Коронавирус ослабил иммунитет к киберпреступности

Генпрокуратура зафиксировала значительный рост случаев мошенничества

В России в период самоизоляции резко, на 76%, выросло число дел о телефонном и интернет-мошенничестве. Помимо фишинга злоумышленники использовали стремление россиян обеспечить себе дополнительный заработок или получить соцвыплаты

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

За время действия ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, в России резко выросло число зарегистрированных случаев мошенничества. Об этом свидетельствует статистика Генпрокуратуры, проанализированная РБК. При этом рост произошел исключительно за счет телефонного и интернет-мошенничества — за шесть месяцев 2020 года число случаев такого мошенничества выросло на 76% по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Мошенничество — одно из самых частых совершаемых в России преступлений, чаще регистрируются только кражи. Если последних за время самоизоляции стало меньше на 9%, то случаев мошенничества в совокупности — значительно больше, на 36% (ст. 159–159.6 УК РФ).

Почему карантин поспособствовал мошенничествам

Всего с апреля по июнь прокуратура зафиксировала 82,5 тыс. случаев мошенничества, в том числе больше двух третей (71%) по телефону или через интернет. В аналогичный период прошлого года с помощью средств телекоммуникации совершалось только 50% мошенничеств, показывает статистика Генпрокуратуры. Это указывает на то, что общий прирост обеспечили именно эти способы обмана. В два раза увеличилось число преступлений по ст. 159.3 (мошенничество с банковскими картами).

По сравнению с прошлым годом в Санкт-Петербурге число зарегистрированных случаев мошенничества выросло вдвое, в Москве — на 76%, в Свердловской области — на 60%.

«В период карантина возникли новые поводы и основания для безналичных расчетов. Росту числа мошенничеств также способствовало закрытие большинства торговых точек, собственники денежных средств более положительно, чем обычно, реагировали на предложения товаров и услуг на онлайн-площадках, чем воспользовались и мошенники. Например, возникли сайты-клоны известных торговых площадок по продаже дорогой компьютерной техники. Неопределенность с выплатами, требования самоизоляции при не всегда полном и доступном информировании позволяли мошенникам по надуманным основаниям вступать в контакт с пенсионерами, получать доступ к их банковским реквизитам, а иногда и неправомерно проникать в их жилище», — пояснил РБК руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.

Компании в сфере компьютерной безопасности прогнозировали рост числа кибератак на незащищенные компьютеры и домашние сети сотрудников коммерческих компаний, в том числе финансовых, и эти прогнозы сбылись, заявил РБК заместитель директора компании Group-IB по корпоративным коммуникациям Павел Седаков.

Какие мошеннические схемы стали популярны в карантин

В качестве примера часто встречающейся сейчас формы распространения вредоносных программ Седаков приводит рассылки от имени авторитетных международных организаций, связанных со здравоохранением (ВОЗ, ЮНИСЕФ), которые получали сотрудники коммерческих компаний и госсектора России и стран СНГ. «За первый квартал этого года наш центр реагирования CERT-GIB заблокировал 4790 фишинговых ресурсов. Для сравнения: только за весь 2018 год было около 4400 ресурсов», — рассказал он.

«В конце марта — начале апреля, когда столичные власти ограничили передвижения по городу, появились мошеннические сервисы: сайты, Telegram-каналы, VK и Instagram-аккаунты, предлагающие купить справки-пропуска на период карантина по цене от 3000 до 5500 руб. Всего мы обнаружили 185 мошеннических ресурсов, торгующих цифровыми пропусками», — добавил представитель Group-IB.

Площадкой для еще одной масштабной мошеннической схемы стали популярные сайты бесплатных объявлений. Злоумышленники размещали там лоты с намеренно заниженными ценами, а когда откликался потенциальный покупатель, присылали ему ссылку на фишинговую страницу якобы курьерского сервиса, прося перевести деньги за товар и доставку, рассказал Седаков.

Массовый переход на удаленную работу и рост популярности онлайн-торговли привели к тому, что «число DDoS-атак за время карантина выросло на 15%, атак на сотрудников компаний, в первую очередь через фишинг, — на 10%; сами вредоносные рассылки стали более таргетированными и потому чаще вызывали доверие у получателей», добавляет руководитель направления по продвижению сервисов Solar JSOC компании «Ростелеком» Алексей Павлов. «Помимо этого явным трендом стало увеличение числа утечек информации через сотрудников компаний. ИТ- и ИБ-службам организаций стало сложнее контролировать персонал, поэтому некоторые сотрудники впали в иллюзию безнаказанности своих действий», — констатирует он.

Кроме фальшивых интернет-магазинов, «которые не занимались доставкой, а воровали платежные данные», наблюдался «существенный рост числа сайтов, предлагающих якобы простой и быстрый заработок, например обещание заработка на майнинге криптовалюты», рассказал технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков: «Это можно объяснить тем, что у ряда людей сократился личный доход во время глобальной пандемии и они стали более падки на предложения заработать много денег простым и быстрым путем».

«В апреле эксперты «Лаборатории Касперского» выявили 58 страниц, мимикрирующих под «Авито», а в июле — уже 201. Общее же число обнаруженных подделок под эту площадку за семь месяцев превысило 500. Также наблюдалось появление большого количества подозрительных ресурсов, якобы обещающих социальные выплаты в связи с пандемией или предлагающих пройти опрос за большое вознаграждение. Но получить деньги можно только после перевода «закрепительного платежа» или «комиссии». В результате деньги уходят злоумышленникам. Растет и активность злоумышленников, обзванивающих клиентов банков», — перечисляет ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Преступники умело встраиваются в новостную повестку. Так, совсем недавно они начали эксплуатировать тему вакцины от COVID-19: с 11 по 19 августа в наиболее популярных доменных зонах .com и .ru было зарегистрировано 107 доменов, содержащих в имени подстроку vaccin и имеющих отношение к коронавирусу и вакцине. Часть этих ресурсов впоследствии может использоваться злоумышленниками для фишинга», — заявил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин, добавив также, что, по оценке компании, количество адресованных юрлицам фишинговых писем с марта увеличилось на 50%.

Что с остальной преступностью

Всего за время, пока действовали меры самоизоляции (апрель—июнь 2020 года), Генпрокуратура зафиксировала почти 520 тыс. преступлений. Это меньше, чем в прошлом году, на 3%. Однако сокращение произошло за счет преступлений средней и небольшой тяжести. А вот число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 11%.

Число вновь возбужденных дел о производстве и продаже наркотиков (ст. 228.1 УК) и о приобретении и хранении наркотиков (ст. 228 УК) почти не изменилось — уменьшилось на 5 и 2% соответственно. Преступлений, связанных с оборотом оружия, стало меньше на 22%. Но самое заметное снижение числа новых преступлений было по ст. 157 УК РФ о неуплате алиментов: их число снизилось в 2,3 раза по сравнению с 2019 годом.

Почти на треть (на 29%) выросло число зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности. В прошлом году в апреле—июне их зарегистрировали 678, а в этом — 876.