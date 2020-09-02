«Победа» претендует на каждого третьего

«Аэрофлот» готовится серьезно увеличить долю своего лоукостера на внутреннем рынке

«Победа», которая в 2019 году перевезла 10 млн пассажиров и заняла 8% рынка, к 2028-му намерена увеличить долю до 30%. К этому времени пассажиропоток в России вырастет в 1,6 раза, до 210 млн человек, следует из оценок «Аэрофлота»

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», в 2028 году должен занять около 30% российского авиационного рынка с потенциалом дальнейшего роста. О такой цели говорится в материалах группы «Аэрофлот» (есть у РБК), посвященных результатам первого полугодия 2020 года и долгосрочной стратегии компании, которая была принята в июле.

Ранее генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с премьером Михаилом Мишустиным заявил, что в новой стратегии делается ставка на «Победу», которая должна через восемь лет перевозить 55–65 млн человек в год, но ожидаемую долю рынка лоукостера не назвал.

В 2019 году «Победа» увеличила число пассажиров на 43%, до 10,3 млн, и заняла четвертое место среди крупнейших российских авиакомпаний. Ее рыночная доля составила около 8% при общей емкости рынка 128 млн пассажиров.

«Наша стратегическая цель — 55–65 млн пассажиров «Победы» в 2028 году. Доля рынка — это производный расчетный показатель», — сказал РБК официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин. В Европе, Азии и Северной Америке доля лоукостеров составляет сегодня от 30 до 40%, в России это пока лишь 7–8%, отметил он. Представитель «Победы» отказалась от комментариев.

Вся группа «Аэрофлот» планирует в 2028 году перевезти 130 млн человек. «Вполне возможно, что мы [по доле рынка к 2028 году] выскочим за 50%, ну, будет 60%. Мы прикидывали, [что займем] 62–64% [рынка]», — сказал Савельев в интервью телеканалу «Россия 24» 17 августа. Из прогноза группы следует, что российский рынок авиаперевозок к 2028 году вырастет до 203–210 млн пассажиров.

За счет чего «Победа» сможет нарастить долю

Основные маршруты (среднемагистральные), которые сейчас обслуживает авиакомпания «Аэрофлот» (как и «Победа», входит в одноименную группу), будут переданы лоукостеру, сообщил Савельев на встрече с Мишустиным. «Победа», у которой сейчас в парке 30 самолетов, к 2027–2028 годам будет оперировать 170 лайнерами. Столько же останется у «Аэрофлота», но эта авиакомпания сосредоточится на дальнемагистральных рейсах, чтобы стать пятизвездочной.

По итогам июля «Победа» впервые обошла «Аэрофлот» по количеству пассажиров, заняв второе место в России, — 1,039 млн человек против 1,035 млн у материнской компании (третье место). Первое место уже три месяца удерживает S7 — 1,34 млн человек.

Средняя загрузка кресел «Победы» — 94%, «Аэрофлота» — 79%, а группы в целом — 82%. «Победа», встав на маршруты «Аэрофлота», существенно изменит картину ввиду дешевизны — у нее 10% билетов продаются сейчас по цене 499 руб., а до этого продавались по цене 999 руб. Это очень существенная для пассажира — почему и загрузка такая большая — вещь», — отметил глава «Аэрофлота».

По его словам, «Победа» — чемпион мира по времени использования самолетов: лоукостер эксплуатирует их по 14 часов в сутки, в то время как его материнская компания — по 10–11 часов. Все это позволит снизить цены в экономклассе на внутрироссийские рейсы на 30%, прогнозировал Савельев.

Ранее крупнейший совладелец и гендиректор «Уральских авиалиний» (входят в пятерку крупнейших авиакомпаний России) Сергей Скуратов признал в интервью РБК, что появление на ее маршрутах «Победы» приводит к снижению цен: «Если мы работаем на одном направлении с «Победой» или другой авиакомпанией, которая летает по демпингу, мы снижаем тарифы». По его оценкам, демпинг со стороны «Победы» и других перевозчиков вынуждает компанию снижать цены на часть билетов примерно на 20%.

Причинами роста «Победы» остаются два фактора: расширение спроса в бюджетном ценовом сегменте и низкие цены на авиатопливо, установившиеся благодаря самому длительному в новейшей истории снижению цен на нефть, считает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Помимо сохраняющегося запрета на полеты в большинство зарубежных стран главным фактором, который тормозит рост лоукостера, является относительно небольшой авиапарк, но для «Аэрофлота» это не такая уж нерешаемая задача, считает эксперт. Поэтому он счел реалистичными планы группы увеличить долю «Победы» на российском рынке до 30%.

Как на планы повлияет коронавирус

«Победа» — единственная российская авиакомпания, которая из-за пандемии и прекращения полетов за рубеж отменила все рейсы на два месяца, апрель и май, и возобновила их только с 1 июня.

В итоге ее выручка во втором квартале 2020 года сократилась в 8,6 раза, до 1,5 млрд руб., а скорректированный чистый убыток превысил 2,9 млрд против 1,03 млрд руб. чистой прибыли годом ранее, следует из материалов «Аэрофлота». По итогам полугодия падение было меньше — выручка снизилась в 1,7 раза, до 12,6 млрд руб., а чистый убыток составил 2,4 млрд руб. (первое полугодие 2019 года компания закончила с убытком 754 млн руб.).

На второй месяц после возобновления полетов, в июле, «Победа» увеличила пассажиропоток на 1,6%, в то время как у остальных авиакомпаний он по-прежнему ниже, чем сопоставимый показатель предыдущего года. Всего в ее расписании более 80 направлений по России, с 1 августа, как и другие компании, она начала выполнять рейсы в Турцию.

«Говорить о планах на 2020 год в условиях неопределенности со сроками и объемами открытия международных рейсов сейчас невозможно», — отмечает представитель «Аэрофлота». Савельев в интервью каналу «Россия 24» прогнозировал, что по итогам 2020 года рынок сократится более чем вдвое, до 60 млн пассажиров, но в 2022–2023 годах «все равно все восстановится».

«Что касается дальнейших темпов, мы рассчитываем на более-менее равномерное поступательное движение «Победы» к стратегической цели на всем горизонте реализации стратегии», — заключил Михаил Демин.