Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 76,84 75,90 EUR Нал. 90,40 89,45 USD Бирж. 76,32 +0,04 EUR Бирж. 89,82 +0,01 USD ЦБ. 75,96 +0,37 EUR ЦБ. 89,74 +0,26 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 10149,59 +8,20 IMOEX 2884,98 -0,13% RTSI 1190,39 +0,08% Brent 39,55 +0,05% DJIA 27500,89 -2,25% Nasdaq 10847,69 -4,11%
За скандал с Куштау расплатится Шахтау
Лента новостей
Месяц протестов в Белоруссии. Фоторепортаж 10:00, Фотогалерея  Два фигуранта дела о торговле детьми дали признательные показания 09:56, Общество Безработным родителям в сентябре выплатят по 3 тыс. руб. на ребенка 09:48, Общество Стали известны детали возможного ухода Кокорина из «Спартака» 09:44, Спорт В Минске соратники заявили об исчезновении оппозиционера Максима Знака 09:33, Политика Требования к автомобилю для путешествий по дикой природе 09:29, РБК и Jeep Минобороны создало новую структуру для управления недвижимостью 09:24, Общество Тихановская обратилась к россиянам фразой «не поддавайтесь влиянию лжи» 09:17, Политика Чемезов сообщил о появлении антител после вакцинации от коронавируса 09:16, Общество Песков оценил перспективы заключения Москвой и Токио мирного договора 09:05, Политика Почему в Бразилии не стоит обсуждать карнавал, девушек и фавелы 09:00, РБК Стиль и glo Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 сентября 08:51, Общество В Абу-Даби заявили о желании принять реванш Нурмагомедова с Макгрегором 08:50, Спорт Россияне оценили возможность объединения с Белоруссией 08:45, Общество В «Открытой России» и «МБХ Медиа» сообщили об обысках 08:39, Общество В Сети опубликовано видео пожара в «Главкино» 08:23, Общество Роналду первым из европейцев забил более 100 голов за сборную 08:23, Спорт РБК Pro: зачем компании нанимают корпоративных психологов 08:22, PRO Расходы россиян на развлечения в последний месяц лета выросли в три раза 08:00, Бизнес Песков оценил возможность вакцинации Путина от коронавируса 08:00, Общество Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:58, Общество В главных ролях: почему инвесторы вдруг обратили внимание на киностудии 07:51, PRO Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания КНДР 07:50, Политика Академия ввела лимит на съемки инвалидов и геев для номинации на «Оскар» 07:44, Технологии и медиа В Японии экстренно посадили самолет из-за пассажира без маски 07:42, Общество «Роскосмос» опроверг данные об отказе NASA от мест на «Союзе» 07:32, Технологии и медиа Общественники предложили Минтрансу ужесточить контроль за каршерингом 07:30, Общество Десантники России испытают на марше инновационные носки 07:19, Общество
Газета
За скандал с Куштау расплатится Шахтау
Газета № 045 (3212) (0909) Бизнес,
0

За скандал с Куштау расплатится Шахтау

Башкирская содовая компания продлевает разработку своего единственного месторождения
Башкирская содовая компания решила увеличить глубину добычи сырья на своем единственном месторождении Шахтау. Это позволит продлить его эксплуатацию до 2027 года, но несет серьезные экологические риски
Фото: Вадим Брайдов / ТАСС
Фото: Вадим Брайдов / ТАСС

Башкирская содовая компания (БСК) намерена продлить срок добычи сырья на своем единственном месторождении Шахтау до 2027 года, с этой целью компания рассматривает возможность разработки карьера ниже уровня грунтовых вод. Для этого ей необходимо получить согласие Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).

Об этом плане говорится в презентации БСК, которая является крупнейшим производителем соды в России по итогам первого полугодия 2020 года (РБК ознакомился с документом). Об этом же рассказал гендиректор БСК Эдуард Давыдов на заседании совета директоров, которое прошло во вторник, 8 сентября, в правительстве Башкирии (владеет 38% БСК через Региональный фонд), передает «РБК-Уфа».

РБК направил запрос в пресс-службу Роснедр.

Какие риски несет продолжение разработки Шахтау

«Были напряженные дискуссии, и мы приняли решение увеличить [на месторождении Шахтау] глубину выемки с 15 до 18 м. Таким образом, мы выиграем для предприятия дополнительно два года. Помимо ранее озвученных запасов до [конца] 2024 года мы протянем до середины 2027 года», — сказал Давыдов на совете директоров.

Он предупредил, что, согласно всем заключениям Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, разработка Шахтау ниже 15 м означает большой риск прорыва грунтовых вод в реку Белая. Такая разработка «не представляется возможной для сохранения и выполнения всех экологических норм», добавил топ-менеджер. Но компания идет на «сознательный риск», чтобы выиграть дополнительно два-три года для предприятия, пояснил Давыдов.

