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Белоусов оценил необходимость приватизации крупных компаний
По мнению помощника президента Андрея Белоусова, необходимо заняться приватизацией крупных компаний «на более низком уровне». Минфин выступает за снижение доли государства до 50% во всех подобных структурах, кроме оборонных

Перспектив у новой волны приватизации крупных компаний нет, нужно закрыть старые сделки и заняться более низким сегментом, где эти процессы могут продолжаться годами, заявил помощник президента Андрей Белоусов, передает «Интерфакс».

«Моя точка зрения — на уровне больших компаний практически нет. У нас есть некоторые оставшиеся не взятые крепости, например, «Совкомфлот», — сказал Белоусов. По его словам, «Совкомфлот» давно готов к приватизации, «но все время что-то мешает».

Помощник президента сообщил, что он против того, чтобы приватизировать РЖД сейчас. Предложение Минфина включить в программу приватизации энергоактивы, включая «РусГидро», «Россети» и «Транснефть», Белоусов комментировать не стал.

«Что касается других крупных приватизационных акций, типа приватизации «Роснефти», то если говорить как о политике — приватизация сейчас, с моей точки зрения, должна развертываться, прежде всего, на более низком уровне», — отметил чиновник. Белоусов заявил, что в этом сегменте есть много объектов, которые годами безрезультатно находятся в программе приватизации.

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В конце октября сообщалось, что Минфин выступает за снижение доли государства во всех компаниях, кроме оборонных, до 50%. В некоторых случаях целью является сокращение государственной доли до нуля либо до блокирующего пакета в 25% плюс одна акция, сообщил РБК со ссылкой на отчет «Ренессанс Капитала» по итогам международного инвестфорума Московской биржи.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Андрей Белоусов, приватизация, «Совкомфлот»
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