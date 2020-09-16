«Совкомфлот» сбрасывает трап частному капиталу

Крупнейшая танкерная компания объявила о проведении IPO

Принадлежащий на 100% государству «Совкомфлот» планирует в октябре разместить акции на Мосбирже и выручить не менее $500 млн. Это может стать первым IPO госкомпании с досанкционного 2013 года, когда АЛРОСА привлекла $1,3 млрд

Фото: пресс-служба Совкомфлота

«Совкомфлот», который на 100% принадлежит Росимуществу и входит в пятерку крупнейших танкерных компаний в мире, намерен провести первичное размещение акций на Московской бирже. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщила пресс-служба компании. Решение об IPO принято советом директором на основании директив правительства, пояснил РБК представитель «Совкомфлота».

Это IPO может стать первой крупной приватизационной сделкой с конца 2016 года и первым выходом госкомпании на биржу с 2013 года, когда первичное размещение акций проводила алмазодобывающая АЛРОСА.

«Совкомфлоту» принадлежат 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн т и чистой балансовой стоимостью $6,2 млрд. В состав флота в том числе входят челночные танкеры ледового класса, газовозы для поставки сжиженного природного газа и ледокольные суда снабжения. Группа заказала строительство еще 24 судов общим дедвейтом 2,3 млн т, они планируются к поставке в 2020–2025 годах. Общий объем законтрактованной выручки будущих периодов составляет около $20 млрд, включая выручку от эксплуатации судов, строительство которых еще не закончено.

Что известно об IPO

Для размещения на Мосбирже будет произведена дополнительная эмиссия акций «Совкомфлота». Компания ожидает выручить от IPO не менее $500 млн. Оценка компании и размер пакета, который будет выставлен на продажу, не раскрываются, но после IPO Россия «сохранит статус мажоритарного акционера компании», указано в сообщении «Совкомфлота».

Два организатора размещения — российский ВТБ и американский BofA Securities — оценили 100% «Совкомфлота» в $4-5 млрд и $2,7-4,8 млрд соответственно, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух источников на финансовом рынке. Исходя из этих оценок, для привлечения $500 млн компании придется продать от 10% до 18,5% от увеличенного капитала.

Средства от IPO получит «Совкомфлот» и направит на общекорпоративные нужды, в том числе на инвестиции в новые индустриальные проекты и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки. По данным на 30 июня 2020 года, у компании была «умеренная долговая нагрузка» с соотношением чистого долга к скорректированной EBITDA в размере 2,7, говорится в сообщении. Скорректированная EBITDA «Совкомфлота» за последние 12 месяцев, закончившиеся 30 июня, составила $1,028 млрд.

«Совкомфлот» известен на международном рынке, «имеет хорошую корпоративную культуру, находится в высокой степени готовности к сделке, завершить которую планируется в октябре», сказал министр финансов Антон Силуанов (его слова передала пресс-служба Минфина). Он напомнил, что сокращение госдоли в «Совкомфлоте» до 75% плюс одна акция предусмотрено утвержденным в январе 2020 года планом приватизации на трехлетний период.

Генеральный директор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов назвал предстоящее размещение акций открытием новой главы в истории компании. «Проведение IPO позволит компании укрепить позицию мирового лидера в области морской транспортировки углеводородов», — заявил он (цитата по сообщению компании).

«Дополнительная информация в отношении размещения, включая помимо прочего информацию об объеме и сроках размещения, а также информацию о ценовом ориентире, количестве размещаемых акций и информацию об определении цены, будет объявлена отдельно в рабочем порядке в случае принятия компанией необходимых корпоративных решений», — сказал представитель «Совкомфлота».

Подходящий ли момент для IPO

Правительство с 2011 года заявляло о планах продать 25% или даже 50% минус одна акция «Совкомфлота», но до сих пор этого не произошло. В конце прошлого года «Совкомфлот» вместе с еще шестью крупнейшими госкомпаниями вошел в план приватизации на 2020–2022 годы. Государство планировало получить от всех сделок 11,3 млрд руб. в 2020 году и по 3,6 млрд руб. в 2021 и 2022 годах.

Занимавший тогда должность помощника президента Андрей Белоусов (сейчас — первый вице-премьер) заявлял, что у новой волны приватизации крупных компаний нет перспектив, поскольку правительству нужно закрыть старые сделки и заняться приватизацией компаний «низкого сегмента». Но в качестве примера крупных компаний, которые до сих пор на 100% принадлежат государству, но могут быть выставлены на продажу, он назвал «Совкомфлот». «У нас есть некоторые оставшиеся невзятые крепости, например «Совкомфлот», — сказал Белоусов, добавив, что компания давно готова к приватизации, но этому постоянно что-то мешает.

Приватизация пакета «Совкомфлота» должна была состояться еще в марте 2020 года, но отменилась из-за пандемии коронавируса, говорил в апреле замглавы Минфина Алексей Моисеев, курирующий в ведомстве тему госимущества. «Я в феврале был на 100% уверен и проводил совещания по два раза в неделю по приватизации «Совкомфлота», наконец. Мы реально были абсолютно убеждены, что мы в марте выходим на продажу 25% минус одна акция «Совкомфлота», — отмечал тогда Моисеев.

«Совкомфлот» привлекателен в глазах инвесторов, учитывая сильные финансовые показатели компании, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. В кризисное первое полугодие 2020 года компания на 20% увеличила выручку, до $951 млн, а чистую прибыль — практически в 2,5 раза, до $226 млн. Стимулом также являются обещанные компанией дивиденды, добавляет Орехов. Компания планирует направлять на дивиденды 50% от чистой прибыли, по итогам 2020 года их общая сумма оценивается в $225 млн.

Эксперт отмечает, что, с одной стороны, на рынке наблюдается снижающаяся доходность по депозитам в рублях, что повышает интерес к российским ценным бумагам, а с другой — по итогам лета иностранные инвесторы стали продавать российские акции из-за рисков второй волны пандемии коронавируса и потенциальной возможности новых санкций.

В качестве возможных стратегических инвесторов при размещении «Совкомфлота», по его мнению, могут выступить крупные государственные банки, негосударственные пенсионные фонды, а также игроки нефтегазового и инфраструктурного рынка.

IPO «Совкомфлота» станет первой крупной приватизационной сделкой с декабря 2016 года, когда состоялась продажа 19,5% акций «Роснефти», принадлежавших «Роснефтегазу». В качестве покупателей выступили швейцарский трейдер Glencore и катарский инвестиционный фонд (Qatar Investment Authority). Сумма сделки составила €10,2 млрд (692 млрд руб. по курсу ЦБ на 6 декабря 2016 года). За несколько месяцев до этого, в июле 2016 года, прошло вторичное размещение акций (SPO) АЛРОСА на Московской бирже. В ходе его Росимущество продало 10,9% акций на 52,2 млрд руб. А последним IPO госкомпании стало размещение бумаг той же АЛРОСА в 2013 году — тогда было продано 16% ее акций на $1,3 млрд.