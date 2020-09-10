Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 76,07 (+0,11) Инвестиции, 09 сен, 13:16
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 89,57 (-0,17) Инвестиции, 09 сен, 13:16
В Петропавловске-Камчатском гидроплан затонул в озере Общество, 11:52 Подкаст «Списать не получится»: как стать продюсером своей жизни Экономика образования, 11:45  Премьер Италии сообщил об обещании Путина создать комиссию по Навальному Политика, 11:42 Лукашенко ответил на упреки в нежелании отдавать власть Политика, 11:33 WE Charity решила свернуть работу в Канаде после скандала с семьей Трюдо Стиль, 11:33 СМИ узнали о переговорах «Спартака» с бывшим футболистом «Зенита» Спорт, 11:31 «Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам Финансы, 11:30 Телевизор на «максималках»: 8К реализма, хайтека и эмоций Партнерский материал, 11:29 В Якутии запущена первая очередь угольной шахты «Инаглинская» Пресс-релиз, 11:26 В каких случаях HR-tech не сработает Pro, 11:17 Вучич созвонился с Путиным после скандала с Захаровой Политика, 11:08 Феттель выступит за команду «Формулы-1» Aston Martin Спорт, 11:06 Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на ₽148 млрд Общество, 11:05 Глава Альфа-банка оценил спрос россиян на наличные в ходе кризиса Финансы, 11:02
Финансы ,  
0 

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Белорусские банки резко повысили ставки по коротким вкладам в местной валюте на фоне политического кризиса. Структуры Сбербанка, ВТБ, «Альфы», ВЭБа поднимают их быстрее. На рынке уже есть ставки под 20%, хотя недавно были ниже 10%
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Белорусские «дочки» российских банков пошли на агрессивное повышение ставок по вкладам в белорусских рублях на фоне политического кризиса в стране. Они предлагают клиентам доходность на 2–3 п.п. выше, чем в других крупных белорусских банках, следует из сообщений на сайтах кредитных организаций и таблиц процентных ставок.

Доходность вкладов физлиц растет в Белоруссии с августа, когда в стране начались массовые протесты несогласных с результатами президентских выборов. В первые дни сентября большинство банков провели еще один раунд повышения ставок — и если крупнейшие банки страны увеличили доходность по коротким безотзывным депозитам в среднем до 14–15% годовых, то почти у всех игроков, связанных с Россией, ставки заметно превысили этот уровень.

С 2015 года в Белоруссии вклады для физических лиц делятся на отзывные и безотзывные. Оба вида открываются на определенный срок, но средства с безотзывных депозитов нельзя снять досрочно.

Какие условия предлагают российские «дочки»

  • Белорусская «дочка» Сбербанка (БПС Сбербанк) с 7 сентября начала принимать новый безотзывный депозит в белорусских рублях сроком на 35 дней по ставке 17% годовых. С 1 сентября она также подняла ставки по короткому безотзывному вкладу «Сохраняй» до 12,45%, с предыдущего пересмотра от 26 августа доходность продукта выросла сразу на 2,7 п.п.
  • ВТБ (Беларусь) в августе—сентябре скорректировал доходность почти всей линейки сберегательных продуктов, следует из таблиц процентных ставок на разные даты, размещенных на его сайте. Самое серьезное повышение доходности затронуло короткие безотзывные депозиты в белорусских рублях с размещением средств на 35–65 дней (ВТБ-Enter и «Окно возможностей»): еще 28 июля ставки по ним составляли 8,2–8,7% годовых, а с 4 сентября их доходность поднялась примерно на 10 п.п., до 18,7–18,8% годовых.
  • Альфа-банк (Беларусь) (контролируется «Альфа-Групп») с начала августа включил в линейку безотзывный вклад на 33 дня в белорусских рублях — с 4 августа по 2 сентября ставка по нему выросла с 8 до 17%. Банк также стал предлагать клиентам открыть отзывной вклад в белорусских рублях сроком на два месяца, за август—сентябрь доходность по этому депозиту выросла с 8,5 до 16% годовых.
  • «Дочка» ВЭБа, которая в Белоруссии занимается в том числе обслуживанием физлиц, тоже пересматривала ставки по депозитам для населения. С 31 июля сразу по нескольким вкладам в БелВЭБе сроком на 35 дней применялись ставки 11–12,5% годовых. С 3 сентября доходность выросла до 15%, а с 7 сентября — до 17% годовых.
  • Белгазпромбанк — единственная из российских «дочек», которая в августе—сентябре воздержалась от резкого повышения ставок по коротким вкладам для населения. Банк с 6 июля увеличил доходность по безотзывному вкладу на 30 дней до 12% годовых и с тех пор не пересматривал условия. Белгазпромбанк также приостановил прием дополнительных взносов по некоторым депозитам в долларах и евро.

В сентябре три белорусских игрока — БТА Банк, РРБ-Банк и банк «Решение» — стали предлагать ставки по коротким безотзывным депозитам выше 20% годовых, однако их доля на рынке невелика. У крупнейших участников рынка — Беларусбанка, Белагропромбанка, Приорбанка и Белинвестбанка — доходность аналогичных сберегательных продуктов сейчас не превышает 15% годовых.

Почему «дочки» российских банков агрессивно повышают ставки

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

РБК направил запрос в дочерние структуры российских банков в Белоруссии. Исполнительный директор белорусского Альфа-банка Александр Бобко сообщил, что в августе у населения были повышенные девальвационные ожидания. Он не прокомментировал, чем вызвано решение резко увеличить доходность депозитов в сентябре, хотя отметил, что условия изменились только по краткосрочным вкладам. «Мы понимаем, что ситуация в скором времени стабилизируется», — пояснил топ-менеджер.

На фоне акций протестов население Белоруссии стало выводить из банков средства как в иностранной, так и в национальной валютах. По оценке Fitch, только за первые три недели августа из рейтингуемых агентством банков было выведено от 1 до 6% депозитов. Одновременно белорусы скупают на рубли иностранную валюту: по данным Нацбанка страны, ее чистые покупки населением только за август составили $622 млн против $874 млн за предыдущие семь месяцев.

Moody's указало на риски для банков Белоруссии из-за снятия вкладов
Финансы
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Повышение организациями ставок именно по коротким безотзывным депозитам — самый логичный шаг, говорит младший вице-президент Moody's Светлана Павлова: «Это позволит банкам не переплачивать за полученную ликвидность слишком долго, кроме того, условие безотзывности защищает эти пассивы». По словам эксперта, в белорусском банковском секторе сейчас есть серьезные проблемы с ликвидностью. «Это видно по ситуации на межбанке. Там ставки по заимствованиям в национальной валюте в последние дни превысили 20%, по инструментам Нацбанка ставки тоже выше 20% — а это как раз показывает, что ситуация с ликвидностью обострилась. Это напоминает ситуацию в России в конце 2014 года, когда тоже наблюдался кризис ликвидности», — замечает Павлова.

Положение российских «дочек» сейчас более уязвимо. «Такой разрыв в ставках [по сравнению с другими крупными банками] может отчасти объясняться тем, что уже во втором квартале именно у российских «дочек» был заметный отток депозитов. Одна из версий — влияние на настроения вкладчиков ситуации с Белгазпромбанком», — поясняет аналитик Moody’s.

В Белоруссии опровергли информацию об ограничении снятия вкладов
Финансы
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Подразделения российских банков в Белоруссии имеют высокую долю фондирования в валюте, отмечает аналитик Fitch Ольга Игнатьева. «Ресурсы в белорусских рублях являются стратегически важными для активных операций», — объясняет она активность игроков в повышении ставок. По словам Игнатьевой, российские «дочки» традиционно предлагали по депозитам доходность чуть выше, чем белорусские госбанки.

Могут ли белорусские «дочки» положиться на материнские структуры в России

Дочерние организации российских банков могут рассчитывать на межбанковские кредиты, открытые кредитные линии. Ликвидность от материнских банков по-прежнему доступна «дочкам», но она предоставляется в иностранной валюте, подчеркивает Игнатьева. «В данной ситуации пока речь о продаже валюты не идет, поскольку банки могут управлять позициями с помощью процентных ставок», — заключает она.

«Мы знаем, что у «дочки» Сбербанка открыта кредитная линия от материнской структуры, которой они могут воспользоваться. Пока лимит выбран не полностью, и БПС Сбербанк рассчитывает на поддержку в случае необходимости», — говорит Павлова. Агентство ожидает, что российские банки продолжат поддерживать свои «дочки» в Белоруссии.

«Масштабы поддержки со стороны материнских структур, конечно, могут зависеть от развития политической ситуации: если будет негативный сценарий или усиление конфронтации уже с Россией, это может повлиять на позицию головных банков», — допускает Павлова.

Российские власти уже попросили руководство Сбербанка, ВТБ и ВЭБа не ограничивать доступ белорусских организаций к рублевой ликвидности, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Речь шла о том, чтобы «не закрывать межбанковские лимиты». Собеседники Reuters утверждали, что власти России обеспокоены возможностью повторения «украинского сценария» в Белоруссии. В марте 2015 года Украина ввела санкции против «дочек» российских банков, работающих на территории страны.

Минск заявил о проработке рефинансирования госдолга с банками из России
Политика
Здание Министерства финансов Белоруссии

В Сбербанке и Альфа-банке отказались комментировать тему предоставления ликвидности белорусским структурам. Представитель ВТБ сообщил, что ВТБ (Беларусь) имеет достаточный запас ликвидности «для обеспечения всех клиентских платежей как в моменте, так и в среднесрочной перспективе». ВЭБ и Газпромбанк не ответили на запрос РБК.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, Белоруссия, Вклады, кризис ликвидности
Материалы по теме
Reuters узнал о просьбе Мишустина поддержать банки Белоруссии
Финансы
Белорусская «дочка» Сбербанка ограничила выдачу кредитов
Финансы
Минск заявил о проработке рефинансирования госдолга с банками из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter