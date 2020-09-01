AliExpress взялся за скоропортящееся

Популярный маркетплейс запускает в России быструю доставку еды

Специализирующейся на доставке товаров из КНР маркетплейс AliExpress займется экспресс-доставкой продуктов и готовых блюд в четырех регионах России. Первым его партнером стал «Самокат», у которого общий с маркетплейсом совладелец

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

«AliExpress Россия» в партнерстве с сервисом «Самокат» запустит проект экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса «Есть!», следует из поступившего в РБК совместного сообщения компаний.

В России AliExpress уже торгует продовольственными товарами на площадке Tmall, но большая часть ассортимента — это товары с длительным сроком хранения от сетей «Ашан», «Лента», «Гармония цен» и других. Их доставка осуществляется в течение двух дней. Новый сервис обещает доставку за 15–30 минут. Компания не раскрывает динамику продаж продовольствия.

В чем особенность нового проекта

«Есть!» — раздел внутри основного приложения доступного россиянам маркетлейса AliExpress. Для заказа товаров с экспресс-доставкой пользователям будет доступна отдельная корзина.

В разделе «Есть!» помимо продуктов питания будут также бытовая химия, корма для животных, средства личной гигиены и другие товары повседневного спроса. Первоначально ассортимент был сформирован из продукции, с которой работает сервис «Самокат», — это более 2,5 тыс. позиций, в том числе готовые блюда и товары под собственной торговой маркой «Самоката» (сыры, молочная и мясная продукция, выпечка и т.д.). Осуществлять доставку будут курьеры «Самоката».

Первое время сервис будет доступен только пользователям в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, уточняют AliExpress и «Самокат».

«AliExpress долгое время ассоциировался с доставкой товаров из Китая, которые нужно было долго ждать. Мы хотим изменить это представление», — процитированы в совместном сообщении компаний слова гендиректора «AliExpress Россия» Дмитрия Сергеева.

Для «Самоката» партнерство с AliExpress позволяет сделать свой сервис более доступным. По словам основателя «Самоката» Вячеслава Бочарова, до конца года компания собирается реализовать похожие проекты для аудитории пользователей других популярных маркетплейсов.

Что важно знать про AliExpress и «Самокат» «AliExpress Россия» — совместное предприятие китайской Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФона» и Российского фонда прямых инвестиций. По итогам 2019 года, согласно информации DataInsight, маркетплейс входит в десятку крупнейших онлайн-ретейлеров России с годовым оборотом 35,9 млрд руб. (учитывались обороты только российских продавцов). Альфа-банк оценивал валовой оборот всей площадки за 2018 год в 212 млрд руб. (более поздних данных нет). «Самокат» входит в совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group, специализируется на быстрой и локальной доставке: со множества мелких складов развозит продукты по близлежащим домам за 15–30 минут. Сеть складов сервиса в Москве и Петербурге насчитывает более 250 точек, ежедневно сервис доставляет, по собственным данным, свыше 55 тыс. заказов.

У AliExpress в России огромная аудитория, которую нужно максимально монетизировать, и логистические возможности «Самоката» позволяют это сделать, объясняет интерес маркетплейса к экспресс-доставке гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. В июле этого года сайт AliExpress.ru зафиксировал, по данным SimilarWeb, 114,8 млн визитов, две трети из которых были из России. Для сравнения: у сайта Samokat.ru — лишь 126 тыс. визитов.

Как AliExpress будет развивать экспресс-доставку

До конца года AliExpress объявит о партнерстве в сегменте экспресс-доставки с «несколькими крупными продуктовыми сетями», заявили в пресс-службе маркетплейса, не раскрыв подробности.

Ретейлеры «Магнит» и «Лента» сообщили о факте переговоров с AliExpress и не исключают сотрудничества в будущем, однако конкретных планов такого партнерства у компаний пока нет. «Мы заинтересованы в маркетплейсах в качестве витрины, но для нас приоритетом является формирование и поддержание лояльности к бренду «Ленты», поэтому важно, чтобы покупатель понимал, что заказывает в «Ленте», — уточнил представитель сети.

В X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») возможные переговоры не комментируют. Ранее в группе подчеркивали, что развитие собственных онлайн-проектов и экспресс-доставка из магазинов — одно из ключевых направлений. В российском «Ашане» переговоры с AliExpress не подтвердили. Представитель сети сообщил, что ретейлеру было бы интересно сотрудничество с крупными маркетплейсами в целом.

Экспресс-доставка продовольствия — быстроразвивающийся сегмент онлайн-торговли, напоминает Бурмистров. В 2019 году агентство оценивало рынок всей продовольственной онлайн-торговли в 42 млрд руб., на экспресс-доставку приходилось лишь 2% (840 млн руб.). По итогам 2020 года, отчасти из-за режима самоизоляции и вызванных им изменений в поведении потребителей, рынок вырастет уже до 121 млрд руб., а на долю сервисов экспресс-доставки будет приходиться уже 17% (20,6 млрд руб.).