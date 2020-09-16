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Общество ,  
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Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

По словам главы правительства, все должны участвовать в решении стоящих перед страной проблем. Ранее о таких планах властей писал РБК
BAT BTI $35,16 +0,54% Купить
Фото:Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с членами правительства заявил о планах повысить ряд налогов, в том числе и акцизы на табак.

«В ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми», — объяснил он свою позицию.

«Мы несколько увеличиваем налогообложение ряда доходных отраслей. Модифицируем параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов. Предлагаем повысить плату за пользование природных ресурсов, индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции», — заявил Мишустин в ходе совещания, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

О предложении Минфина внести поправки в Налоговый кодекс, предусматривающий увеличение в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, РБК ранее сообщили в пресс-службе министерства. Там сообщили, что соответствующий документ ранее был одобрен на комиссии по законопроектной деятельности.

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Бизнес
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков днем 16 сентября заявил, что никаких решений о повышении акцизов на табак «не принималось». «Ведется экспертное обсуждение, Минфин, который сталкивается с дефицитом бюджета, ищет источники для повышения доходной части бюджета. Это совершенно нормальный процесс», — отметил он.

Как ранее сообщал РБК, текущая версия Налогового кодекса уже предусматривает, что в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также электронные сигареты должны вырасти, но всего на 4%.

Ранее представители крупных табачных компаний предупредили, что если ставки акцизов на табачную продукцию вырастут в следующем году на 20%, то это приведет и к росту розничных цен. В Japan Tobacco International (производит сигареты Winston, Mevius, Camel, Glamour) предположили, что средневзвешенная цена пачки сигарет достигнет 140 руб. В British American Tobacco (бренды Dunhill, Kent, Lucky Strike) предполагают, что розничные цены в среднем вырастут на 20 руб. за пачку.

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Автор
Артем Филипенок
табак Михаил Мишустин
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