БСК, два основных производства которой расположены в Стерлитамаке, намерена обратиться в Санкт-Петербургский горный университет, чтобы там изучили возможности безопасной разработки месторождения таким способом, и будет просить Роснедра найти для компании альтернативный источник сырья, рассказал РБК источник, близкий к одному из участников заседания совета директоров.

В ходе открытой части выступления Давыдов подчеркнул, что БСК не планирует останавливать производство и сокращать персонал (его численность превышает 10 тыс. человек). «На крайний случай будем привозить известняк из другого региона. Да, это убьет экономику предприятия в ноль, да, придется весь экспорт срезать, но коллектив мы сохраним, предприятие сохраним», — сказал он.

Совет директоров компании принял решение дополнительно проработать экономическую эффективность, правовую возможность разработки Шахтау с учетом экологической безопасности, сказал источник РБК.

БСК в первом полугодии 2020 года сократила выручку на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 23 млрд руб., говорится в презентации компании. Однако компания увеличила EBITDA на 16%, до 10,9 млрд руб., а чистую прибыль — на 28%, до 8,3 млрд руб. Инвестиции БСК в 2013–2019 годах составили 18,3 млрд руб., из них в 2019 году — 3,15 млрд руб., следует из презентации компании.

Основным акционером БСК с долей 57,18% является компания «Башкирская химия», которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Пяткину и бывшему первому вице-губернатору Ненецкого автономного округа Сергею Черникову.

Почему у компании начались проблемы

Расположенное поблизости от Стерлитамака месторождение Шахтау, работы на котором начались в 1950-х годах, является единственной сырьевой базой БСК. Его запасов, по прогнозам самой компании, хватит до 2023 года. БСК много лет вела поиск альтернативных месторождений, претендовала на разработку шиханов Торатау и Юрактау, имеющих статус памятников природы, но не преуспела в этом.

В августе 2019 года стало известно, что Приволжскнедра (региональное подразделение Роснедр) выдали БСК лицензию на 20 лет, до 10 августа 2039 года, на разведку и добычу полезных ископаемых месторождения Куштау, расположенного неподалеку от Шахтау. В начале августа 2020 года компания начала вырубку леса на этом шихане, но это вызвало активные протесты местного населения. В итоге работы были приостановлены, а в начале сентября горе Куштау присвоили статус особо охраняемой природной территории республиканского значения.

Бизнес
Путин заявил о «выкачивании денег» из БСК на фоне протестов в Башкирии Завод &laquo;Башкирской содовой компании&raquo;

Скандал вокруг Куштау привлек внимание президента Владимира Путина. 26 августа он заявил о том, что доля государства в компании снизилась с 62 до 38% «внезапно», а частные акционеры «выкачивают» из нее деньги и переводят их на счета во Францию, Швейцарию, офшоры на Кипре без всяких обязательств, связанных с инвестициями. Согласно презентации БСК, в 2013–2019 годах компания выплатила дивиденды на 59,05 млрд руб., из них правительству Башкирии (владеет 38%) — 22,7 млрд руб. А контролирующий акционер «Башхим» (57,18%), соответственно, должен был получить 33,8 млрд руб. «Рекомендации о распределении дивидендов на совете директоров и решения на собрании акционеров всегда принимались без разногласий», — подчеркивается в документе.

Генпрокуратура по поручению президента занялась проверкой законности снижения доли государства в БСК, по ее иску суд арестовал акции компании. Глава Башкирии Радий Хабиров оценил ущерб республики от незаконной приватизации акций БСК в 34 млрд руб., а также заявил, что в арбитраж подан иск о возврате компании в собственность государства.

Совладельцы БСК ни разу не комментировали скандал вокруг Куштау и претензии правоохранительных органов и властей Башкирии. При этом 8 сентября совет директоров БСК решил направить обращение в правительство Башкирии с просьбой разъяснить порядок осуществления прав на пользование лицензией на разработку Куштау, а также обосновать отнесение Куштау к природным памятникам с учетом ранее выданной БСК лицензии.

Первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров, который присутствовал на заседании совета директоров БСК, заявил, что очень важно «своевременно» слышать людей и реагировать на их мнение. «Население было категорически против разработки Куштау. С момента приостановки действий на горе Куштау до подписания распоряжения об особо охраняемой природной территории прошло некоторое время, которое подразумевало обсуждение с контролирующим акционером и правительством республики альтернативных вариантов, чего не было сделано, и, соответственно, это явилось для главы [Башкирии Радия Хабирова] основанием для распоряжения [об изменении статуса Куштау] без каких-то дополнительных ожиданий и переговоров», — пояснил он.

Общество
Власти Башкирии изменили статус горы Куштау после протестов Вид на гору Куштау

Авторы: Светлана Бурмистрова, Анастасия Андреева.
Теги: БСК , Башкирия , месторождение
Материалы по теме
Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Генпрокуратуры по делу БСК Общество
Хабиров допустил решение вопроса с акциями БСК в рамках уголовных дел Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter