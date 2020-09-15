Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 75,52 74,62 EUR Нал. 89,71 88,77 USD Бирж. 75,27 +0,22 EUR Бирж. 89,27 +0,42 USD ЦБ. 74,71 -0,17 EUR ЦБ. 88,58 -0,09 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 10743,77 +60,25 IMOEX 2928,38 +0,61% RTSI 1228,48 +0,44% Brent 39,63 -1,05% DJIA 27993,33 +1,18% Nasdaq 11056,65 +1,87%
Вкладчики присоединились к маршу протеста
Лента новостей
Россия открыла границу с Южной Осетией 09:07, Общество «Для начала включите камеру»: Майкл Арена — сотрудникам на удаленке 09:01, PRO В Пентагоне не нашли доказательств «сговора» России с талибами 08:51, Политика В России от гриппа привились более 7,3 млн человек 08:45, Общество Видео решающей шайбы Гурьянова в полуфинале Кубка Стэнли 08:43, Спорт Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 сентября 08:36, Общество Рекордная шайба Гурьянова вывела «Даллас» в финал Кубка Стэнли 08:28, Спорт В Саратовской области погибла женщина из-за отравления угарным газом 08:12, Общество Чем «наглый миллиардер» из Индии смог заинтересовать Amazon 08:03, PRO Что произошло за ночь. Главные новости РБК 07:54, Общество Посольство России попросило США «не раздувать» антироссийские настроения 07:50, Политика Штаб Трампа уличили в использовании в рекламе российского оружия 07:48, Политика Пальто, пиджак, обувь и сумка: какие вещи выбирают миллениалы 07:35, «РБК Стиль» и Hugo Boss Трамп пригрозил в «тысячу раз более мощным» ответом на нападение Ирана 07:33, Политика Цепкало сообщил о готовящихся документах по Лукашенко в суд в Гааге 07:32, Политика YouTube запустил конкурента TikTok 06:58, Бизнес Mercedes S-Class W223: первое знакомство с главной новинкой года 06:48, Авто Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову 06:44, Общество Второго горняка нашли погибшим после обрушения на шахте в Кузбассе 06:16, Общество «Росгосстрах» потребовал в Лос-Анджелесе от экс-владельца более $200 млн 05:59, Финансы Тихановская назвала вопросом времени уход Лукашенко с поста президента 05:46, Политика Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки 05:45, РБК и Smartway Ученые из США обнаружили нейтрализующий коронавирус препарат 05:42, Общество В России обсудят введение минимальной почасовой зарплаты 04:58, Экономика Глава NASA счел «важным событием» обнаружение фосфина в атмосфере Венеры 04:45, Технологии и медиа Как удаленка и четвертая промышленная революция повлияли на компьютеры 04:29, РБК и Intel vPro В Киевской области произошел взрыв на газопроводе 03:55, Общество Южная Осетия открыла границу с Россией 03:16, Общество
Газета
Вкладчики присоединились к маршу протеста
Газета № 049 (3216) (1509)
0

Вкладчики присоединились к маршу протеста

Клиенты белорусских банков в августе сняли со счетов рекордный объем средств
На фоне политического кризиса клиенты белорусских банков сняли со счетов и депозитов $1 млрд валюты и белорусских рублей. Чтобы сдержать этот отток, организации уже подняли ставки по депозитам в нацвалюте выше 20% годовых
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В августе жители Белоруссии забрали из банков $624,3 млн, следует из данных Нацбанка. На 1 сентября объем валютных сбережений населения на счетах и депозитах составил $6,48 млрд, за месяц показатель сократился на 8,8%. Согласно статистике регулятора, это рекордный отток валюты из белорусских банков как минимум с 2003 года. За прошлый месяц объем валютных депозитов населения в системе откатился к уровню мая 2013 года.

В августе жители страны также забрали из кредитных организаций 975,4 млн белорусских рублей ($379,4 млн) — это рекордный отток как минимум с 2016 года, когда в стране провели денежную реформу и деноминацию рубля. Остатки на переводных депозитах (карточных и текущих счетах) в прошлом месяце сократились на 704,6 млн руб. (–21%), со срочных вкладов клиенты сняли 270,8 млн руб. (–5,5%). Отток в августе превысил показатели кризисного марта 2020 года, когда клиенты сняли со счетов и депозитов 649,6 млн белорусских рублей.

