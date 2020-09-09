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Reuters узнал о просьбе Мишустина поддержать банки Белоруссии

По оценке Fitch, долг банковского сектора Белоруссии перед кредиторами из России по линии межбанковского кредитования составляет $2–2,5 млрд
Сбербанк SBER ₽217,48 -0,09% Купить
ВТБ VTBR ₽0,03501 +0,52% Купить
Антон Силуанов и Михаил Мишустин
Антон Силуанов и Михаил Мишустин (Фото: Александр Шалгин / ТАСС)

Власти России попросили руководство Сбербанка, ВТБ и ВЭБа не ограничивать доступ Белоруссии к рублевой ликвидности, сообщает Reuters со ссылкой на источники в банковской сфере. По словам собеседников агентства, с соответствующей просьбой к банкам обратились глава правительства Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов.

«Мишустин и Силуанов звонили в госбанки с просьбой не закрывать межбанковские лимиты для белорусских банков, чтобы те могли сохранить доступ к рублевой ликвидности», — рассказал один из источников Reuters.

Агентство отмечает, что такой шаг связан с опасениями о возможности ограничения белорусскими банками своих операций при прекращении притока средств через межбанковское кредитование. По данным собеседников Reuters, власти России обеспокоены возможностью повторения «украинского сценария», когда российские кредиторы были вынуждены списать крупные суммы после введения Киевом санкций в отношении местных «дочек» российских госбанков.

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По оценке Fitch, долг банковского сектора Белоруссии перед кредиторами из России по линии межбанковского кредитования составляет $2–2,5 млрд, отмечает Reuters. При этом долю государства в банковском секторе Белоруссии агентство оценивает примерно в 80%.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства и ВЭБ. Представитель ВТБ в ответ на запрос РБК сообщил, что «Банк ВТБ (Беларусь) имеет достаточный запас для обеспечения всех клиентских платежей как в моменте, так и в среднесрочной перспективе». В Сбербанке отказались от комментариев.

Белоруссия потратила на поддержание рубля 15% резервов за месяц
Финансы
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

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В начале сентября агентство Moody's поставило на пересмотр в связи с возможностью понижения долгосрочные рейтинги четырех белорусских банков — АСБ Беларусбанка, Белинвестбанка, Белагропромбанка (принадлежат государству) и БПС-Сбербанка (принадлежит российскому Сбербанку). Причиной для такого шага Moody's назвало наличие рисков для ликвидности из-за изъятия населения Белоруссии своих депозитов.

«Усилившиеся социальные волнения могут значительно подорвать доверие вкладчиков к банкам и вызвать всплеск изъятия депозитов», — предупреждали аналитики.

В конце августа занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что некие «внутренние негодяи» — на фоне происходящих в стране протестов, связанных с непризнанием оппозицией официальных итогов выборов президента, — пытаются дестабилизировать финансовый рынок, однако у государства достаточно резервов, чтобы не допустить обвала курса национальной валюты.

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<p>Владимир Путин и Александр Лукашенко</p>

«Я поручил Национальному банку, чтобы мы могли избежать подобной ситуации. Люди хотят забрать свои деньги или валюту — пожалуйста, берите. У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс», — заверил в конце августа Лукашенко. Он также сообщил, что удержать курс поможет договоренность с Россией о рефинансировании ранее выданного Белоруссии кредита в $1 млрд.

При этом рост спроса на иностранную валюту уже привел к значительному снижению курса белорусского рубля. Курс доллара с 1 августа по 1 сентября вырос на 8,9%, курс евро — на 8,99%.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Юлия Старостина, Юлия Кошкина, Павел Казарновский
Теги: Белоруссия, банки, Михаил Мишустин, Антон Силуанов
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