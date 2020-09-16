СМИ узнали о планах Минфина повысить налог на добычу руд и удобрений

Это означает, что повышение коснется всех видов твердых полезных ископаемых за исключением угля, алмазов, золота, торфа и общераспространенного сырья. Увеличение налога затронет производителей удобрений — «Фосагро», «Еврохим», «Уралкалий», металлургические компании — «Норникель», НЛМК, «Русал», пишет газета.
Собеседники «Коммерсанта» из промышленных компаний сообщают, что с одной стороны инициатива властей чревата снижением инвестиций и окажет влияние на кредиты предприятий. С другой стороны, повышение налога может привести к уменьшению налогооблагаемой базы.
Собеседники издания утверждают, что Минфин «прямо заявляет, что нужно дополнительно собрать 100 млрд руб.». В ассоциации «Русская сталь» заявили, что из 100 млрд руб., на которые нацелен Минфин, 90 млрд руб. планируется собрать от НДПИ, пишет газета со ссылкой на письмо ассоциации в Минпромторг.
В результате кризиса, наступившего из-за пандемии коронавируса, налоговые поступления в российский бюджет снизились. Минфин предложил программу так называемой мобилизации доходов на 2021–2023 годы, которая должна в этот период пополнить казну на 1,8 трлн руб. Программа предусматривает ряд непопулярных мер, среди которых пересмотр льгот для нефтегазового сектора, повышение табачных акцизов, введение прогрессивной шкалы НДФЛ.
В августе ведомство внесло на рассмотрение правительства законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), который сокращает налоговые льготы для нефтедобывающих компаний. В случае его принятия бюджет в ближайшие три года может получить дополнительно 200 млрд руб.
Инициатива также вводит вместо понижающих коэффициентов для льготных месторождений повышающий коэффициент НДПИ в 1,5. После этого крупнейшие российские нефтяные компании пожаловались Путину на намерения Минфина увеличить сборы с отрасли.
Авторы письма — главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов — заявили, что принятие законопроекта приведет к снижению добычи нефти на 600 млн т, падению доходов бюджета на 4,5 трлн руб. и потере 35 тыс. рабочих мест. Общий негативный эффект для российской экономики участники рынка оценили в 13 млрд руб. в течение десяти лет.