Два фигуранта дела о торговле детьми дали признательные показания

Валентина Чернышова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Фигуранты дела о торговле детьми, рожденными суррогатными матерями, врач Валентина Чернышова и юрист Роман Емашев дали признательные показания и подали ходатайство о заключении сделки со следствием. Об этом РБК сообщил адвокат обвиняемых Игорь Трунов.

По словам защитника, сейчас документ утвержден и направлен заместителю генерального прокурора. Сделка будет утверждена, если он одобрит данное ходатайство.

«Там говорится, что они полностью признают свою вину, только не понятно, в чем они признают свою вину. Они обещают помочь следствию, раскрыть подельников и конспирацию, которая якобы была, но там не очень понятно, что они могут раскрыть и в чем они признаются», — сказал Трунов.

РБК направил запрос в СК России.