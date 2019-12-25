Власти раскрыли подробности итогового плана приватизации

Правительство планирует до 2022 года приватизировать семь крупнейших предприятий, включая ВТБ, «Совкомфлот» и «Новороссийский морской торговый порт», сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин

Максим Орешкин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

В итоговый план приватизации на 2020–2022 годы вошли ВТБ и «Совкомфлот». Об этом сообщил на заседании правительства министр экономического развития Максим Орешкин, тезисы его выступления распространила пресс-служба министерства.

В рамках приватизации планируется сократить долю государства в уставных капиталах семи крупнейших обществ:

«Совкомфлот» (100% — в федеральной собственности);

ВТБ (47,22% — у «Агентства по страхованию вкладов», 32,88 — у Минфина, 12,13% — у Росимущества);

Новороссийский морской торговый порт (62% владеет «Транснефть» напрямую и через дочерние компании, 20% — Росимущество, 5,3% — РЖД);

Махачкалинский морской торговый порт (100% — Росморречфлот);

«Росспиртпром» (100% в федеральной собственности);

«Алмазювелирэкспорт» (100% в федеральной собственности);

ФГУП «Кизлярский коньячный завод»;

Кизлярский коньячный завод и «Алмазювелирэкспорт» ранее были в списке на приватизацию в 2017–2019 годы. В истекающем плане приватизации на 2017–2019 годы фигурировали такие крупные госкомпании, как «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), «Ростелеком», «Транснефть», РЖД, «РусГидро», «Зарубежнефть», Государственная транспортная лизинговая компания. «По результатам совещаний с Минэнерго приняли решение исключить из проекта программы «РусГидро», «Россети», «Транснефти», — сообщала в октябре «Интерфаксу» замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко. По ОЗК разногласия сохраняются, говорила она.