нагрузка ограничивает развитие минерально-сырьевой базы, ставя под сомнение целесообразность отработки зрелых месторождений, что приведет к ухудшению социально-экономической обстановки в горнодобывающих регионах, в моногородах, особенно расположенных в арктической зоне. По его мнению, инициатива может спровоцировать инфляцию затрат и рост цен на продукцию.

Первая попытка

Два года назад, в августе 2018 года, Белоусов, который на тот момент занимал должность помощника президента, предлагал Путину собрать средства на выполнение его майских указов у металлургов и производителей удобрений, а также у «Сибура». Речь шла об изъятии более 500 млрд руб. сверхдоходов. Путин поручил правительству проработать эту идею. Но Силуанов тогда встал на сторону компаний, посчитав введение такого сбора нецелесообразным. В итоге в ходе встреч с бизнесменами на площадке РСПП «план Белоусова» видоизменился: теперь речь идет об участии компаний в реализации нацпроектов.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства и представителю Белоусова. Силуанов сообщил журналистам, что планирует уже в четверг, 17 сентября, встретиться с представителями бизнеса, чтобы обсудить законопроект.

Политика
Силуанов решил присоединиться к спору Белоусова и бизнеса о сверхдоходах Антон Силуанов

Авторы: Светлана Бурмистрова, Юлия Старостина.
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