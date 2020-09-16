Суррогатный сюрреализм

Медработники высказались против ужесточения закона о суррогатном материнстве

Почти половина российских медработников за то, чтобы россиянки выступали суррогатными матерями для иностранцев. Опрошенные РБК юристы говорят о несовершенстве регулирующего этот вопрос законодательства

Фото: Андрей Аркуша / Global Look Press

Что думают врачи о суррогатном материнстве

Гражданка России может выступать суррогатной матерью для заказчиков-иностранцев — так считают почти половина отечественных медработников (47,7%), показал опрос, проведенный мобильным приложением «Справочник врача» (РБК ознакомился с его результатами). Треть опрошенных (35,1%), напротив, высказали несогласие с этим тезисом, еще 17% затруднились с ответом.

В мобильном приложении «Справочник врача», которое принадлежит компании «Медицинские информационные решения» и появилось в 2013 году, на сегодняшний день зарегистрированы больше 440 тыс. медицинских работников из России. Создатели приложения уточняют, что в нем может зарегистрироваться человек без медицинского образования, тем самым нарушив политику приложения. Такому пользователю будут недоступны его инструменты, специализированная литература и участие в исследованиях. Доля таких участников минимальна, и, по мнению разработчиков, она не сказывается на показателях репрезентативности. В исследовании, посвященном суррогатному материнству, приняли участие более 7,5 тыс. респондентов, из них больше половины (69%) — врачи-специалисты, а также средний медицинский персонал (12%) и студенты медвузов (19%).

Приблизительно так же распределились мнения опрошенных по вопросу гражданства суррогатных матерей для родителей-россиян — 48% считают, что это может быть иностранка, с ними не согласны 31,1% респондентов, у 19,2% нет сформировавшегося мнения на этот счет.

По версии медработников, участвовавших в опросе, родители-заказчики при этом должны иметь право (можно было выбрать несколько вариантов ответа) требовать проведения дородовой диагностики в целях обнаружения патологий (89%), право требовать аборт, если диагностика обнаружит хромосомные перестройки (65,6%), предъявлять суррогатной матери требования в отношении образа жизни во время беременности (74,7%), иметь право отказаться от ребенка в пользу суррогатной матери при ее согласии (76,6%).

Как репродуктологов обвинили в торговле людьми В январе 2020 года в квартире в Одинцовском районе были обнаружены четыре младенца, в том числе один мертвый. Как оказалось, он скончался от синдрома внезапной смерти новорожденного. По факту случившегося региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям — причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ) и торговля людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ); следователи указывали, что биологические родители найденных детей — иностранные граждане. Позднее статья была переквалифицирована в более тяжкую — торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, в составе организованной группы (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ). В середине июля по этому уголовному делу были арестованы семь человек, еще один отправлен под домашний арест. По данным СМИ, из восьми фигурантов дела трое — сотрудники клиники репродукции NGC, еще одна — сотрудница московского роддома № 3. Среди обвиняемых также глава Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников и начальник юридического отдела «Росюрконсалтинга» Роман Емашев. На сайте «Росюрконсалтинга» говорится, что компания специализируется на репродуктивном праве и комплексном ведении программ суррогатного материнства. Биологическим отцом двух детей оказался бывший вице-спикер палаты представителей Филиппин Кастро Фреденил Эрнаес. Он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть детей, которых родила суррогатная мать в России. Супруги Эрнаес не смогли сразу после рождения детей приехать в Россию, впоследствии этому помешали пандемия и запрет на перелеты, говорится в обращении. По данным СК, в 2014–2020 годах фигуранты дела платно предоставляли услуги суррогатных матерей и, как считает следствие, нарушили законодательство в части «использования вспомогательных репродуктивных технологий». В начале сентября два фигуранта дела дали признательные показания и подали ходатайство о заключении сделки со следствием.

Что разрешает и запрещает российское законодательство

Скандал в Одинцовском районе, вследствие которого летом этого года по обвинению в торговле людьми были задержаны несколько человек, причастных к программам суррогатного материнства в интересах иностранцев, вызвал широкий резонанс и обсуждение того, кто именно должен подпадать под понятие «родители-заказчики». В конце июля вице-спикер Госдумы Ирина Яровая высказалась за внесение изменений в законодательство о суррогатном материнстве, согласно которым услугами суррогатных матерей-россиянок смогли бы пользоваться только граждане России. «Россия не может и не должна быть страной с инкубаторами суррогатного материнства для иностранных граждан. Поэтому, конечно, в законе должна быть четко отфиксирована позиция, что суррогатное материнство допускается только по жизненным показаниям, по состоянию здоровья и только гражданам РФ», — заявила она.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина тогда же обращала внимание на то, что некоторые аспекты суррогатного материнства находятся в серой зоне права. «Результатом стало новое «дело врачей» — обвинения в «торговле людьми», которые Следственный комитет выдвинул против группы известных и уважаемых репродуктологов», — писала Пушкина в своем Telegram-канале.

Этой весной Российская ассоциация репродукции человека (РАРЧ) выступила против запрета суррогатного материнства для иностранцев, назвав его дискриминационным. По мнению РАРЧ, такой законодательный запрет будет грубым нарушением Конституции. Доступ к медпомощи в России для всех одинаков, и он должен регулироваться только медицинскими показаниями, уверен президент РАРЧ Владислав Корсак. «Национальность не является препятствием, чтобы лечить человека, — в России суррогатное материнство для иностранцев законами разрешено. Чтобы ограничить эту медицинскую процедуру для иностранцев, нужно будет менять Конституцию», — сказал Корсак РБК.

Сейчас аспекты применения вспомогательных репродуктивных технологий отражены на федеральном уровне в законе «Об основах охраны здоровья граждан», порядок их использования более детально описан в приказе Минздрава № 107н.

Нынешнее нормативное регулирование содержит множество пробелов по части проведения суррогатного материнства в интересах иностранцев, уточняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. «Закон не предусматривает, какие документы должны оформляться иностранными гражданами на всех стадиях процедуры и как впоследствии они смогут вывезти ребенка в место своего постоянного проживания. В связи с этим представляется, что иностранным гражданам прежде всего необходимо очень тщательно выбрать медицинское учреждение, которое сможет предоставить услуги по суррогатному материнству», — сказала она РБК.

Тем не менее, добавляет Тягай, родители-иностранцы должны иметь необходимый минимум документов, в частности добровольное информированное согласие, договор с суррогатной матерью, свидетельство о рождении будущего ребенка и др.

С тем, что права иностранных граждан на применение вспомогательных репродуктивных технологий российским законодательством не урегулированы, согласна и адвокат проекта «Правовая инициатива» Ольга Гнездилова. «В России в отличие от многих стран Европы не запрещено коммерческое суррогатное материнство. Тем не менее при обращении к посредническим фирмам, не имеющим лицензии, передача ребенка может быть квалифицирована как преступление по ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности)», — указывает Гнездилова.

С точки зрения практики Европейского суда по правам человека, добавляет она, запрет иностранцам на услугу суррогатного материнства может быть легитимен, так как порядок его регулирования относится к сфере деятельности национальных властей.

По мнению Оксаны Пушкиной, деликатность темы суррогатного материнства обуславливает необходимость четко описывать в законодательстве соответствующие юридические понятия, медпоказания, особенности использования биоматериала. «Все это возможно сделать через законодательство. Меня поддерживают врачи и многие мои коллеги. В комитете по здравоохранению готов соответствующий законопроект. Его надо обсуждать и вносить», — сказала РБК Пушкина.