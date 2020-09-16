Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

По словам главы правительства, все должны участвовать в решении стоящих перед страной проблем. Ранее о таких планах властей писал РБК

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Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с членами правительства заявил о планах повысить ряд налогов, в том числе и акцизы на табак.

«В ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми», — объяснил он свою позицию.

«Мы несколько увеличиваем налогообложение ряда доходных отраслей. Модифицируем параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов. Предлагаем повысить плату за пользование природных ресурсов, индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции», — заявил Мишустин в ходе совещания, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

О предложении Минфина внести поправки в Налоговый кодекс, предусматривающий увеличение в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, РБК ранее сообщили в пресс-службе министерства. Там сообщили, что соответствующий документ ранее был одобрен на комиссии по законопроектной деятельности.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков днем 16 сентября заявил, что никаких решений о повышении акцизов на табак «не принималось». «Ведется экспертное обсуждение, Минфин, который сталкивается с дефицитом бюджета, ищет источники для повышения доходной части бюджета. Это совершенно нормальный процесс», — отметил он.