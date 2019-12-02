Forbes назвал самых успешных венчурных инвесторов Европы

Журнал обновил свой европейский рейтинг, названный в честь легендарного царя Мидаса, обладавшего даром превращать все в золото

Ян Хаммер (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Составляемый журналом Forbes рейтинг наиболее удачливых из живущих в Европе венчурных инвесторов второй раз подряд возглавил живущий в Лондоне бизнесмен чешского происхождения Ян Хаммер. Лидером названного в честь легендарного царя Фригии Мидаса, обладавшего способностью обращать любую вещь в золото, рейтинга The Midas List EUROPE 2019 Хаммер стал благодаря удачным инвестициям в финтех-компании, отмечает Forbes.

В портфеле инвестиций Хаммера оказалось сразу несколько «единорогов», как называют стартапы, чья стоимость превысила $1 млрд. В частности, компании Collibra и TransferWise в 2019 году собрали во время раундов финансирования более $100 млн, а ставшая публичной компанией Adyen (занимается цифровыми платежами) в ноябре 2019 года имела капитализацию в $20 млрд.

Второе место в рейтинге наиболее успешных инвесторов Европы заняла британка Сонали де Райкер, сыгравшая, как отмечает Forbes, ключевую роль в инвестициях компании Accel, партнером которой она является, в стриминговый сервис Spotify. В ноябре 2019 года рыночная капитализация Spotify превысила $25 млрд. В 2019 году де Райкер участвовала в инвестициях в немецкий логистический стартап Sennder, а также лондонский финтех-стартап Soldo.

На третьем месте в Midas List Europe оказался переехавший в Лондон из Сан-Франциско Дэнни Ример. Его успехом в текущем году Forbes называет, в частности, инвестиции в косметический стартап Glossier, стоимость которого в 2019 году превысила $1 млрд.