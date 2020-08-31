Игристое вне игры

Как новый закон о виноделии повлиял на рынок российского шампанского

Компания «Игристые вина» остановила производство этого напитка, на долю которого приходилось до 85% ее продаж. Причина — положения нового закона «О виноградарстве и виноделии»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Один из крупнейших производителей игристых и шампанских вин — петербургская группа «Игристые вина» (бренды «Лев Голицынъ», «Наследие Мастера», «Ленинградское» и др.) — 26 июня прекратил выпуск этой продукции, сообщил РБК гендиректор предприятия Юрий Дудко. Первым со ссылкой на собственные источники об этом написал Telegram-канал «Пьяный Мастер».

Как пояснил Дудко, производство игристых вин законсервировано, а выпуск другой продукции продолжается. В портфеле компании игристые вина занимают 80–85% продаж. По данным СПАРК, выручка ЗАО «Игристые вина» в 2019 году составила 3,9 млрд руб., прибыль — 851,2 млн.

Прекращение производства связано с вступлением в силу с 26 июня закона «О виноградарстве и виноделии», который, в частности, регулирует использование импортного виноматериала при производстве вина в России. Теперь называть российским можно только вино, произведенное из выращенного на территории страны винограда. На этикетке и при реализации в магазине продукции, изготовленной из иностранного виноматериала, должно быть указано, что этот напиток не является вином.

Закон о вине

Закон «О виноградарстве и виноделии» был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2019 года. Основной закон для винодельческой отрасли закрепил множество положений, которые касаются господдержки отрасли, технологий производства, а также организационно-правовых форм предприятий. Одними из основных и спорных пунктов стали появление специального термина «вино России» и положение о том, что виноградосодержащие напитки, состоящие из вина и добавок, должны содержать на этикетке фразу «Не является вином». Документ также установил нормы, определяющие признаки фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной винодельческой продукции, и ввел запрет на ее производство и оборот, и многое другое.

«Мы смирились и исполняем закон, нашли выход из ситуации, чтобы отработать сезон, а что будет в следующем году, неизвестно», — констатировал Дудко. У производителя были запасы сырья, поэтому в сезон новогодних продаж проблем с поставками игристого вина компании не будет.

По данным гендиректора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, «Игристые вина» сегодня входят в тройку крупнейших производителей игристых и шампанских вин России. Эксперт напомнил, что в России урожай винограда позволяет получить максимум 33 млн декалитров вина, а в 2019 году было произведено 80 млн. «Игристые вина» — один из крупнейших импортеров виноматериалов в России. В 2018 году, по данным ЦИФРРА, компания импортировала 2,85 млн декалитров, а ПАО «Абрау-Дюрсо» — 1,91 млн декалитров (более поздних данных нет).

«Абрау-Дюрсо» ищет альтернативы импортному сырью, расширяет собственные виноградники, а в августе стало совладельцем одного из крупнейших кубанских виноградников — агрофирмы «Юбилейная».

Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов сообщил, что после вступления закона в силу компания полностью перешла на производство всех линеек винодельческой продукции только из отечественного винограда. А сделка по приобретению виноградарских и винодельческих активов хозяйства «Юбилейная» закрывает потребности в импортном виноматериале. По завершению сделки сумма площади виноградопригодных земель ГК «Абрау-Дюрсо» составит 6,5 тыс. га, из них плодоносящих виноградников — 3,3 тыс. га.

«Планируется, что общее количество полученного виноматериала, включая сырье «Юбилейной», уже в этом году закроет 80% потребностей «Абрау-Дюрсо». В ближайшие пять лет, согласно нашей стратегии развития собственных виноградников, компания сможет перейти на полное самообеспечение, а пока недостающую часть планируется закупать у других российских виноградарских предприятий», — добавил Титов.

«Возможно, остановка производства — временное решение, в январе 2021 года должен вступить техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», в котором нет положения о запрете на использование иностранных виноматериалов, и если документ останется неизменным, все производители смогут продолжить использование иностранного виноматериала», — предполагает Дробиз.

Остановка производства «Игристых вин» может стать не последней в отрасли. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев напоминает, что в стране выдано около 170 лицензий на производство винодельческой продукции, при этом предприятий с собственной сырьевой базой существенно меньше — менее сотни. «С учетом нового законодательства работа городских винзаводов, специализирующихся на производстве наливом (т.е. производство не из собственного сырья. — РБК), которые массово появились еще в советские времена, сейчас нецелесообразна — им придется перестраиваться», — объясняет Ставцев.