Вкладчики присоединились к маршу протеста

Клиенты белорусских банков в августе сняли со счетов рекордный объем средств

На фоне политического кризиса клиенты белорусских банков сняли со счетов и депозитов $1 млрд валюты и белорусских рублей. Чтобы сдержать этот отток, организации уже подняли ставки по депозитам в нацвалюте выше 20% годовых

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В августе жители Белоруссии забрали из банков $624,3 млн, следует из данных Нацбанка. На 1 сентября объем валютных сбережений населения на счетах и депозитах составил $6,48 млрд, за месяц показатель сократился на 8,8%. Согласно статистике регулятора, это рекордный отток валюты из белорусских банков как минимум с 2003 года. За прошлый месяц объем валютных депозитов населения в системе откатился к уровню мая 2013 года.

В августе жители страны также забрали из кредитных организаций 975,4 млн белорусских рублей ($379,4 млн) — это рекордный отток как минимум с 2016 года, когда в стране провели денежную реформу и деноминацию рубля. Остатки на переводных депозитах (карточных и текущих счетах) в прошлом месяце сократились на 704,6 млн руб. (–21%), со срочных вкладов клиенты сняли 270,8 млн руб. (–5,5%). Отток в августе превысил показатели кризисного марта 2020 года, когда клиенты сняли со счетов и депозитов 649,6 млн белорусских рублей.

При этом объем наличных денег в обороте Белоруссии снизился на 110,6 млн руб. (–2,6%), до 4,1 млрд руб. До этого показатель рос на протяжении четырех месяцев, только в марте объем наличных в обороте падал на 70,3 млн белорусских рублей.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются протесты несогласных с результатами президентских выборов. Но фоне политического кризиса население активно выводило средства из банков, а также покупало наличную иностранную валюту. По данным Нацбанка, в августе чистые покупки валюты населением составили $622 млн против $874 млн за предыдущие семь месяцев.

Как поведение белорусских вкладчиков сказывается на банках

В августе многие белорусские кредитные организации ввели ограничения на снятие средств со счетов и покупку валюты — местные СМИ сообщали об очередях к банкоматам и пунктам обмена валюты. Банки также приостановили выдачу некоторых видов кредитов населению и вводили ограничения на снятие наличных и переводы с кредитных карт. К первой неделе сентября ставки по коротким безотзывным депозитам, с которых нельзя снимать средства досрочно, преодолели планку в 15%, а в некоторых банках превысили 20% годовых.

По оценкам агентства Fitch, на конец первой половины 2020 года до 60% обязательств белорусских банков приходилось на депозиты клиентов. Причем 63% общего объема клиентских средств — это валютные вклады и счета (примерно $11,6 млрд). Нацбанк в целом может удовлетворить спрос кредитных организаций на рублевую ликвидность, но возможность снабжения банков валютой ограничена «скромными резервами», подчеркивали аналитики в обзоре 28 августа.

11 сентября агентство S&P ухудшило прогноз по суверенным рейтингам Белоруссии до негативного. Причиной пересмотра стали возрастающие риски финансовой стабильности банковской системы. Как отмечали аналитики, ускорение оттока средств из банков с последующей конвертацией этих сбережений в валюту может привести к быстрому истощению валютных резервов Нацбанка. Только за август валютные резервы белорусского регулятора сократились на 15%, или $1,4 млрд. Если тенденция сохранится, белорусское правительство встанет перед выбором: удовлетворять спрос на валюту внутри страны или изолировать резервы Нацбанка, чтобы использовать для своих целей. Второй вариант может подорвать стабильность банковской системы, предупреждают эксперты S&P.

Сможет ли белорусский регулятор стабилизировать ситуацию

Не стоит излишне драматизировать масштабы оттока сбережений из белорусских банков, говорит директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Две трети всего объема снятых средств ушли с текущих счетов, а не со срочных вкладов. Это во многом предсказуемая и нормальная ситуация. То есть непрогнозируемых рисков для Нацбанка Белоруссии пока не просматривается».

14 сентября Нацбанк Белоруссии продлил меры, которые принимались в конце августа для снижения давления на валютный рынок. До 13 октября включительно регулятор не будет проводить для банков постоянно доступные операции по поддержке и изъятию ликвидности — вместо этого ликвидность будет предоставляться сектору через аукционы. Аукционные операции позволяют банкам в дальнейшем проводить двусторонние операции.

«Торги на аукционах имеют определенные лимиты в отличие от прямого рефинансирования по заявкам банков. Кроме того, предлагаемый Нацбанком объем распределяется на конкурсной основе в зависимости от предложенных ставок», — поясняет Уклеин. По его словам, такой подход позволяет решить две проблемы: избежать спекуляций со стороны банков, которые могли бы полученную ликвидность направлять на форекс-сделки и влиять на обменный курс, а также решить проблемы с ликвидностью конкретных игроков. При этом аналитик не исключает, что политика Нацбанка может быть направлена на то, чтобы участники рынка с материнскими структурами за рубежом наращивали привлечение средств через этот канал.

Политика регулятора может привести к стабилизации ситуации, полагает младший вице-президент Moody's Светлана Павлова. По ее оценкам, в сентябре отток средств вкладчиков из банков может быть меньше показателей августа. «В конце прошлой недели ставки на межбанковском рынке пошли вниз (с пикового уровня 25%), что сигнализирует о снижении дефицита ликвидности. Также в сентябре пока стабилен — и даже немного укрепился — курс белорусского рубля», — подчеркивает аналитик. При этом в Moody's не исключают, что при обострении политической ситуации в Белоруссии банковский сектор может столкнуться с новым набегом вкладчиков.