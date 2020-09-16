СМИ узнали о планах Минфина повысить налог на добычу руд и удобрений

НДПИ хотят увеличить в 3,5 раза для добытчиков ряда металлов, солей, и угля, что должно принести в бюджет дополнительные 90 млрд руб. По словам промышленников, это приведет к заморозке инвестпрограмм и потере налогооблагаемой базы

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Комиссия правительства по законопроектной деятельности 15 сентября обсудила проект изменений в Налоговый кодекс, основная часть которого касается поправок на дополнительный доход от добычи углеводородов. В проекте появилось положение, которое увеличивает налог на добычу удобрений и некоторых руд в 3,5 раза, пишет «Коммерсантъ».

Источники издания утверждают, что Минфин готовил эти поправки фактически «в секретном режиме», без обсуждения с участниками рынка, правительство намеревалось рассмотреть их 16 сентября и сразу направить в Госдуму.

В документе говорится, что с 1 января 2021 года будет применяться «рентный коэффициент» 3,5 к ставке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Речь идет о следующих удобрениях и рудах: