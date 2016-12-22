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МЭР выступило против нового антимонопольного регулирования Рунета
Технологии и медиа, 11:46
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МЭР выступило против нового антимонопольного регулирования Рунета
Минэкономразвития выступило против новых поправок к закону «О защите конкуренции», касающихся использования цифровых технологий. ФАС предлагает ввести излишние ограничения, которые приведут к необоснованным тратам, считают в МЭР
Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Минэкономразвития дало отрицательную оценку регулирующего воздействия на поправки в закон «О защите конкуренции», разработанные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) для регулирования новых цифровых рынков — так называемый пятый антимонопольный пакет. Документ опубликован на портале Regulation.gov.ru. Минэкономразвития является оператором портала, по процедуре законопроект невозможно будет внести в правительство (и впоследствии на рассмотрение в Госдуму) без положительной оценки регулирующего воздействия от этого министерства.

Что предлагает пятый ант​имонопольный пакет

  • Распространить регулирование на «цифровые платформы» — размещенную в интернете «инфраструктуру, которая используется для организации и обеспечения взаимодействия продавцов и покупателей».
  • Вводит понятие «сетевых эффектов» — способности интернет-компании при наличии у нее большой базы данных влиять, например, на цену товара. Платформа, которая занимает не менее 35% рынка «взаимозаменяемых услуг», будет признаваться занимающей доминирующее положение. В документе не поясняется, что такое «рынок взаимозаменяемых услуг». Как говорил РБК представитель ФАС, взаимозаменяемыми могут быть названы различные маркетплейсы, «но не сайты конкретных магазинов». ​При этом доминирующим не может быть признан владелец платформы, если ее выручка за последний год была менее 400 млн руб.
  • Цифровым платформам запрещено устанавливать дискриминационные условия доступа к данным, в том числе к данным пользователей.
  • Вводится институт «доверенного лица», которое должно помогать компании исполнять предписания ФАС, а также проводить независимую экспертизу.
  • Под антимонопольное регулирование попадут права на результаты интеллектуальной деятельности (произведения науки, литературы, программы, базы данных, изобретения, товарные знаки и др.). ФАС получит возможность при определенных условиях лишать их авторов и разработчиков исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
  • Одобрение ФАС необходимо получать на сделку с акциями компаний, если ее цена превышает 7 млрд руб.
  • ФАС получит возможность продлевать и приостанавливать срок рассмотрения ходатайств для трансграничных сделок на 3–5 лет и др.

Аргументы против

Минэкономразвития посчитало предложенные поправки недостаточно обоснованными. В отзыве отмечается, что проект содержит избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц или способствует их введению, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов предпринимателей, а также бюджета страны.

Под указанное в поправках определение «цифровой платформы» может быть подведена почти любая электронная площадка в интернете, включая сайты туроператоров, банков, страховых компаний, различные агрегаторы и др., где продавцы и покупатели могут взаимодействовать, говорится в отзыве. Под их взаимодействием могут пониматься и размещение объявлений, рекламы, и непосредственно купля-продажа товаров и услуг. Не определено и то, о каких покупателях идет речь — конечных потребителях или продавцах, оптовиках.

В документе нет пояснения, что такое «рынок взаимозаменяемых услуг», как будут определяться его границы и доля той или иной компании на нем, непонятно, каким образом можно подсчитать выручку «цифровой платформы» и определить ее доминирующее положение.

Также Минэкономразвития раскритиковало введение понятия «сетевой эффект», так как непонятно, как ФАС будет подсчитывать влияние сетевых эффектов на изменение ценности товаров для потребителей. Введение института «доверенного лица», как указано в отзыве, является «необоснованным и спорным». Неясно, что именно должно делать такое лицо и как оно будет взаимодействовать с антимонопольным органом. Из законопроекта следует, что «доверенное лицо» в ходе работы может получить доступ к коммерческой тайне компании, в отношении которой выносится предписание, а принудительное разглашение такой тайны без согласия субъекта невозможно.

Минэкономразвития считает избыточным продление рассмотрения сделок с «трансграничным характером» на 3–5 лет. Это может привести к тому, что компании откажутся от совершения подобных сделок вообще, что отрицательно скажется на привлечение зарубежных инвестиций в Россию и может привести к исчезновению в стране отдельных товарных рынков.

Выдача принудительных лицензий на результаты интеллектуальной деятельности уже регулируется Гражданским кодексом, поэтому дополнительное регулирование в Минэкономразвития также считают лишним.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Неурегулированный рынок

ФАС опубликовала первую версию пятого антимонопольного пакета в марте этого года, а в августе представила уточненный документ. Хотя отдельные инициативы, вошедшие в законопроект, рассматривались еще в 2013 и 2014 годах — например, предложение о возможности признания монополистами владельцев прав на результаты интеллектуальной деятельности. Однако они были раскритикованы деловым сообществом и предпринимательскими объединениями и в итоге не были реализованы.

Как рассказал РБК заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин, помимо оценки регулирующего воздействия на портале Regulation.gov.ru, дискуссия по проекту ведется также в рамках работы над программой «Цифровая экономика». «Законопроект обсуждается в рабочих группах «Антимонопольное регулирование» и «Нормативное регулирование». С момента публикации законопроекта уже прошло несколько обсуждений. В 20-х числах будет завершающая дискуссия с экспертным сообществом», — уточнил он.

Руководитель антимонопольной практики Bryan Cave Leighton Paisner Russia Николай Вознесенский говорит, что в обсуждении пятого антимонопольного пакета активно принимали участие традиционные игроки, поскольку поправки включают части, касающиеся не только цифровых рынков, но также экономконцентрации, ответственности за создание картелей. В частности, Минэкономразвития в своем отзыве указало, что учитывало замечания и предложения от компаний «Мосводоканал», «Газпромнефть», «Русснефть», «Евразхолдинг», ЛУКОЙЛ и др. «Технологические компании не так активно высказывали свое мнение в отзывах, скорее всего, потому, что считают позицию уже выраженной — весной Mail.Ru Group писала письмо (на имя премьер-министра России Дмитрия Медведева. — РБК) со своими претензиями к новому законопроекту», — отметил Вознесенский. По его словам, даже среди критиков пятого антимонопольного пакета нет позиции, согласно которой антимонопольное регулирование для новых цифровых рынков не нужно вообще. «Вопрос скорее в том, каким оно должно быть. Есть те, кто критикует новое антимонопольное законодательство, они хотят больше свободы для ИТ-компаний — по их мнению, нужно меньше регулирования. А есть те, кто опасается монополий со стороны международных компаний — они хотят больше регулирования. Однако речи об отсутствии регулирования вообще не идет, так как для цифровых рынков нужны дополнительные нормы, которые бы конкретизировали для них общие положения антимонопольного законодательства», — заключил Вознесенский.

Представители крупнейших российских интернет-компаний — Mail.Ru Group и «Яндекса» — отказались от комментариев.

Автор: Евгения Баленко.
Теги: Федеральная антимонопольная служба , антимонопольное законодательство , цифровые технологии , закон о защите конкуренции ...
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