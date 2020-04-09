AliExpress выяснил предпочтения россиян во время самоизоляции

Фото: АГН «Москва»

Российские покупатели AliExpress во время всеобщей самоизоляции в первую очередь приобретали средства гигиены. Об этом говорится в исследовании аналитиков «AliExpress Россия», поступившем в РБК.

В последние недели марта продажи зубных щеток и пасты выросли на 311% и 250% соответственно. Спрос на жидкое мыло увеличился на 50%, а на шампуни — на 51%.

В AliExpress отметили сильный рост продаж свечей — они увеличились на 367%.

Среди товаров, доступных с быстрой доставкой, также значительно вырос спрос на продукты питания — на 154% за последние две недели. Лидерами в этой категории стали чай, кофе и сладости. Число покупок кормов для животных увеличилось на 117%.