При этом объем наличных денег в обороте Белоруссии снизился на 110,6 млн руб. (–2,6%), до 4,1 млрд руб. До этого показатель рос на протяжении четырех месяцев, только в марте объем наличных в обороте падал на 70,3 млн белорусских рублей.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются протесты несогласных с результатами президентских выборов. Но фоне политического кризиса население активно выводило средства из банков, а также покупало наличную иностранную валюту. По данным Нацбанка, в августе чистые покупки валюты населением составили $622 млн против $874 млн за предыдущие семь месяцев.

Как поведение белорусских вкладчиков сказывается на банках

В августе многие белорусские кредитные организации ввели ограничения на снятие средств со счетов и покупку валюты — местные СМИ сообщали об очередях к банкоматам и пунктам обмена валюты. Банки также приостановили выдачу некоторых видов кредитов населению и вводили ограничения на снятие наличных и переводы с кредитных карт. К первой неделе сентября ставки по коротким безотзывным депозитам, с которых нельзя снимать средства досрочно, преодолели планку в 15%, а в некоторых банках превысили 20% годовых.

Финансы
«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

По оценкам агентства Fitch, на конец первой половины 2020 года до 60% обязательств белорусских банков приходилось на депозиты клиентов. Причем 63% общего объема клиентских средств — это валютные вклады и счета (примерно $11,6 млрд). Нацбанк в целом может удовлетворить спрос кредитных организаций на рублевую ликвидность, но возможность снабжения банков валютой ограничена «скромными резервами», подчеркивали аналитики в обзоре 28 августа.

Финансы
Moody's указало на риски для банков Белоруссии из-за снятия вкладов Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

11 сентября агентство S&P ухудшило прогноз по суверенным рейтингам Белоруссии до негативного. Причиной пересмотра стали возрастающие риски финансовой стабильности банковской системы. Как отмечали аналитики, ускорение оттока средств из банков с последующей конвертацией этих сбережений в валюту может привести к быстрому истощению валютных резервов Нацбанка. Только за август валютные резервы белорусского регулятора сократились на 15%, или $1,4 млрд. Если тенденция сохранится, белорусское правительство встанет перед выбором: удовлетворять спрос на валюту внутри страны или изолировать резервы Нацбанка, чтобы использовать для своих целей. Второй вариант может подорвать стабильность банковской системы, предупреждают эксперты S&P.

Сможет ли белорусский регулятор стабилизировать ситуацию

Не стоит излишне драматизировать масштабы оттока сбережений из белорусских банков, говорит директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Две трети всего объема снятых средств ушли с текущих счетов, а не со срочных вкладов. Это во многом предсказуемая и нормальная ситуация. То есть непрогнозируемых рисков для Нацбанка Белоруссии пока не просматривается».

14 сентября Нацбанк Белоруссии продлил меры, которые принимались в конце августа для снижения давления на валютный рынок. До 13 октября включительно регулятор не будет проводить для банков постоянно доступные операции по поддержке и изъятию ликвидности — вместо этого ликвидность будет предоставляться сектору через аукционы. Аукционные операции позволяют банкам в дальнейшем проводить двусторонние операции.

«Торги на аукционах имеют определенные лимиты в отличие от прямого рефинансирования по заявкам банков. Кроме того, предлагаемый Нацбанком объем распределяется на конкурсной основе в зависимости от предложенных ставок», — поясняет Уклеин. По его словам, такой подход позволяет решить две проблемы: избежать спекуляций со стороны банков, которые могли бы полученную ликвидность направлять на форекс-сделки и влиять на обменный курс, а также решить проблемы с ликвидностью конкретных игроков. При этом аналитик не исключает, что политика Нацбанка может быть направлена на то, чтобы участники рынка с материнскими структурами за рубежом наращивали привлечение средств через этот канал.

Финансы
Reuters узнал о просьбе Мишустина поддержать банки Белоруссии Антон Силуанов и Михаил Мишустин

Политика регулятора может привести к стабилизации ситуации, полагает младший вице-президент Moody's Светлана Павлова. По ее оценкам, в сентябре отток средств вкладчиков из банков может быть меньше показателей августа. «В конце прошлой недели ставки на межбанковском рынке пошли вниз (с пикового уровня 25%), что сигнализирует о снижении дефицита ликвидности. Также в сентябре пока стабилен — и даже немного укрепился — курс белорусского рубля», — подчеркивает аналитик. При этом в Moody's не исключают, что при обострении политической ситуации в Белоруссии банковский сектор может столкнуться с новым набегом вкладчиков.

Автор: Юлия Кошкина.
Теги: Белоруссия , банки , вклады , валюта
Материалы по теме
В Белоруссии опровергли информацию об ограничении снятия вкладов Финансы
Белорусская «дочка» Сбербанка ограничила выдачу кредитов Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter