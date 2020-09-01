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Финансы ,  
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Moody's указало на риски для банков Белоруссии из-за снятия вкладов

Moody's указывает на вероятность снижения рейтингов четырех крупных банков, среди которых «дочки» Сбербанка и «Газпрома». Их стабильности угрожает снятие вкладов населения на фоне политической нестабильности
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Moody's поставило на пересмотр долгосрочные рейтинги четырех белорусских банков в связи с возможностью их понижения, говорится в обзоре агентства, поступившем в РБК. Речь идет об АСБ Беларусбанке, Белинвестбанке (оба принадлежат государству), Белгазпромбанке (принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) и БПС-Сбербанке (принадлежит Сбербанку).

«Рейтинговые действия объясняются рисками для ликвидности и качества активов банков, которые связаны с политической нестабильностью и социальной напряженностью после президентских выборов», — сказано в обзоре.

Среди основных рисков для ликвидности и фондирования указанных банков Moody's называет снятие депозитов населением. «Усилившиеся социальные волнения могут значительно подорвать доверие вкладчиков к банкам и вызвать всплеск изъятия депозитов», — считают аналитики. При этом депозиты населения — важный источник фондирования для белорусских банков, они составляют 36% от общего объема обязательств системы.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

В агентстве не называют точный объем оттока вкладов, но ссылаются на данные банков, согласно которым отток был умеренным и не превысил 10% общего объема депозитов физлиц. Кроме того, потери в фондировании частично были компенсированы притоком средств корпоративных клиентов.

Наибольший риск для ликвидности рейтингуемых банков связан с вероятностью «значительного снятия депозитов в иностранной валюте», считают в агентстве. На 1 июля 2020 года 58% депозитов в белорусских банках были в иностранной валюте. В трех из рейтингуемых Moody's банках ликвидные активы в иностранной валюте покрывали лишь 52–67% краткосрочных обязательств в иностранной валюте. «При этом эти ликвидные активы представляли собой по большей части государственные или квазигосударственные облигации, которым сейчас не достает ликвидности, так как чаще всего они торгуются на локальном рынке и упали в цене на фоне политической неопределенности», — отмечается в обзоре.

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Фото: Виктор Драчев / ТАСС

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Впрочем, Moody's указывает, что у банков есть и твердые запасы ликвидности. В соответствии с законом от 2015 года некоторые срочные вклады нельзя снимать досрочно. Такие депозиты имеют длинные сроки погашения, и, например, в Беларусбанке (единственный раскрывает эту информацию) составляют 56% от всех депозитов. Беларусбанк — крупнейший банк по объему привлеченных средств населения в стране.

В конце августа белорусы начали скупать валюту, об ажиотаже у пунктов обмена валюты в Минске писали местные Telegram-каналы и сообщал ТАСС. На этом фоне белорусский рубль значительно ослабел к доллару и евро: до 2,6 белорусских рублей за доллар, и 3,2 за евро на 1 сентября. Для сравнения: 8 августа, за день до выборов президента, доллар и евро стоили около 2,45 и 2,89 белорусских рублей соответственно.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Белоруссия, Moody's
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