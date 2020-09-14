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Кровный интерес «Азбуки вкуса»
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Газета
Кровный интерес «Азбуки вкуса»
Газета № 048 (3215) (1409)
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Кровный интерес «Азбуки вкуса»

Крупная торговая сеть инвестировала в стартап, составляющий персонализированные диеты
«Азбука вкуса» стала миноритарным акционером разработчика Biolink.Tech, чья система на основе медицинских анализов дает пользователям рекомендации по питанию. До сих пор российские ретейлеры лишь сотрудничали со стартапами
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Суть сделки

Продовольственная сеть «Азбука вкуса» инвестировала £337 тыс. (около 33,2 млн руб.) в стартап Biolink.Tech, разработчика системы персонализации питания на основе анализов крови Otri. Об этом РБК сообщил представитель сети и сооснователь Biolink.Tech Евгений Черешнев. Юрлицо ретейлера — ООО «Городской супермаркет» — с мая 2020 года является совладельцем зарегистрированной в Великобритании Biolink.Tech Ltd, свидетельствуют материалы последней.

Biolink.Tech основана выходцем из «Лаборатории Касперского», экспертом по кибербезопасности Евгением Черешневым в 2017 году. Штаб-квартира компании находится в Лондоне, разработки также ведутся в России, Белоруссии и на Украине.

«Азбука вкуса» стала миноритарным акционером Biolink.Tech с долей 4,49% и интегрировала в приложение Otri доставку продуктов из своих магазинов, уточняют собеседники РБК. В целом Biolink.Tech закрыла в этом году посевной раунд инвестиций в объеме £2 млн. Помимо «Азбуки вкуса» в стартап вложились частные инвесторы из Великобритании, России, Европы и ОАЭ.

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Привлеченные от ретейлера средства разработчик направит на маркетинг, развитие продукта и расширение технической команды. «Мы продолжаем развивать функциональность Otri, в том числе в части распознавания товаров на базе искусственного интеллекта, прорабатываем подписную модель продаж Otri для компаний, и, конечно, нам предстоит большая работа по интеграции нашей платформы с ИТ-инфраструктурой «Азбуки вкуса», — заявил Черешнев.

Предмет сделки

Приложение Otri (сейчас доступно в App Store) предлагает пользователю заказать анализ крови с выездом на дом. Забор анализов проводит партнер компании — московский научно-лабораторный комплекс Chromolab. На основе результатов, а также данных о возрасте, физической активности и пр., проанализированных нейросетью и штатными врачами, пользователю выдаются персональные рекомендации по питанию.

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В приложении есть «умная» продуктовая корзина из ассортимента «Азбуки вкуса». Исходя из рекомендаций в ней будет собрана программа питания с возможностью заказать доставку продуктов и готовых блюд. Технический запуск продаж состоялся только в начале сентября.

Стандартное обследование по анализам в Otri, включающее забор анализов, исследование по 15 биохимическим маркерам, комплексный анализ на витамин D, стоит почти 8,5 тыс. руб. Более краткий пакет оценивается в 5,4 тыс. руб.

Нейросеть Otri сначала обучали на тестовых профилях, а сейчас уже на данных из базы текущих пользователей. В приложении уже зарегистрированы около 10 тыс. человек, около 3% из них приобрели пакет анализов, уточняет Черешнев.

Каждый раз работу нейросети проверяет и утверждает врач, что позволяет исключить ошибки машины и обеспечить полный контроль над цепочкой принятия решений, уверяет сооснователь Biolink.Tech.

Средний чек корзины из Otri, по прогнозу «Азбуки вкуса», будет в диапазоне 3–5 тыс. руб., что близко к значению среднего чека клиентов развиваемых ретейлером онлайн-магазина av.ru и сервиса «АВ Экспресс Меню» (в офлайне средний чек составляет 1,4–1,6 тыс. руб. в зависимости от месяца). Создатели Otri будут получать комиссию за каждую продажу через приложение, ее размер не раскрывается.

Инвестируя в проект на стыке сфер персонализированного питания и сервисов телемедицины, «Азбука вкуса» «на верном пути», считает глава Национальной телемедицинской ассоциации и руководитель направления «Телемедицина» проекта «Доктор на работе» Иван Картовицкий. «Потребители все больше озабочены вопросами питания и поддержания уровня здоровья, это мировой тренд, который ранее стимулировал развитие трекеров здоровья, фитнес-приложений. Если гипотеза подтвердится на премиальной аудитории, которая готова тратить на это время и деньги, со временем ее можно будет распространить на более широкого потребителя», — говорит Картовицкий.

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Однако, по его мнению, важно понимать общее состояние человека и избегать самолечения. «Возможно, следует после получения рекомендаций верифицировать их у других специалистов через телемедицину или очно, чтобы понимать, что те или иные отклонения в анализах могут быть скорректированы питанием», — отмечает эксперт.

На стыке двух направлений

По оценке VEB Ventures, объем российского рынка телемедицины в 2019 году составил 1,5 млрд руб., эксперты компании ожидают кратного роста этого направления в ближайшие пять лет. Мировой рынок сегодня оценивается в $45 млрд.

На технологии, в том числе и в сфере персонализированного ретейла с применением искусственного интеллекта и машинного обучения, как прогнозировали эксперты компании IDC, мировые ретейлеры потратят в 2020 году $8,7 млрд.

Сторона сделки

Сеть «Азбука вкуса», по данным на сентябрь, насчитывает 169 магазинов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Ретейлер развивает собственное кулинарное производство и владеет хозяйством в Калужской области. Выручка по МСФО в 2019 финансовом году — 65,4 млрд руб.

Основателям «Азбуки вкуса» Максиму Кощеенко и Олегу Лыткину принадлежат, соответственно, 25,5 и 17,1% ретейлера. У структур Александра Абрамова и Романа Абрамовича суммарно 41,1%, у фонда VMHY — 12%, оставшиеся 4,3% принадлежат менеджменту.

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Персонализация ретейла — очень интересное направление, и интеграция с Otri дополнит уникальное торговое предложение ретейлеру, а в перспективе позволит совместно занять новую, только появляющуюся на рынке нишу, считает заместитель президента «Азбуки вкуса» Георгий Михайлов.

Особенность сделки

Для «Азбуки вкуса» сотрудничество с компанией в сфере технологий не станет первым, но это первый случай, когда российский ретейлер инвестировал в стартап, став его акционером.

«Азбука вкуса» вместе со стартапом Briskly уже развивает формат scan & go и микромаркеты (вендинг в офисах и домах), а в партнерстве со Сбербанком и Visa запустила пилотный магазин без продавцов на базе технологии американского стартапа Zippin.

Сотрудничать с технологическими стартапами одной из первых в продовольственной рознице начала X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». С 2017 года вместе с ФРИИ компания отбирает инновационные проекты ранних стадий.

За три года было отсмотрено более 2 тыс. стартапов, более 150 из них перешло в фазу прототипирования и пилотирования. Из них 26 в итоге внедрялось в инфраструктуру компании: в VR-обучение, электронные ценники (уже, по данным X5 Retail Group, установлено около 750 тыс. штук), контроль энергоэффективности, проекты лаборатории роботизации. Однако X5 Retail Group еще не входила в капитал стартапов.

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С прошлого года X5 запустила несколько программ скаутинга (поиска компаний, разрабатывающих технологические решения) и ищет технологические решения в Израиле, Китае, странах Европы, СНГ и Прибалтики, а также подписала договор с акселератором Plug & Play.

В этом году X5 Retail Group, Hoff, «Билайн» и «М.Видео-Эльдорадо» создали альянс по поиску и внедрению инноваций RITA (Retail Innovation Tech Alliance). Компании объединились для эффективного скаутинга по всему миру. Заинтересован в новых технологиях и второй по обороту продовольственный ретейлер — «Магнит», совместно с фондом «Сколково» он запустил акселератор по поиску и внедрению новых технологий MGNTech и планирует до конца 2020 года вложить в совместные пилоты с этими компаниями более 50 млн руб. Проекты еще проходят стадию отбора, уточнил представитель «Магнита».

Автор: Анна Левинская.
Теги: «Азбука вкуса» , онлайн-продажи , инвестиции
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