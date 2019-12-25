Власти раскрыли подробности итогового плана приватизации

В итоговый план приватизации на 2020–2022 годы вошли ВТБ и «Совкомфлот». Об этом сообщил на заседании правительства министр экономического развития Максим Орешкин, тезисы его выступления распространила пресс-служба министерства.
В рамках приватизации планируется сократить долю государства в уставных капиталах семи крупнейших обществ:
- «Совкомфлот» (100% — в федеральной собственности);
- ВТБ (47,22% — у «Агентства по страхованию вкладов», 32,88 — у Минфина, 12,13% — у Росимущества);
- Новороссийский морской торговый порт (62% владеет «Транснефть» напрямую и через дочерние компании, 20% — Росимущество, 5,3% — РЖД);
- Махачкалинский морской торговый порт (100% — Росморречфлот);
- «Росспиртпром» (100% в федеральной собственности);
- «Алмазювелирэкспорт» (100% в федеральной собственности);
- ФГУП «Кизлярский коньячный завод»;
Кизлярский коньячный завод и «Алмазювелирэкспорт» ранее были в списке на приватизацию в 2017–2019 годы. В истекающем плане приватизации на 2017–2019 годы фигурировали такие крупные госкомпании, как «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), «Ростелеком», «Транснефть», РЖД, «РусГидро», «Зарубежнефть», Государственная транспортная лизинговая компания. «По результатам совещаний с Минэнерго приняли решение исключить из проекта программы «РусГидро», «Россети», «Транснефти», — сообщала в октябре «Интерфаксу» замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко. По ОЗК разногласия сохраняются, говорила она.
ОЗК в итоге не вошла в новый план приватизации, сообщил сегодня министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. РЖД и «Аэрофлот» — тоже, сказал вице-премьер Максим Акимов. При этом в программу включена аэропортовая инфраструктура. Против включения в план «Зарубежнефти» выступило само Минэкономразвития, ответственное за приватизацию.
Тарасенко в октябре также говорила, что «Росспиртпром» не будет включен в программу приватизации, так как против этого выступил Минфин. Но в итоге производитель спирта оказался в плане.