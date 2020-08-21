В Белоруссии опровергли информацию об ограничении снятия вкладов

В правительстве заверили, что не намерены запрещать снятие вкладов в госбанках и приостанавливать валютные операции. Ранее информация об этом появилась в белорусских Telegram-каналах

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Правительство Белоруссии не намерено вводить ограничения на снятие вкладов и приостановку валютных операций, заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, передает «Беларусь сегодня».

«Уполномочен официально заявить, что о таких программах я не слышал. Более того, я их не формировал и не писал. Правительство сейчас конкретно работает над конкретным поручением президента Республики Беларусь. Звучит оно так: убрать все наросшие за последние годы бюрократические, административные и сдерживающие барьеры, нормативно-правовые акты, которые негативно влияют на хозяйственную деятельность и на бизнес», — пояснил Снопков.

Накануне Telegram-канал «Экономика Беларуси» опубликовал список мер, которые, по его информации, рассматриваются правительством. В их числе запрет на операции в иностранных валютах, заморозка депозитов, а также запрет на заключение сделок с иностранными партнерами и возможность блокады операций с относительно крупными суммами. В связи с этим канал посоветовал гражданам найти альтернативу прежде всего государственным банкам и предложил рассмотреть возможность перехода на наличные расчеты или в криптовалюте, а также открывать и использовать счета в иностранных банках.

Telegram-канал Nexta live также сообщил, ссылаясь на данные источников, о том, что власти обсуждают возможность заморозки вкладов в государственных банках.