Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,46) Инвестиции, 12:42
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 87,34 (+0,87) Инвестиции, 12:42
На чем собираются зарабатывать операторы мобильной связи РБК и Сбербанк, 16:01 Константин Райкин поддержал уволенного в Белоруссии директора театра Общество, 16:00 В Белом доме не выбрали новых кандидатов из России для введения санкций Политика, 15:59 Политик из Филиппин написал Путину о своих детях в деле о торговле людьми Общество, 15:54 МВД Белоруссии сообщило о гибели третьего участника протестов в Минске Общество, 15:52 Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии Политика, 15:49 Глава штаба Бабарико назвала дату заседания совета для трансфера власти Политика, 15:44 За месяц токен YFI подорожал на 32 000% и обогнал в цене биткоин Крипто, 15:38 Сечин подарил Путину бутылку с премиальной нефтью Политика, 15:36 Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное Политика, 15:36 Профсоюз опроверг остановку добычи руды в шахтах «Беларуськалия» Общество, 15:30 Жизнь после: как новые привычки меняют работу компаний РБК и Сбербанк, 15:29 Обвиненный в шпионаже на Россию норвежец признался в получении денег Политика, 15:28 Минск объяснил полет военного Ил-76 в Россию конкурсом «Аварийный район» Политика, 15:27
Общество ,  
0 

Политик из Филиппин написал Путину о своих детях в деле о торговле людьми

Бывший вице-спикер палаты представителей Филиппин Фреденил Кастро попросил президента помочь вернуть двух его детей, которых суррогатная мать родила в России. Сейчас они проходят по делу о торговле людьми

Бывший вице-спикер палаты представителей Филиппин Кастро Фреденил Эрнаес обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть близнецов, которых родила суррогатная мать в России. Об этом «РИА Новости» заявил адвокат политика Игорь Трунов. В России из-за найденных новорожденных детей было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

Дети родились в октябре 2019 года, их суррогатная мать — гражданка Украины. В обращении политика говорится, что женщина дала согласие на запись в свидетельство о рождении биологических родителей — Кастро и его жены. Политик вместе с женой из-за работы не смогли сразу приехать в Россию, чтобы забрать детей, а затем этому помешали пандемия и запрет на перелеты, говорится в его письме.

Близнецы вместе с доверенными лицами и еще двумя филиппинскими детьми находились в Подмосковье в арендованной квартире. Их всех забрали органы опеки. «С тех самых пор у нас нет никакой информации об Анике и Артуро. Мы ничего не знаем об их состоянии, их здоровье, мы даже не знаем, живы ли они», — пишет политик.

СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье
Общество
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

По словам Трунова, сейчас дети находятся в Видновском доме ребенка. «В обращении Кастро детально изложил просьбу помочь и разобраться в ситуации ареста и удержания его детей, полученных методом экстракорпорального зачатия», — рассказал адвокат. Политик приложил к своему письму свидетельства о рождении детей и заявил, что готов приехать в Россию и сдать генетические тесты.

Кастро занимал пост вице-спикера палаты представителей Филиппин с июля 2016 года по январь 2019 года.

РБК направил запрос в посольство Филиппин в Москве.

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу

Дело о торговле людьми СК по городу Одинцово возбудил в январе. Тогда в одной из квартир в поселки ВНИИССОК в Подмосковье было найдено тело новорожденного мальчика. Он скончался от синдрома внезапной смерти новорожденного. Вместе с ним в квартире было еще три младенца, за которыми присматривала няня. Все дети были рождены от суррогатных матерей. Следователи сообщали, что биологическими родителями новорожденных являются иностранные граждане, которые оформляют документы для их вывоза за границу.

Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами
Общество
Владислав Мельников (слева) перед рассмотрением ходатайства следствия об избрании меры пресечения

В июле суд арестовал семерых фигурантов по делу о торговле людьми, в том числе врачей и гендиректора «Европейского центра суррогатного материнства», по программе которого были рождены дети, Владислава Мельникова.

Тогда же Трунов сообщил, что Следственный комитет отказал Кастро в возможности подтвердить генетическое родство с ними. Адвокат сообщал, что защита приложила к ходатайству документы на детей, но все равно получила отказ.

В конце июля Telegram-канал Baza опубликовал видеообращение еще одного гражданина Филиппин, который сообщал, что его ребенок проходит по тому же делу о торговле детьми. На видео мужчина обращался к президенту Владимиру Путину и руководству России с просьбой оказать помощь в поиске сына.

Авторы: Наталия Анисимова, Мария Лисицына
При участии: Майя Бобенко
Теги: суррогатное материнство, Филиппины, торговля людьми, Владимир Путин
Материалы по теме
СК попросил арестовать еще четверых фигурантов дела о торговле младенцами
Общество
Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами
Общество
СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter