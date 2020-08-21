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В Белоруссии опровергли информацию об ограничении снятия вкладов

В правительстве заверили, что не намерены запрещать снятие вкладов в госбанках и приостанавливать валютные операции. Ранее информация об этом появилась в белорусских Telegram-каналах
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Правительство Белоруссии не намерено вводить ограничения на снятие вкладов и приостановку валютных операций, заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, передает «Беларусь сегодня».

«Уполномочен официально заявить, что о таких программах я не слышал. Более того, я их не формировал и не писал. Правительство сейчас конкретно работает над конкретным поручением президента Республики Беларусь. Звучит оно так: убрать все наросшие за последние годы бюрократические, административные и сдерживающие барьеры, нормативно-правовые акты, которые негативно влияют на хозяйственную деятельность и на бизнес», — пояснил Снопков.

Накануне Telegram-канал «Экономика Беларуси» опубликовал список мер, которые, по его информации, рассматриваются правительством. В их числе запрет на операции в иностранных валютах, заморозка депозитов, а также запрет на заключение сделок с иностранными партнерами и возможность блокады операций с относительно крупными суммами. В связи с этим канал посоветовал гражданам найти альтернативу прежде всего государственным банкам и предложил рассмотреть возможность перехода на наличные расчеты или в криптовалюте, а также открывать и использовать счета в иностранных банках.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Telegram-канал Nexta live также сообщил, ссылаясь на данные источников, о том, что власти обсуждают возможность заморозки вкладов в государственных банках.

Помимо этого, канал отметил со ссылкой на читателей, что иностранная валюта в обменных пунктах страны заканчивается и за банкоматами «с долларами» «идет охота».

В первой половине дня пятницы, 21 августа, Tut.by сообщил о заметном росте курса евро и доллара по отношению к белорусскому рублю. В некоторых банках курс евро вырос до 3,1 руб., доллара — до 2,6 руб.

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РБК направил запрос в ВТБ-Беларусь и БелВЭБ.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Официальный курс евро, указанный на сайте Национального банка Белоруссии на 21 августа, составляет 2,94 руб., доллара — 2,48 руб. 19 августа официальный курс был ниже, но не намного: для евро 2,93 руб., для доллара — 2,46 руб.

Агентство ТАСС со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что жители Белоруссии начали активно скупать доллары, объясняя это падением национальной валюты. По данным издания, у обменных пунктов выстроились очереди.

Автор: Мария Лисицына
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Белоруссия, валютные операции, вклад
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