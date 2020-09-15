Двойная штрафная для цифровых монополистов

ФАС предложила ужесточить наказание для компаний, не исполняющих ее предписания

ФАС предложила удваивать штрафы за неисполнение ее предписаний и через суд лишать прав владельцев патентов на изобретения. Эти инициативы содержатся в новой версии законопроекта, направленного на борьбу с цифровыми монополиями

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым компанию, оштрафованную за нарушение антимонопольного законодательства и получившую соответствующее предписание (прекратить нарушения антимонопольного законодательства, правил недискриминационного доступа к товарам, услугам или работам, а также восстановить конкуренцию), но не выполнившую его, можно будет оштрафовать еще раз на сумму в два раза больше первого штрафа. Сумма нового штрафа не может быть меньше 100 тыс. руб. и больше одной пятидесятой от выручки компании-нарушителя за год, предшествующий нарушению.

Соответствующая инициатива содержится в новой версии Пятого антимонопольного пакета (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два участника рынка), цель которого — борьба с цифровыми монополиями, владельцами крупных инфраструктурных и интернет-платформ, если они доминируют на рынке.

ФАС представила первый вариант Пятого антимонопольного пакета еще в марте 2018 года, в августе того же года появилась уточненная версия, но ее не поддержало Минэкономразвития. Нынешнюю версию пакета ФАС отправила на согласование в профильные ведомства и нескольким профильным ассоциациям, рассказали собеседники РБК.

Зачем увеличивать штрафы

Сейчас максимальный размер штрафа за нарушения, связанные с предписаниями ФАС, составляет 500 тыс. руб. Но, как говорится в пояснительной записке к документу, их действующий размер не обеспечивает исполнения предписаний. Например, в сентябре 2015 года служба признала компанию Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением: являясь владельцем операционной системы Android, компания запрещала производителям мобильных устройств предустанавливать на них конкурирующие приложения, в частности, поиск от «Яндекса». ФАС оштрафовала американскую компанию и выдала предписание, но, чтобы заставить исполнить его, ведомству пришлось обращаться в суд. По статистике службы, в 2018–2019 годах она подала 12 исков в суды с требованием о понуждении исполнения своих предписаний.

Еще одна мера, которая должна заставить нарушителей выполнять предписания, заключается в том, что ФАС просит дать ей право через суд разрешать использовать на территории России объекты охраны промышленной собственности (защищенные патентами изобретения, полезные модели и промышленные образцы), если владельцы прав не выполнили антимонопольные требования. Второй механизм — также через суд запрещать нарушителям продавать на территории страны товары, произведенные с использованием объектов охраны промышленной собственности.

Ранее ФАС предлагала по решению суда лишать прав владельцев любой интеллектуальной собственности, то есть авторов произведений науки, литературы, компьютерных программ, владельцев товарных знаков и др., если они нарушили предписания ведомства. Но это предложение вызывало критику экспертов.

В чем еще изменился проект

В новой версии Пятого антимонопольного пакета скорректировано значение термина «сетевой эффект» — зависимость потребительской ценности товара от количества потребителей. Сетевые эффекты должны учитываться ФАС при анализе конкуренции на том или ином рынке, где сделки между продавцом и покупателем совершаются с помощью ПО в интернете. Служба предлагает ввести ограничения для владельцев такого софта, если сетевой эффект от их использования «дает возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара», а также если владелец ПО занимает более 35% на рынке подобных услуг и его выручка от этой деятельности превышает 400 млн руб. в год. В предыдущей версии ФАС предлагала оперировать понятием «цифровая платформа» — инфраструктура для обеспечения взаимодействия продавцов и покупателей. Но Минэкономразвития назвало такое определение слишком общим: под него могли попасть любые площадки в интернете (электронная биржа, сайт компании-агрегатора, интернет-магазина, туристических, страховых и др. компаний).

Также вводится институт экспертов, мнение которых ФАС намерена учитывать при рассмотрении ходатайств и антимонопольных дел: они должны быть аттестованы правительством и будут назначаться по просьбе заявителей или по инициативе службы. За дачу заведомо ложных сведений для них будет предусмотрена ответственность. Услуги эксперта могут оплачиваться за счет заявителя либо оказываться на безвозмездной основе.

Что участники рынка думают о новой версии пакета

Положения новой версии Пятого антимонопольного пакета уже вызвали критику со стороны Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и некоммерческого партнерства «Руссофт», которые объединяют более 300 ведущих отечественных ИТ-компаний, а также Ассоциации поставщиков программных продуктов (НП ППП). Главы этих организаций в совместном письме руководителю ФАС Игорю Артемьеву, министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву и министру экономического развития Максиму Решетникову просят отказаться от термина «сетевой эффект», положений, касающихся аттестации экспертов, и ряда других (копия письма есть у РБК, исполнительные директоры АПКИТ Николай Комлев и АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин, а также президент «Руссофта» Валентин Макаров подтвердили его отправку).

Авторы письма настаивают: практика последних лет показала, что число пользователей может вести к возникновению ограниченной рыночной власти в отдельных случаях только у владельцев маркетплейсов. А, например, в отношении агрегаторов «даже очень большое число пользователей невозможно конвертировать в рыночную власть», так как клиенты могут легко перейти к другому поставщику. Кроме того, авторы письма предположили, что ФАС будет сложно воздействовать на глобальных игроков, поэтому положение будет распространяться лишь на российские компании.

Указанная в проекте ФАС необходимость аттестации экспертов в порядке, установленном правительством, ограничит их круг. «Эта инициатива может расцениваться и как попытка создания закрытого пула подконтрольных ведомству экспертов», — указали авторы.

Наконец, они попросят уточнить законопроект так, чтобы запрет на монополистическую деятельность для владельцев программ в интернете, которые используются для заключения сделок между продавцами и покупателями, распространялся только на пользователей этих программ, но не на правообладателей софта, лицензиаров или иных лиц.

Начальник правового управления ФАС Артем Молчанов сообщил РБК, что ведомство активно сотрудничает со всеми участниками рынка при подготовке законопроекта, в том числе с указанными ассоциациями. «За время подготовки законопроекта неоднократно проводились встречи и совещания, на которых участники рынка в целом поддерживали законопроект. Позиции указанных ассоциаций также известны и будут приняты во внимание», — отметил он. На вопросы РБК о содержании нового антимонопольного пакета в ФАС не ответили.

РБК направил запрос в Минцифры и Минэкономразвития.