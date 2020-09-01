Moody's указало на риски для банков Белоруссии из-за снятия вкладов

Moody's указывает на вероятность снижения рейтингов четырех крупных банков, среди которых «дочки» Сбербанка и «Газпрома». Их стабильности угрожает снятие вкладов населения на фоне политической нестабильности

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Moody's поставило на пересмотр долгосрочные рейтинги четырех белорусских банков в связи с возможностью их понижения, говорится в обзоре агентства, поступившем в РБК. Речь идет об АСБ Беларусбанке, Белинвестбанке (оба принадлежат государству), Белгазпромбанке (принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) и БПС-Сбербанке (принадлежит Сбербанку).

«Рейтинговые действия объясняются рисками для ликвидности и качества активов банков, которые связаны с политической нестабильностью и социальной напряженностью после президентских выборов», — сказано в обзоре.

Среди основных рисков для ликвидности и фондирования указанных банков Moody's называет снятие депозитов населением. «Усилившиеся социальные волнения могут значительно подорвать доверие вкладчиков к банкам и вызвать всплеск изъятия депозитов», — считают аналитики. При этом депозиты населения — важный источник фондирования для белорусских банков, они составляют 36% от общего объема обязательств системы.

В агентстве не называют точный объем оттока вкладов, но ссылаются на данные банков, согласно которым отток был умеренным и не превысил 10% общего объема депозитов физлиц. Кроме того, потери в фондировании частично были компенсированы притоком средств корпоративных клиентов.