Недолет на 120 миллиардов

Российские авиаперевозчики сообщили о существенных убытках за первое полугодие

Операционный убыток крупнейших российских авиакомпаний в первом полугодии 2020 года составил 121 млрд руб. Основные причины — снижение объема перевозок из-за коронавируса и рост курса валют, к которым привязаны лизинговые платежи

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

35 крупнейших российских пассажирских авиакомпаний, на которые приходится более 99% перелетов, по итогам первого полугодия 2020 года получили убыток от продаж (операционный убыток) в размере 121 млрд руб. Об этом РБК сообщил Борис Шокуров, заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят крупнейшие российские авиаперевозчики.

По словам Шокурова, сумма подсчитана на основе статистической отчетности компаний. Ранее АЭВТ прогнозировала, что потери российских авиакомпаний за первое полугодие составят 70 млрд руб.

Только у «Аэрофлота», на который приходится 42% российского авиарынка по количеству перевезенных пассажиров, убыток от продаж в январе—июне 2020 года составил 70,33 млрд руб., следует из отчета компании по РСБУ. Ее основной конкурент, авиакомпания S7 (15,6% рынка), не раскрывает финансовые показатели за квартал. Но основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев в апреле пожаловался в интервью «Коммерсанту», что у компании не осталось ни одного направления, которое приносило бы прибыль.

Из-за чего компании получили убытки

Основные причины убытков — снижение объема перевозок на фоне пандемии и рост курса валют, к которым привязан лизинг самолетов, а также увеличение цен на керосин. «АЭВТ обладает полной картиной по отрасли, у нас нет оснований не согласиться с их оценкой, — сказала РБК пресс-секретарь S7 Group Надежда Горева. — Авиакомпании действительно накопили большие убытки за первое полугодие, а в условиях закрытых границ и высокой конкуренции на внутреннем рынке даже летний сезон не позволил нам заработать».

По итогам первого полугодия 2020 года российские и иностранные авиакомпании перевезли 30,7 млн пассажиров в России, что вдвое меньше, чем было годом ранее (66,2 млн человек). Основное падение пришлось на второй квартал, когда были прекращены полеты за рубеж и сильно сокращены внутрироссийские перевозки — число пассажиров снизилось с 38,1 млн (из них половина летела в другие страны) до 4,6 млн.

У «Аэрофлота» падение было еще сильнее — с 15,4 млн до 1,7 млн пассажиров. «Во втором квартале 2020 года, прежде всего в апреле и мае, большая часть флота группы «Аэрофлот» была остановлена на фоне карантинных ограничений, а воздушные суда, которые поднимались в небо, значительно снизили суточный налет», — отмечал заместитель гендиректора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин. «В условиях почти полного отсутствия доходов от пассажирских перевозок потребовались нестандартные решения», — добавил топ-менеджер. «Аэрофлот» переориентировал несколько пассажирских самолетов под грузовые перевозки, это принесло группе выручку в 12,28 млрд руб. (на 40,6% больше, чем годом ранее). Общая выручка группы в первом полугодии сократилась вдвое — с 311,44 млрд до 149,35 млрд руб.

Какой прогноз на весь 2020 год

По итогам 2020 года убытки от продаж российских пассажирских авиакомпаний могут вырасти до 200–250 млрд руб., сообщил РБК Шокуров. Это связано с тем, что высокий сезон в этому году был коротким. Непонятно, как поведут себя потребители из-за снижения доходов, а также неопределенности с полноценным возобновлением полетов за рубеж, к тому же четвертый квартал традиционно убыточный для авиакомпаний.

Ожидается, что во втором полугодии убытки будут больше, чем в первом, так как первые месяцы 2020 года отрасль работала в штатном режиме, не под влиянием эпидемии COVID-12, передал РБК через представителя старший эксперт по авиации консалтинговой компании Bain & Company Сергей Зайцев. В итоге убыток российских авиакомпаний в 2020 году может составить 270–330 млрд руб., констатировал он. Горева также считает, что результаты за весь 2020 год будут еще хуже, чем за первое полугодие, но свою оценку не представила.

По прогнозу Bain, в декабре внутренние перевозки могут восстановиться до 65–75% от уровня 2019 года, а при полетах за рубеж авиакомпании уже почти полностью пропустили прибыльный летний сезон, и даже если международное авиасообщение откроется в ближайшее время, они не смогут получить значительные объемы прибыли от этих рейсов до конца года, отметил Зайцев.

По итогам 2020 года количество пассажиров сократится более чем в два раза — с 128 млн до 60 млн человек, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. По его оценке, рынок просядет на один-два года, но в 2022–2023 годах восстановится. «Сейчас российская авиация растет темпом 9–10% [в год], но это все равно в два раза больше, чем мировой [темп]», — указал он.