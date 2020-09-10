«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

В сентябре три белорусских игрока — БТА Банк, РРБ-Банк и банк «Решение» — стали предлагать ставки по коротким безотзывным депозитам выше 20% годовых, однако их доля на рынке невелика. У крупнейших участников рынка — Беларусбанка, Белагропромбанка, Приорбанка и Белинвестбанка — доходность аналогичных сберегательных продуктов сейчас не превышает 15% годовых.

Почему «дочки» российских банков агрессивно повышают ставки

РБК направил запрос в дочерние структуры российских банков в Белоруссии. Исполнительный директор белорусского Альфа-банка Александр Бобко сообщил, что в августе у населения были повышенные девальвационные ожидания. Он не прокомментировал, чем вызвано решение резко увеличить доходность депозитов в сентябре, хотя отметил, что условия изменились только по краткосрочным вкладам. «Мы понимаем, что ситуация в скором времени стабилизируется», — пояснил топ-менеджер.

На фоне акций протестов население Белоруссии стало выводить из банков средства как в иностранной, так и в национальной валютах. По оценке Fitch, только за первые три недели августа из рейтингуемых агентством банков было выведено от 1 до 6% депозитов. Одновременно белорусы скупают на рубли иностранную валюту: по данным Нацбанка страны, ее чистые покупки населением только за август составили $622 млн против $874 млн за предыдущие семь месяцев.

Повышение организациями ставок именно по коротким безотзывным депозитам — самый логичный шаг, говорит младший вице-президент Moody's Светлана Павлова: «Это позволит банкам не переплачивать за полученную ликвидность слишком долго, кроме того, условие безотзывности защищает эти пассивы». По словам эксперта, в белорусском банковском секторе сейчас есть серьезные проблемы с ликвидностью. «Это видно по ситуации на межбанке. Там ставки по заимствованиям в национальной валюте в последние дни превысили 20%, по инструментам Нацбанка ставки тоже выше 20% — а это как раз показывает, что ситуация с ликвидностью обострилась. Это напоминает ситуацию в России в конце 2014 года, когда тоже наблюдался кризис ликвидности», — замечает Павлова.

Положение российских «дочек» сейчас более уязвимо. «Такой разрыв в ставках [по сравнению с другими крупными банками] может отчасти объясняться тем, что уже во втором квартале именно у российских «дочек» был заметный отток депозитов. Одна из версий — влияние на настроения вкладчиков ситуации с Белгазпромбанком», — поясняет аналитик Moody’s.

Подразделения российских банков в Белоруссии имеют высокую долю фондирования в валюте, отмечает аналитик Fitch Ольга Игнатьева. «Ресурсы в белорусских рублях являются стратегически важными для активных операций», — объясняет она активность игроков в повышении ставок. По словам Игнатьевой, российские «дочки» традиционно предлагали по депозитам доходность чуть выше, чем белорусские госбанки.

Могут ли белорусские «дочки» положиться на материнские структуры в России

Дочерние организации российских банков могут рассчитывать на межбанковские кредиты, открытые кредитные линии. Ликвидность от материнских банков по-прежнему доступна «дочкам», но она предоставляется в иностранной валюте, подчеркивает Игнатьева. «В данной ситуации пока речь о продаже валюты не идет, поскольку банки могут управлять позициями с помощью процентных ставок», — заключает она.

«Мы знаем, что у «дочки» Сбербанка открыта кредитная линия от материнской структуры, которой они могут воспользоваться. Пока лимит выбран не полностью, и БПС Сбербанк рассчитывает на поддержку в случае необходимости», — говорит Павлова. Агентство ожидает, что российские банки продолжат поддерживать свои «дочки» в Белоруссии.

«Масштабы поддержки со стороны материнских структур, конечно, могут зависеть от развития политической ситуации: если будет негативный сценарий или усиление конфронтации уже с Россией, это может повлиять на позицию головных банков», — допускает Павлова.

Российские власти уже попросили руководство Сбербанка, ВТБ и ВЭБа не ограничивать доступ белорусских организаций к рублевой ликвидности, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Речь шла о том, чтобы «не закрывать межбанковские лимиты». Собеседники Reuters утверждали, что власти России обеспокоены возможностью повторения «украинского сценария» в Белоруссии. В марте 2015 года Украина ввела санкции против «дочек» российских банков, работающих на территории страны.

В Сбербанке и Альфа-банке отказались комментировать тему предоставления ликвидности белорусским структурам. Представитель ВТБ сообщил, что ВТБ (Беларусь) имеет достаточный запас ликвидности «для обеспечения всех клиентских платежей как в моменте, так и в среднесрочной перспективе». ВЭБ и Газпромбанк не ответили на запрос РБК.