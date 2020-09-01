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AliExpress взялся за скоропортящееся
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Газета
AliExpress взялся за скоропортящееся
Газета № 039 (3206) (0109)
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AliExpress взялся за скоропортящееся

Популярный маркетплейс запускает в России быструю доставку еды
Специализирующейся на доставке товаров из КНР маркетплейс AliExpress займется экспресс-доставкой продуктов и готовых блюд в четырех регионах России. Первым его партнером стал «Самокат», у которого общий с маркетплейсом совладелец
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

«AliExpress Россия» в партнерстве с сервисом «Самокат» запустит проект экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса «Есть!», следует из поступившего в РБК совместного сообщения компаний.

В России AliExpress уже торгует продовольственными товарами на площадке Tmall, но большая часть ассортимента — это товары с длительным сроком хранения от сетей «Ашан», «Лента», «Гармония цен» и других. Их доставка осуществляется в течение двух дней. Новый сервис обещает доставку за 15–30 минут. Компания не раскрывает динамику продаж продовольствия.

В чем особенность нового проекта

«Есть!» — раздел внутри основного приложения доступного россиянам маркетлейса AliExpress. Для заказа товаров с экспресс-доставкой пользователям будет доступна отдельная корзина.

В разделе «Есть!» помимо продуктов питания будут также бытовая химия, корма для животных, средства личной гигиены и другие товары повседневного спроса. Первоначально ассортимент был сформирован из продукции, с которой работает сервис «Самокат», — это более 2,5 тыс. позиций, в том числе готовые блюда и товары под собственной торговой маркой «Самоката» (сыры, молочная и мясная продукция, выпечка и т.д.). Осуществлять доставку будут курьеры «Самоката».

Первое время сервис будет доступен только пользователям в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, уточняют AliExpress и «Самокат».

«AliExpress долгое время ассоциировался с доставкой товаров из Китая, которые нужно было долго ждать. Мы хотим изменить это представление», — процитированы в совместном сообщении компаний слова гендиректора «AliExpress Россия» Дмитрия Сергеева.

Для «Самоката» партнерство с AliExpress позволяет сделать свой сервис более доступным. По словам основателя «Самоката» Вячеслава Бочарова, до конца года компания собирается реализовать похожие проекты для аудитории пользователей других популярных маркетплейсов.

Бизнес
Mail.ru Group и Сбербанк станут основными владельцами сервиса «Самокат» Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Что важно знать про AliExpress и «Самокат»

«AliExpress Россия» — совместное предприятие китайской Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФона» и Российского фонда прямых инвестиций. По итогам 2019 года, согласно информации DataInsight, маркетплейс входит в десятку крупнейших онлайн-ретейлеров России с годовым оборотом 35,9 млрд руб. (учитывались обороты только российских продавцов). Альфа-банк оценивал валовой оборот всей площадки за 2018 год в 212 млрд руб. (более поздних данных нет).

«Самокат» входит в совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group, специализируется на быстрой и локальной доставке: со множества мелких складов развозит продукты по близлежащим домам за 15–30 минут. Сеть складов сервиса в Москве и Петербурге насчитывает более 250 точек, ежедневно сервис доставляет, по собственным данным, свыше 55 тыс. заказов.

У AliExpress в России огромная аудитория, которую нужно максимально монетизировать, и логистические возможности «Самоката» позволяют это сделать, объясняет интерес маркетплейса к экспресс-доставке гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. В июле этого года сайт AliExpress.ru зафиксировал, по данным SimilarWeb, 114,8 млн визитов, две трети из которых были из России. Для сравнения: у сайта Samokat.ru — лишь 126 тыс. визитов.

Как AliExpress будет развивать экспресс-доставку

До конца года AliExpress объявит о партнерстве в сегменте экспресс-доставки с «несколькими крупными продуктовыми сетями», заявили в пресс-службе маркетплейса, не раскрыв подробности.

Ретейлеры «Магнит» и «Лента» сообщили о факте переговоров с AliExpress и не исключают сотрудничества в будущем, однако конкретных планов такого партнерства у компаний пока нет. «Мы заинтересованы в маркетплейсах в качестве витрины, но для нас приоритетом является формирование и поддержание лояльности к бренду «Ленты», поэтому важно, чтобы покупатель понимал, что заказывает в «Ленте», — уточнил представитель сети.

В X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») возможные переговоры не комментируют. Ранее в группе подчеркивали, что развитие собственных онлайн-проектов и экспресс-доставка из магазинов — одно из ключевых направлений. В российском «Ашане» переговоры с AliExpress не подтвердили. Представитель сети сообщил, что ретейлеру было бы интересно сотрудничество с крупными маркетплейсами в целом.

Общество
AliExpress выяснил предпочтения россиян во время самоизоляции Фото: АГН «Москва»

Экспресс-доставка продовольствия — быстроразвивающийся сегмент онлайн-торговли, напоминает Бурмистров. В 2019 году агентство оценивало рынок всей продовольственной онлайн-торговли в 42 млрд руб., на экспресс-доставку приходилось лишь 2% (840 млн руб.). По итогам 2020 года, отчасти из-за режима самоизоляции и вызванных им изменений в поведении потребителей, рынок вырастет уже до 121 млрд руб., а на долю сервисов экспресс-доставки будет приходиться уже 17% (20,6 млрд руб.).

Автор: Анна Левинская.
Теги: AliExpress , продукты , онлайн-магазины
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