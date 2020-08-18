Политик из Филиппин написал Путину о своих детях в деле о торговле людьми

Бывший вице-спикер палаты представителей Филиппин Фреденил Кастро попросил президента помочь вернуть двух его детей, которых суррогатная мать родила в России. Сейчас они проходят по делу о торговле людьми

Бывший вице-спикер палаты представителей Филиппин Кастро Фреденил Эрнаес обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть близнецов, которых родила суррогатная мать в России. Об этом «РИА Новости» заявил адвокат политика Игорь Трунов. В России из-за найденных новорожденных детей было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

Дети родились в октябре 2019 года, их суррогатная мать — гражданка Украины. В обращении политика говорится, что женщина дала согласие на запись в свидетельство о рождении биологических родителей — Кастро и его жены. Политик вместе с женой из-за работы не смогли сразу приехать в Россию, чтобы забрать детей, а затем этому помешали пандемия и запрет на перелеты, говорится в его письме.

Близнецы вместе с доверенными лицами и еще двумя филиппинскими детьми находились в Подмосковье в арендованной квартире. Их всех забрали органы опеки. «С тех самых пор у нас нет никакой информации об Анике и Артуро. Мы ничего не знаем об их состоянии, их здоровье, мы даже не знаем, живы ли они», — пишет политик.

По словам Трунова, сейчас дети находятся в Видновском доме ребенка. «В обращении Кастро детально изложил просьбу помочь и разобраться в ситуации ареста и удержания его детей, полученных методом экстракорпорального зачатия», — рассказал адвокат. Политик приложил к своему письму свидетельства о рождении детей и заявил, что готов приехать в Россию и сдать генетические тесты.