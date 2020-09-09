За скандал с Куштау расплатится Шахтау

Башкирская содовая компания продлевает разработку своего единственного месторождения

Башкирская содовая компания решила увеличить глубину добычи сырья на своем единственном месторождении Шахтау. Это позволит продлить его эксплуатацию до 2027 года, но несет серьезные экологические риски

Фото: Вадим Брайдов / ТАСС

Башкирская содовая компания (БСК) намерена продлить срок добычи сырья на своем единственном месторождении Шахтау до 2027 года, с этой целью компания рассматривает возможность разработки карьера ниже уровня грунтовых вод. Для этого ей необходимо получить согласие Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).

Об этом плане говорится в презентации БСК, которая является крупнейшим производителем соды в России по итогам первого полугодия 2020 года (РБК ознакомился с документом). Об этом же рассказал гендиректор БСК Эдуард Давыдов на заседании совета директоров, которое прошло во вторник, 8 сентября, в правительстве Башкирии (владеет 38% БСК через Региональный фонд), передает «РБК-Уфа».

РБК направил запрос в пресс-службу Роснедр.

Какие риски несет продолжение разработки Шахтау

«Были напряженные дискуссии, и мы приняли решение увеличить [на месторождении Шахтау] глубину выемки с 15 до 18 м. Таким образом, мы выиграем для предприятия дополнительно два года. Помимо ранее озвученных запасов до [конца] 2024 года мы протянем до середины 2027 года», — сказал Давыдов на совете директоров.

Он предупредил, что, согласно всем заключениям Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, разработка Шахтау ниже 15 м означает большой риск прорыва грунтовых вод в реку Белая. Такая разработка «не представляется возможной для сохранения и выполнения всех экологических норм», добавил топ-менеджер. Но компания идет на «сознательный риск», чтобы выиграть дополнительно два-три года для предприятия, пояснил Давыдов.

БСК, два основных производства которой расположены в Стерлитамаке, намерена обратиться в Санкт-Петербургский горный университет, чтобы там изучили возможности безопасной разработки месторождения таким способом, и будет просить Роснедра найти для компании альтернативный источник сырья, рассказал РБК источник, близкий к одному из участников заседания совета директоров.

В ходе открытой части выступления Давыдов подчеркнул, что БСК не планирует останавливать производство и сокращать персонал (его численность превышает 10 тыс. человек). «На крайний случай будем привозить известняк из другого региона. Да, это убьет экономику предприятия в ноль, да, придется весь экспорт срезать, но коллектив мы сохраним, предприятие сохраним», — сказал он.

Совет директоров компании принял решение дополнительно проработать экономическую эффективность, правовую возможность разработки Шахтау с учетом экологической безопасности, сказал источник РБК.

БСК в первом полугодии 2020 года сократила выручку на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 23 млрд руб., говорится в презентации компании. Однако компания увеличила EBITDA на 16%, до 10,9 млрд руб., а чистую прибыль — на 28%, до 8,3 млрд руб. Инвестиции БСК в 2013–2019 годах составили 18,3 млрд руб., из них в 2019 году — 3,15 млрд руб., следует из презентации компании. Основным акционером БСК с долей 57,18% является компания «Башкирская химия», которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Пяткину и бывшему первому вице-губернатору Ненецкого автономного округа Сергею Черникову.

Почему у компании начались проблемы

Расположенное поблизости от Стерлитамака месторождение Шахтау, работы на котором начались в 1950-х годах, является единственной сырьевой базой БСК. Его запасов, по прогнозам самой компании, хватит до 2023 года. БСК много лет вела поиск альтернативных месторождений, претендовала на разработку шиханов Торатау и Юрактау, имеющих статус памятников природы, но не преуспела в этом.

В августе 2019 года стало известно, что Приволжскнедра (региональное подразделение Роснедр) выдали БСК лицензию на 20 лет, до 10 августа 2039 года, на разведку и добычу полезных ископаемых месторождения Куштау, расположенного неподалеку от Шахтау. В начале августа 2020 года компания начала вырубку леса на этом шихане, но это вызвало активные протесты местного населения. В итоге работы были приостановлены, а в начале сентября горе Куштау присвоили статус особо охраняемой природной территории республиканского значения.

Скандал вокруг Куштау привлек внимание президента Владимира Путина. 26 августа он заявил о том, что доля государства в компании снизилась с 62 до 38% «внезапно», а частные акционеры «выкачивают» из нее деньги и переводят их на счета во Францию, Швейцарию, офшоры на Кипре без всяких обязательств, связанных с инвестициями. Согласно презентации БСК, в 2013–2019 годах компания выплатила дивиденды на 59,05 млрд руб., из них правительству Башкирии (владеет 38%) — 22,7 млрд руб. А контролирующий акционер «Башхим» (57,18%), соответственно, должен был получить 33,8 млрд руб. «Рекомендации о распределении дивидендов на совете директоров и решения на собрании акционеров всегда принимались без разногласий», — подчеркивается в документе.

Генпрокуратура по поручению президента занялась проверкой законности снижения доли государства в БСК, по ее иску суд арестовал акции компании. Глава Башкирии Радий Хабиров оценил ущерб республики от незаконной приватизации акций БСК в 34 млрд руб., а также заявил, что в арбитраж подан иск о возврате компании в собственность государства.

Совладельцы БСК ни разу не комментировали скандал вокруг Куштау и претензии правоохранительных органов и властей Башкирии. При этом 8 сентября совет директоров БСК решил направить обращение в правительство Башкирии с просьбой разъяснить порядок осуществления прав на пользование лицензией на разработку Куштау, а также обосновать отнесение Куштау к природным памятникам с учетом ранее выданной БСК лицензии.

Первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров, который присутствовал на заседании совета директоров БСК, заявил, что очень важно «своевременно» слышать людей и реагировать на их мнение. «Население было категорически против разработки Куштау. С момента приостановки действий на горе Куштау до подписания распоряжения об особо охраняемой природной территории прошло некоторое время, которое подразумевало обсуждение с контролирующим акционером и правительством республики альтернативных вариантов, чего не было сделано, и, соответственно, это явилось для главы [Башкирии Радия Хабирова] основанием для распоряжения [об изменении статуса Куштау] без каких-то дополнительных ожиданий и переговоров», — пояснил он.