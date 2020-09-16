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СМИ узнали о планах Минфина повысить налог на добычу руд и удобрений

НДПИ хотят увеличить в 3,5 раза для добытчиков ряда металлов, солей, и угля, что должно принести в бюджет дополнительные 90 млрд руб. По словам промышленников, это приведет к заморозке инвестпрограмм и потере налогооблагаемой базы
Норникель GMKN ₽19 634 +0,73% Купить
Русал RUAL ₽33,4 +2,08% Купить
ФосАгро PHOR ₽2 770 +0,87% Купить
Фото: Егор Еремов / РИА Новости
Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Комиссия правительства по законопроектной деятельности 15 сентября обсудила проект изменений в Налоговый кодекс, основная часть которого касается поправок на дополнительный доход от добычи углеводородов. В проекте появилось положение, которое увеличивает налог на добычу удобрений и некоторых руд в 3,5 раза, пишет «Коммерсантъ».

Источники издания утверждают, что Минфин готовил эти поправки фактически «в секретном режиме», без обсуждения с участниками рынка, правительство намеревалось рассмотреть их 16 сентября и сразу направить в Госдуму.

В документе говорится, что с 1 января 2021 года будет применяться «рентный коэффициент» 3,5 к ставке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Речь идет о следующих удобрениях и рудах:

  • калийные соли;
  • апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды;
  • природные соли и чистый хлористый натрий;
  • нефелины;
  • бокситы;
  • горнорудное неметаллическое сырье;
  • кондиционные руды цветных металлов (за исключением нефелинов и бокситов);
  • железная руда.

СМИ узнали о планах властей изменить налог для нефтяных компаний
Бизнес
Фото: Андронов Алексей / ТАСС

Это означает, что повышение коснется всех видов твердых полезных ископаемых за исключением угля, алмазов, золота, торфа и общераспространенного сырья. Увеличение налога затронет производителей удобрений — «Фосагро», «Еврохим», «Уралкалий», металлургические компании — «Норникель», НЛМК, «Русал», пишет газета.

Собеседники «Коммерсанта» из промышленных компаний сообщают, что с одной стороны инициатива властей чревата снижением инвестиций и окажет влияние на кредиты предприятий. С другой стороны, повышение налога может привести к уменьшению налогооблагаемой базы.

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Собеседники издания утверждают, что Минфин «прямо заявляет, что нужно дополнительно собрать 100 млрд руб.». В ассоциации «Русская сталь» заявили, что из 100 млрд руб., на которые нацелен Минфин, 90 млрд руб. планируется собрать от НДПИ, пишет газета со ссылкой на письмо ассоциации в Минпромторг.

Главы нефтяных компаний написали Путину об опасности повышения налогов
Экономика
Фото: Дмитрий Беляков / Bloomberg

В результате кризиса, наступившего из-за пандемии коронавируса, налоговые поступления в российский бюджет снизились. Минфин предложил программу так называемой мобилизации доходов на 2021–2023 годы, которая должна в этот период пополнить казну на 1,8 трлн руб. Программа предусматривает ряд непопулярных мер, среди которых пересмотр льгот для нефтегазового сектора, повышение табачных акцизов, введение прогрессивной шкалы НДФЛ.

В августе ведомство внесло на рассмотрение правительства законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), который сокращает налоговые льготы для нефтедобывающих компаний. В случае его принятия бюджет в ближайшие три года может получить дополнительно 200 млрд руб.

Инициатива также вводит вместо понижающих коэффициентов для льготных месторождений повышающий коэффициент НДПИ в 1,5. После этого крупнейшие российские нефтяные компании пожаловались Путину на намерения Минфина увеличить сборы с отрасли.

Авторы письма — главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов — заявили, что принятие законопроекта приведет к снижению добычи нефти на 600 млн т, падению доходов бюджета на 4,5 трлн руб. и потере 35 тыс. рабочих мест. Общий негативный эффект для российской экономики участники рынка оценили в 13 млрд руб. в течение десяти лет.

Авторы: Михаил Юшков, Михаил Котляр
Теги: налог, полезные ископаемые, Минфин
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СМИ узнали о планах властей изменить налог для нефтяных компаний
Бизнес
Главы нефтяных компаний написали Путину об опасности повышения налогов
Экономика
Минфин оценил эффект для бюджета от непопулярных налоговых мер
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