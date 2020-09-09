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Два фигуранта дела о торговле детьми дали признательные показания

Валентина Чернышова
Валентина Чернышова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Фигуранты дела о торговле детьми, рожденными суррогатными матерями, врач Валентина Чернышова и юрист Роман Емашев дали признательные показания и подали ходатайство о заключении сделки со следствием. Об этом РБК сообщил адвокат обвиняемых Игорь Трунов.

По словам защитника, сейчас документ утвержден и направлен заместителю генерального прокурора. Сделка будет утверждена, если он одобрит данное ходатайство.

«Там говорится, что они полностью признают свою вину, только не понятно, в чем они признают свою вину. Они обещают помочь следствию, раскрыть подельников и конспирацию, которая якобы была, но там не очень понятно, что они могут раскрыть и в чем они признаются», — сказал Трунов.

РБК направил запрос в СК России.

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Общество
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В беседе с ТАСС Трунов выразил мнение, что обвиняемые признали вину, так как следствие предложило им более мягкую меру пресечения. С учетом признания они, предположительно, получат наказание в виде 7,5 лет лишения свободы от максимальных 15 лет в рамках статьи УК (торговля детьми).

В январе в Московской области возбудили уголовные дела по факту смерти по неосторожности и торговле людьми. Тогда в подмосковной квартире обнаружили тело младенца. Помимо него в квартире находились еще трое новорожденных детей от суррогатных матерей. За ними присматривала няня. Затем в конце июня в Москве были найдены пятеро новорожденных под присмотром двух женщин.

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СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье
Общество
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

16 июля по данному делу были арестованы врачи Тарас Ашитков, Лилия Панаиоти, Юлиана Иванова, Валентина Чернышова, юрист Роман Емашев, гендиректор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников и переводчик Кирилл Анисимов. Еще одна обвиняемая Татьяна Блинова была отправлена под домашний арест. Позднее Трунов сообщил, что следствие объединило уголовные дела о торговле детьми в Москве и Подмосковье.
 

Теги: дети, суррогатное материнство, следствие, новости
Материалы по теме
СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье
Общество
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Общество
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