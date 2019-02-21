Украина начала закупать российский уголь через Белоруссию

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,55 -0,08 EUR Бирж. 74,21 -0,26 Brent 66,93 0,95% USD Нал. 66,14 65,01 EUR Нал. 74,97 73,77 USD ЦБ 65,54 -0,32 EUR ЦБ 74,30 -0,39 EUR/USD 1,1323 -0,0020 BTC/USD Бирж. 3 992,90 -68,20 IMOEX 2 470,23 -0,71% RTSI 1 188,60 -0,49% DJIA 25 894,83 -0,23% Nasdaq 7 472,45 -0,22%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Tesla $437 (+45,03%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,03%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 65,54 (-0,32) Quote, 12:57
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 74,3 (-0,39) Quote, 12:57
Собянин впервые прокомментировал инфекцию в детских садах Москвы Общество, 20:12 В аэропортах Москвы задержано и отменено более 40 рейсов Общество, 20:06 Путин назначил Александра Венедиктова замсекретаря Совбеза Политика, 20:06 В Гидрометцентре предупредили о затяжном снегопаде в Москве Общество, 19:52 «Аэрофлот» изменил расписание более 20 рейсов в Шереметьево из-за погоды Общество, 19:50 Алан Дзагоев выбыл на полгода после операции на колене Спорт, 19:42 Офис Rambler в Москве эвакуировали из-за сообщений о минировании Общество, 19:31 Кольский полуостров на авто: как доехать до полярного сияния с комфортом РБК и Haval​, 19:29 Минздрав спрогнозировал сроки окончания эпидемии гриппа в России Общество, 19:18 В России отозвали более 1 тыс. автомобилей Mercedes из-за проблем с ПО Технологии и медиа, 19:15 Президент Узбекистана поручил взять кредит на $300 млн у Газпромбанка Бизнес, 19:15 Каковы основные риски для высокотехнологичных предприятий в 2019 году Pro, 19:07 Суд отклонил иск Исмаилова к «Росбалту» Общество, 19:03 ICO-стартап CryptoSolarTech вернет инвесторам $68 млн Крипто, 18:55
Бизнес ,  
0 
Украина начала закупать российский уголь через Белоруссию
Белоруссия в 2018 году стала реэкспортером российского угля на Украину. Это может частично компенсировать потери Минска из-за налогового маневра в нефтяной отрасли в России
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Новый угольный хаб

Белоруссия, которая не добывает уголь, в 2018 году экспортировала 854 тыс. т этого топлива, следует из данных Национального статистического комитета Белоруссии (Белстат), опубликованных в четверг, 20 февраля. Это более чем в пять раз больше, чем годом ранее. Рост поставок был обеспечен преимущественно транспортировкой на Украину.

Отгрузки угля из Белоруссии на Украину выросли почти с нуля (с 0,6 тыс. т) до 588,5 тыс. т. Минск импортировал вдвое больше угля, чем годом ранее, — 1,6 млн т, большая часть из которых (1,2 млн т) была ввезена из России, указывает Белстат.

Около половины украинских тепловых электростанций (ТЭС) работают в основном на антраците, который исторически поставлялся с шахт на востоке Украины. Теперь эти шахты подконтрольны властям самопровозглашенных республик — ДНР и ЛНР.

ДТЭК Рината Ахметова в марте 2017 года заявила о потере контроля над 11 предприятиями в ДНР и ЛНР после того, как самопровозглашенные власти ввели там внешнее управление. Киев считает экспорт угля, добываемого на территории этих республик, незаконным, усматривая в этом признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.​ 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма).

Украина была вынуждена искать замену донбасскому антрациту в других странах, например в США и ЮАР. Российские трейдеры, офисы которых расположены преимущественно в Ростовской области, продавали этот уголь за рубеж в составе угольных смесей. Год назад единственным поставщиком угля из ДНР и ЛНР стала компания «Газ-Альянс», подконтрольная бизнесмену Сергею Курченко.

Российские угольщики были вынуждены прибегнуть к непрямым поставкам угля на Украину в связи с введенными Россией торговыми ограничениями, сказали РБК источник в российской угольной компании и гендиректор другой угольной компании. «Напрямую грузить не можем — не дают квоты», — сообщил один из них.

По словам одного из собеседников РБК, российские компании экспортировали уголь на Украину под видом транзита в Европу: сырье поставлялось в украинские порты, а затем никуда не экспортировалось. Но с 1 мая 2018 года Россия ограничила и транзит. Украинские СМИ писали, что с этого момента прекратились поставки российского энергетического и коксующегося угля транзитом через Украину без объяснения причин. По их данным, объем транзита угля из России в Европу через Украину достигал от 1 млн до 1,8 млн т в месяц.

В пресс-службе российского Минэнерго пока не ответили на запрос РБК.

Белорусские СМИ сообщали, что через Белоруссию может поставляться и донбасский уголь, причем не только на Украину, но и в другие страны, в частности в Польшу.

Как заработать на угле​

В денежном выражении импорт угля в Белоруссию в 2018 году составил $107 млн, средняя цена — $65 за т, следует из данных Белстата. Экспорт за это время достиг $74,9 млн, средняя цена — $87,7 за тонну.

Украина в январе—ноябре 2018 года увеличила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $2,7 млрд, основным поставщиком за этот период была Россия, поставившая угля на $1,67 млрд, сообщало агентство УНИАН.

Идея зарабатывать на реэкспорте для Белоруссии правильная, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Но пока что речь идет о незначительных объемах, поэтому нельзя говорить, что таким образом Минск сможет компенсировать потери от постепенного повышения цен на российскую нефть из-за завершения налогового маневра, заметил он.

Минск оценивает свои потенциальные потери из-за роста стоимости на российскую нефть в $10,8 млрд в течение шести лет (до 2024 года) и просит у Москвы компенсацию. Из-за завершения налогового маневра в российской нефтяной отрасли, который предполагает постепенное обнуление к 2024 году экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты (сейчас составляют 30–100% от нефтяной пошлины в зависимости от вида нефтепродукта) и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), стоимость российской нефти для Белоруссии с 2019 года будет расти. Белоруссия как член Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получала эту нефть без пошлин, а в результате налогового маневра окажется на равных с другими покупателями.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Иван Ткачёв
Теги: Антрацит, Донбасс
Материалы по теме
Компания Курченко стала единственным поставщиком угля из Донбасса
Бизнес
Украина обвинила Россию в несоблюдении соглашения ВТО
Политика
Киев научит Европу распознавать уголь из Донбасса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter