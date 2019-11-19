Белоусов оценил необходимость приватизации крупных компаний

По мнению помощника президента Андрея Белоусова, необходимо заняться приватизацией крупных компаний «на более низком уровне». Минфин выступает за снижение доли государства до 50% во всех подобных структурах, кроме оборонных

Перспектив у новой волны приватизации крупных компаний нет, нужно закрыть старые сделки и заняться более низким сегментом, где эти процессы могут продолжаться годами, заявил помощник президента Андрей Белоусов, передает «Интерфакс».

«Моя точка зрения — на уровне больших компаний практически нет. У нас есть некоторые оставшиеся не взятые крепости, например, «Совкомфлот», — сказал Белоусов. По его словам, «Совкомфлот» давно готов к приватизации, «но все время что-то мешает».

Помощник президента сообщил, что он против того, чтобы приватизировать РЖД сейчас. Предложение Минфина включить в программу приватизации энергоактивы, включая «РусГидро», «Россети» и «Транснефть», Белоусов комментировать не стал.

«Что касается других крупных приватизационных акций, типа приватизации «Роснефти», то если говорить как о политике — приватизация сейчас, с моей точки зрения, должна развертываться, прежде всего, на более низком уровне», — отметил чиновник. Белоусов заявил, что в этом сегменте есть много объектов, которые годами безрезультатно находятся в программе приватизации.