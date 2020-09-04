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Киев получил три реинтеграционных ключа
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Газета
Киев получил три реинтеграционных ключа
Газета № 042 (3209) (0409) Политика,
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Киев получил три реинтеграционных ключа

ICG предложила план экономического восстановления Донбасса
Для обеспечения реинтеграции Донбасса в состав Украины нужно начать с восстановления социальных выплат жителям региона, а затем ослабить его торговую блокаду, считают эксперты Международной кризисной группы
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

5 сентября исполнится шесть лет первой редакции минских соглашений, посвященных урегулированию конфликта на Украине и содержащих условия возвращения самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик под контроль Киева. В опубликованном 3 сентября докладе «Мир на Украине: цена войны в Донбассе» эксперты Международной кризисной группы (International Crisis Group, ICG) рекомендовали три направления улучшения экономической ситуации на востоке Украины, которые могут способствовать в будущем реинтеграции территорий.

Почему нельзя больше ждать

Эксперты ICG, которая представляет собой неправительственный аналитический центр со штаб-квартирой в Брюсселе, отмечают, что пока у украинских властей нет сложившегося четкого курса, направленного на создание условий для реинтеграции.

Так, проевропейски настроенные оппозиционные силы республики активно выступают против реинтеграции Донбасса в краткосрочной перспективе. Они считают, что не находящиеся сейчас под контролем Киева территории в случае возвращения станут своеобразным троянским конем и сторонники России смогут изнутри подорвать стабильность Украины. Эта группа влияния считает необходимым инвестировать в подконтрольные украинскому государству районы Донбасса.

Если следовать этой парадигме, то если реинтеграция и состоится, то только после того, как баланс сил между Россией и Украиной изменится настолько, что Украина сможет диктовать условия возвращения Донбасса. Но такой подход не сработает, предупреждают эксперты ICG. В лучшем случае он может привести к интеграции экономик двух государственных образований в Россию.

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Более вероятным авторы доклада считают при таком подходе сохранение тенденций последних лет — это слабо тлеющая война, когда ни одна из сторон не работает упорно над завершением конфликта, ослабление экономик двух новообразований и упадок инфраструктуры, что вызовет еще больший отток работоспособного населения в Россию и ЕС. Если после этого Киев однажды решит вернуть территории, он получит такой уровень демографического и экономического упадка, что на его фоне поблекнет сегодняшняя картина, говорится в докладе.

Позволять людям, которые считают, что не контролируемые сейчас Киевом территории не представляют культурной, экономической, политической, демографической ценности, навязывать такое отношение — значит обеспечить затягивание конфликта и дальнейшее обнищание населения, категоричны в своем выводе эксперты ICG.

Что можно было бы сделать в первую очередь

Для выхода из ситуации эксперты предлагают движение по трем направлениям. Их рекомендуется применять на начальном этапе, так как они не относятся к кардинальным.

Первая мера, которая может существенно облегчить положение населения с обеих сторон линии соприкосновения (общая протяженность которой составляет 427 км), — начало полной выплаты пенсий гражданам Украины, проживающим на не контролируемых Киевом территориях. Сейчас для получения пенсий им приходится приезжать туда, где управление осуществляют украинские власти. Такое путешествие не для всех является возможным. Возобновление выплаты пенсий именно на территории ЛНР и ДНР будет идти во исполнение решения Верховного суда от 2018 года, который признал незаконным приостановку выплат. К тому же возобновление выплат позволит избежать обращения граждан в Европейский суд по правам человека.

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Кравчук назвал условие для завершения войны в Донбассе Фото: Александр Рекун / Global Look Press

Конечно, финансовая и политическая цена этого решения будет высокой, признают эксперты, — потребуется выплатить замороженные пенсии (общий долг Киева перед пенсионерами самопровозглашенных республик уже в конце 2018 года оценивался в $1,3 млрд), и решение будет сложно воспринято в украинском обществе, но в выплатах мог бы помочь Всемирный банк, в том числе путем создания соответствующих механизмов на неконтролируемых территориях.

Еще две меры, которые могли бы снизить неприязнь в Донецке и Луганске по отношению к Киеву, — принятие специального законодательства, в котором было бы принципиально зафиксирован отказ от уголовного преследования в отношении чиновников ЛНР и ДНР среднего звена, а также стимуляция торговли через линию соприкосновения. ДНР разрешает вывозить без особого декларирования со своей территории только 100 кг товаров, указывают эксперты. Дальнейшая либерализация режима пересечения линии соприкосновения могла бы способствовать получению жителями самопровозглашенных республик необходимых товаров высокого качества и удобным путем.

Каким может быть самый существенный шаг

Если же Киев окажется готов к более серьезным шагам, то эксперты рекомендуют Украине оценить эффект введенной в 2017 году торговой блокады Донбасса и возобновить торговлю промышленными товарами. Возобновление нормальной торговли углем поможет Киеву, сепаратистам и Москве, отмечается в докладе. Например, Киеву до сих пор необходим антрацит, зависимость от которого у страны не исчезла, хотя объем его поставок на Украину снизился — с 10,5 млн т в 2016 году до 3,9 млн в 2018 году. Москва, полагают авторы доклада, могла бы поддержать возобновление прямой торговли, так как это сделало бы ДНР и ЛНР более экономически самостоятельными.

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Украина начала закупать российский уголь через Белоруссию Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Однако снятие блокады однозначно негативно будет встречено большой частью украинского населения и элитами, предупреждают эксперты. После того как глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма в 2019 году предложил подумать о снятии блокады и одним из условий выдвинул возвращение национализированных республиками предприятий, генпрокурор Юрий Луценко тут же напомнил, что с точки зрения уголовного права это может рассматриваться как финансирование терроризма.

По мнению украинского политолога Вадима Карасева, главным условием восстановления экономического сотрудничества можно считать снятие торговой блокады. После этого Украина могла бы пойти на восстановление банковской системы и выплату пенсий через украинские банки. Выплата пенсий через посредников, пусть даже институты Всемирного банка, может быть непрозрачной и неконтролируемой со стороны Киева, на что украинская сторона не пойдет, указывает он. В целом об отмене блокады можно было бы начать договариваться, в этом заинтересован крупный украинский бизнес. Но нужно согласие России и международных посредников, а повестка в Европе и США сейчас не способствует решению украинских проблем, заключает Карасев.

Как все изменилось

На долю Донбасса до конфликта, пик которого пришелся на 2014 год, приходилось 24% промышленного производства Украины. После первоначального резкого падения производства и экономики, примерно с 2017 года, с обеих сторон линии соприкосновения ситуация стабилизировалась на очень низком уровне. На не подконтрольных Киеву территориях проживают 3,2 млн человек. После того как Украина утратила контроль над такими крупными городами, как Донецк и Луганск, она начала восстанавливать и вкладывать деньги в небольшие города вроде Краматорска, который считается сейчас столицей украинской Донецкой области.

Конфликт радикально изменил рынок недвижимости в регионе. Например в подконтрольном Киеву Севердонецке стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет около $200–320, что сопоставимо с ценами в Киеве. В мае 2020 года украинские пенсионеры получали в среднем около $140 в месяц, пенсионеры, переехавшие из зоны конфликта, — $275 со всеми надбавками.

Автор: Полина Химшиашвили.
Теги: Донбасс , Украина , экономика
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