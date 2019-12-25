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Власти раскрыли подробности итогового плана приватизации
Правительство планирует до 2022 года приватизировать семь крупнейших предприятий, включая ВТБ, «Совкомфлот» и «Новороссийский морской торговый порт», сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин
Максим Орешкин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

В итоговый план приватизации на 2020–2022 годы вошли ВТБ и «Совкомфлот». Об этом сообщил на заседании правительства министр экономического развития Максим Орешкин, тезисы его выступления распространила пресс-служба министерства.

В рамках приватизации планируется сократить долю государства в уставных капиталах семи крупнейших обществ:

  • «Совкомфлот» (100% — в федеральной собственности);
  • ВТБ (47,22% — у «Агентства по страхованию вкладов», 32,88 — у Минфина, 12,13% — у Росимущества);
  • Новороссийский морской торговый порт (62% владеет «Транснефть» напрямую и через дочерние компании, 20% — Росимущество, 5,3% — РЖД);
  • Махачкалинский морской торговый порт (100% — Росморречфлот);
  • «Росспиртпром» (100% в федеральной собственности);
  • «Алмазювелирэкспорт» (100% в федеральной собственности);
  • ФГУП «Кизлярский коньячный завод»;

Кизлярский коньячный завод и «Алмазювелирэкспорт» ранее были в списке на приватизацию в 2017–2019 годы. В истекающем плане приватизации на 2017–2019 годы фигурировали такие крупные госкомпании, как «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), «Ростелеком», «Транснефть», РЖД, «РусГидро», «Зарубежнефть», Государственная транспортная лизинговая компания. «По результатам совещаний с Минэнерго приняли решение исключить из проекта программы «РусГидро», «Россети», «Транснефти», — сообщала в октябре «Интерфаксу» замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко. По ОЗК разногласия сохраняются, говорила она.

Правительство одобрило план приватизации на 2020–2022 годы
Экономика


ОЗК в итоге не вошла в новый план приватизации, сообщил сегодня министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. РЖД и «Аэрофлот» — тоже, сказал вице-премьер Максим Акимов. При этом в программу включена аэропортовая инфраструктура. Против включения в план «Зарубежнефти» выступило само Минэкономразвития, ответственное за приватизацию.

Тарасенко в октябре также говорила, что «Росспиртпром» не будет включен в программу приватизации, так как против этого выступил Минфин. Но в итоге производитель спирта оказался в плане.

По каждой из других крупнейших компаний, которые рассматривались для приватизации, но не вошли в итоговый список, решено подготовить план действий в зависимости от их роли в экономике и готовности к выходу на публичный рынок, уточнил Орешкин. Этой работой Минэкономразвития и отраслевые ведомства займутся в первом полугодии 2020 года.

Поскольку бюджет на ближайшие три года будет профицитным, приватизация рассматривается не для пополнения казны, а как инструмент для структурных перемен в экономике. Выход государства из-за нестратегических активов поможет увеличить конкуренцию, повысить качество корпоративного управления и привлечь частных акционеров и деньги на развитие. «В отношении ряда компаний проработан вопрос сокращения доли государства путем дополнительной эмиссии акций таких компаний», — рассказал Орешкин.

В целом, по словам министра, план предусматривает продажу акций 207 хозяйственных обществ, 86 ФГУПов, а также 1168 иных объектов государственного имущества.

Автор: Ольга Агеева
Теги: приватизация, Минэкономразвития
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«Аэрофлот» и РЖД не вошли в план приватизации на ближайшие три года
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