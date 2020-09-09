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Конституционный зуд
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Газета
Конституционный зуд
Газета № 045 (3212) (0909) Политика,
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Конституционный зуд

Минск представил ОБСЕ и Москве свой план выхода из политического кризиса
Минск настаивает на том, что выйти из нынешнего политического кризиса можно, только приняв новый вариант Конституции, ослабляющий президентскую власть. Предлагается сделать это до 2022 года, а затем провести всеобщие перевыборы
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Что Минск обещает ОБСЕ и Москве

После августовских президентских выборов в Белоруссии, победителем которых был официально объявлен Александр Лукашенко, непрерывно идут массовые протестные акции, на некоторых предприятиях прошли забастовки. Протестующие требуют проведения повторных, честных выборов, власти республики отказываются вступать в диалог с оппозицией.

При этом Минск представил ОБСЕ и Москве свой вариант урегулирования кризиса, узнал РБК. Он включает в себя проведение конституционной реформы до 2022 года, ослабление власти президента в пользу правительства и парламента и повторные выборы президента и парламента после принятия поправок в Основной закон.

28 августа в Вене, на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, посвященном ситуации в Белоруссии, представитель Минска Андрей Лозовик заявил, что конституционная реформа в стране будет проведена к 2022 году. Об этом РБК рассказали два собеседника, видевшие текст заявления. Это, отметил представитель Белоруссии, выступавший перед советом ОБСЕ, единственный способ провести новые выборы до истечения пятилетнего срока действующего президента. Он также пояснил, что власти страны не собираются вступать в переговоры с оппозицией, потому что это подразумевает диалог о передаче власти. По этой же причине Минск отклонил все предложения о посредничестве — власть в стране стабильна, заверил представитель Белоруссии.

Политика
Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Фото: Василий Федосенко / Reuters

Андрей Лозовик также раскрыл подробности предстоящей конституционной реформы: процесс будет проходить в формате национального диалога, будет обеспечена либерализация политической системы, часть полномочий президента передана парламенту. Кроме того, рассказал он, будет изменена и партийная система — роль партий повысится, будут внесены изменения в избирательное законодательство. Все изменения будут приняты на референдуме, заключил он.

На этом заседании председатель ОБСЕ премьер-министр Албании Эди Рама сказал, что кризис в Белоруссии должен быть урегулирован путем диалога между обществом и властью, и предложил помощь ОБСЕ в его организации.

Постпредство Белоруссии при ОБСЕ не ответило на звонки РБК.

Кто работает над проектом поправок

31 августа на встрече с председателем Верховного суда республики Валентином Сукало Александр Лукашенко заявил, что идет работа уже над третьим вариантом Конституции. Впервые белорусский лидер заговорил о возможной конституционной реформе в 2019 году и вновь вспомнил о своем предложении в конце июня этого года — сразу после того как незарегистрированный кандидат в президенты Виктор Бабарико предложил запустить референдум о возвращении к Конституции 1994 года. В пользу изменения Конституции в разное время высказывались и другие кандидаты из оппозиционной «большой тройки» — Сергей Тихановский, когда был на свободе, и Валерий Цепкало.

Политика
В совете оппозиции оценили слова Лукашенко о новой Конституции Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Проект изменений уже готов, он разрабатывался судьями Конституционного суда под руководством заместителя председателя КС Наталии Карпович, однако президент его еще не одобрил, сказал РБК собеседник в одном из российских министерств, работающий на белорусском направлении.

Белорусский политолог Артем Шрайбман сомневается в том, что у Александра Лукашенко получится «продать этот план урегулирования» кризиса улице. «Этот план, если его опубличат, будет воспринят как попытка выиграть время и потом, когда все успокоится, не проводить никаких транзитов. Потому что у протестной части белорусского общества есть осознание, что Лукашенко столько раз менял свои уже объявленные планы и не придерживался их, что нет никаких оснований верить в то, что сейчас он искренен. Пока не начнутся конкретные шаги в эту сторону, все это будет восприниматься как просто риторика», — говорит эксперт и добавляет, что обнародование этого плана вряд ли поможет сбить протестную волну.

По словам источников РБК, тема досрочных выборов президента и парламента к 2022 году звучала и на переговорах глав МИД России и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея в Москве 3 сентября. Последний сказал российскому коллеге, что таким образом власти собираются выйти из политического кризиса в стране. «По сути, это то же самое, что предлагает оппозиция, но в более спокойной обстановке», — сказал собеседник РБК. Кроме того, добавил он, Лукашенко нужно за это время обеспечить себе безопасность и гарантии непреследования.

РБК направил запрос пресс-секретарю белорусского президента Наталье Эйсмонт о том, собирается ли Лукашенко участвовать в досрочных выборах 2022 года. Ранее один из членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что Лукашенко сможет принять участие в новых выборах президента, но только после смены состава ЦИК и под контролем международных наблюдателей.

За 26 лет президентства Александр Лукашенко уже трижды менял Конституцию — и каждый раз в целях расширения полномочий президента. Первая Конституция Белоруссии была принята до прихода Лукашенко к власти в марте 1994 года. Но первые изменения в Основной закон были внесены им уже в 1995 году. Президент получил возможность досрочно распускать парламент.

В 1996 году Лукашенко инициировал второй референдум, на который была вынесена новая редакция Конституции. До изменений президент мог назначать и увольнять премьер-министра и его заместителей, министров иностранных дел, финансов, обороны, внутренних дел, председателя КГБ только с согласия парламента. После изменений парламент стал участвовать только в утверждении кандидатуры премьера.

В 2004 году прошел третий референдум. После него Лукашенко получил возможность выдвигать свою кандидатуру на выборы неограниченное количество раз (до этого по Конституции 1994 года действовало ограничение в два срока).

Автор: Александр Атасунцев.
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