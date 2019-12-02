Forbes назвал самых успешных венчурных инвесторов Европы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
Суд в Москве отклонил жалобу на бездействие следствия по делу Голунова Общество, 11:54 В Индии под обломками рухнувших из-за дождя домов погибли 17 человек Общество, 11:47 Почему индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет Quote, 11:38 Без определенного места сожительства: шеринг на рынке недвижимости Тренды, 11:33 Золотое дно: что не так с отечественным ювелирным рынком Pro, 11:32 Чем рассрочка выгоднее кредита. Карточки РБК и Совесть, 11:32 Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей» Политика, 11:31 В Петербурге сотрудников автоцентра заподозрили в краже 18 иномарок Общество, 11:17 Курс евро на Мосбирже превысил 71 руб. впервые с начала ноября Экономика, 11:09 Forbes назвал самых успешных венчурных инвесторов Европы Бизнес, 11:08 СМИ узнали о недовольстве Трампа из-за слов Макрона о «смерти мозга» НАТО Политика, 11:07 «Десятое королевство»: как создать спрос и моду на товары в кризис РБК и Открытие, 11:02 Подобрать и удержать: как компании решают проблемы с наймом ИТ-персонала Pro, 11:00 В Челябинской области представителя Минобороны осудили за передачу взяток Общество, 10:59
Бизнес ,  
0 
Forbes назвал самых успешных венчурных инвесторов Европы
Журнал обновил свой европейский рейтинг, названный в честь легендарного царя Мидаса, обладавшего даром превращать все в золото
Ян Хаммер (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Составляемый журналом Forbes рейтинг наиболее удачливых из живущих в Европе венчурных инвесторов второй раз подряд возглавил живущий в Лондоне бизнесмен чешского происхождения Ян Хаммер. Лидером названного в честь легендарного царя Фригии Мидаса, обладавшего способностью обращать любую вещь в золото, рейтинга The Midas List EUROPE 2019 Хаммер стал благодаря удачным инвестициям в финтех-компании, отмечает Forbes.

В портфеле инвестиций Хаммера оказалось сразу несколько «единорогов», как называют стартапы, чья стоимость превысила $1 млрд. В частности, компании Collibra и TransferWise в 2019 году собрали во время раундов финансирования более $100 млн, а ставшая публичной компанией Adyen (занимается цифровыми платежами) в ноябре 2019 года имела капитализацию в $20 млрд.

Второе место в рейтинге наиболее успешных инвесторов Европы заняла британка Сонали де Райкер, сыгравшая, как отмечает Forbes, ключевую роль в инвестициях компании Accel, партнером которой она является, в стриминговый сервис Spotify. В ноябре 2019 года рыночная капитализация Spotify превысила $25 млрд. В 2019 году де Райкер участвовала в инвестициях в немецкий логистический стартап Sennder, а также лондонский финтех-стартап Soldo.

На третьем месте в Midas List Europe оказался переехавший в Лондон из Сан-Франциско Дэнни Ример. Его успехом в текущем году Forbes называет, в частности, инвестиции в косметический стартап Glossier, стоимость которого в 2019 году превысила $1 млрд.

Бизнес
Forbes исключил Мильнера из числа самых успешных венчурных инвесторов

В апреле Forbes опубликовал мировой рейтинг самых успешных венчурных инвесторов, исключив из новой версии российского миллиардера Юрия Мильнера. В 2017 году Мильнер занимал в рейтинге 17-е место, а в 2018 году — 52-е.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Forbes, рейтинг, инвесторы
Материалы по теме
Forbes исключил Мильнера из числа самых успешных венчурных инвесторов
Бизнес
Эксперты определили самых активных венчурных инвесторов года
Технологии и медиа
Эксперты спрогнозировали рост российского венчурного рынка почти в 30 раз
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter