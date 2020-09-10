«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам
Белорусские «дочки» российских банков пошли на агрессивное повышение ставок по вкладам в белорусских рублях на фоне политического кризиса в стране. Они предлагают клиентам доходность на 2–3 п.п. выше, чем в других крупных белорусских банках, следует из сообщений на сайтах кредитных организаций и таблиц процентных ставок.
Доходность вкладов физлиц растет в Белоруссии с августа, когда в стране начались массовые протесты несогласных с результатами президентских выборов. В первые дни сентября большинство банков провели еще один раунд повышения ставок — и если крупнейшие банки страны увеличили доходность по коротким безотзывным депозитам в среднем до 14–15% годовых, то почти у всех игроков, связанных с Россией, ставки заметно превысили этот уровень.
С 2015 года в Белоруссии вклады для физических лиц делятся на отзывные и безотзывные. Оба вида открываются на определенный срок, но средства с безотзывных депозитов нельзя снять досрочно.
Какие условия предлагают российские «дочки»
- Белорусская «дочка» Сбербанка (БПС Сбербанк) с 7 сентября начала принимать новый безотзывный депозит в белорусских рублях сроком на 35 дней по ставке 17% годовых. С 1 сентября она также подняла ставки по короткому безотзывному вкладу «Сохраняй» до 12,45%, с предыдущего пересмотра от 26 августа доходность продукта выросла сразу на 2,7 п.п.
- ВТБ (Беларусь) в августе—сентябре скорректировал доходность почти всей линейки сберегательных продуктов, следует из таблиц процентных ставок на разные даты, размещенных на его сайте. Самое серьезное повышение доходности затронуло короткие безотзывные депозиты в белорусских рублях с размещением средств на 35–65 дней (ВТБ-Enter и «Окно возможностей»): еще 28 июля ставки по ним составляли 8,2–8,7% годовых, а с 4 сентября их доходность поднялась примерно на 10 п.п., до 18,7–18,8% годовых.
- Альфа-банк (Беларусь) (контролируется «Альфа-Групп») с начала августа включил в линейку безотзывный вклад на 33 дня в белорусских рублях — с 4 августа по 2 сентября ставка по нему выросла с 8 до 17%. Банк также стал предлагать клиентам открыть отзывной вклад в белорусских рублях сроком на два месяца, за август—сентябрь доходность по этому депозиту выросла с 8,5 до 16% годовых.
- «Дочка» ВЭБа, которая в Белоруссии занимается в том числе обслуживанием физлиц, тоже пересматривала ставки по депозитам для населения. С 31 июля сразу по нескольким вкладам в БелВЭБе сроком на 35 дней применялись ставки 11–12,5% годовых. С 3 сентября доходность выросла до 15%, а с 7 сентября — до 17% годовых.
- Белгазпромбанк — единственная из российских «дочек», которая в августе—сентябре воздержалась от резкого повышения ставок по коротким вкладам для населения. Банк с 6 июля увеличил доходность по безотзывному вкладу на 30 дней до 12% годовых и с тех пор не пересматривал условия. Белгазпромбанк также приостановил прием дополнительных взносов по некоторым депозитам в долларах и евро.