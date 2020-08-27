ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

«Подтвердить информацию об объеме в 55 тысяч мы не можем: сперва нам нужно изучить опубликованную базу и проанализировать ее на предмет соответствия нашим данным», — сказал представитель интернет-магазина.
Какие данные попали в сеть
В базе содержатся сведения о картах и клиентах разных кредитных организаций, в том числе Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, МКБ, Тинькофф банка, Росбанка, Почта банка, Киви банка, Абсолют банка, «Ак Барса», Промсвязьбанка, Ситибанка, Юникредит банка, банков «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», «Ренессанс Кредит» и других российских, а также зарубежных банков.
Сбербанк в курсе инцидента и получил уведомления от платежных систем, однако не зафиксировал данные карт своих клиентов в утекшей базе, сказал РБК представитель банка. В ней были сведения о картах четырех клиентов зарубежных «дочек» Сбербанка, но им ничего не угрожает, добавил он. Райффайзенбанк получил предупреждение ФинЦЕРТ, подтвердил его представитель. Об утечке также знают «Открытие», Промсвязьбанк, «Санкт-Петербург», Росбанк и МКБ. «Данные, которые в результате допущенной маркетплейсом утечки попали в открытый доступ, не позволяют мошенникам похитить средства с карты», — подчеркнул представитель Промсвязьбанка. О том, что «речь идет о технических данных, которые не открывают доступ к счетам», говорит и представитель «Санкт-Петербурга».
«Открытие» взяло на дополнительный контроль все операции по картам своих клиентов из базы. Райффайзенбанк заблокировал скомпрометированные карты и сообщил клиентам о перевыпуске карт, Промсвязьбанк намерен это сделать в ближайшее время. Qiwi заблокировала карты и предложила пользователям их перевыпустить или компенсировать стоимость.
МКБ самостоятельно выявил утечку еще в июле и принял дополнительные меры безопасности относительно всех карт, данные которых оказалась в открытом доступе. У большинства карт Абсолют банка из этой базы уже истек срок действия, а карты активных клиентов будут перевыпущены, сообщил управляющий директор банка Олег Кусеров. Росбанк реализовал «планы противодействия подобным угрозам», отметил его директор по розничному бизнесу Алексей Лола. «Санкт-Петербург» связывается с клиентами, чья личная информация могла быть скомпрометирована, блокирует их карты и предлагает выпустить новые, сообщили в его пресс-службе.
Что грозит клиентам из базы
«В этой базе нет данных, с помощью которых мошенники могли бы без подтверждения клиента совершить платежные операции», — успокаивает представитель «Открытия». По словам руководителя направления комплаенса и аудита группы компаний Softline Ильи Тихонова, эти данные могут использоваться только с целью мошенничества путем социальной инженерии, когда мошенники обманывают банковских клиентов, для убедительности используя персональную информацию из баз. По данным ЦБ, в 2019 году в 69% случаев при хищении денежных средств с банковских счетов граждан использовалась социальная инженерия. Всего за прошлый год преступники украли у банковских клиентов 6,42 млрд руб.
Интернет-магазины традиционно являются одним из самых слабо защищенных сегментов, так как их создатели уделяют недостаточно внимания вопросу защиты от кибератак, продолжает Тихонов: «Исходя из характера данных, я могу предположить, что они были получены путем внешней атаки: использовалось вредоносное ПО, перехватывающее данные в процессе оплаты». Чаще в сеть попадают данные клиентов интернет-магазинов без платежной информации, с данными карт — всего лишь несколько раз в год, добавляет основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.
База находится в свободном доступе в нескольких местах, ее могли скачать сотни человек, поэтому мошенникам будет сложно ее использовать, отмечает Оганесян: «Если клиентов прозвонили по одному разу, то эффективность следующих прозвонов стремится к нулю, так как жертвы телефонных мошенников становятся бдительнее».