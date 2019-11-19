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Роскачество назвало способы определить хорошее вино в домашних условиях

Для того, чтобы определить качество вина в домашних условиях, потребители могут полагаться на метод сенсорного анализа, то есть изучить вкус, аромат и внешний вид напитка, говорится в сообщении на сайте организации.

Так, в качестве продукта нужно усомниться, если в вине плавают хлопья или наблюдается другой осадок. Хорошее вино должно быть чистым и прозрачным.

Следует обращать внимание на естественный цвет с блеском — это признак качественного вина. Так, белое сухое вино обладает светло-соломенным или бледно-золотистым цветом. Если оно по оттенку больше напоминает яблочный сок — есть вероятность, что оно испорчено.

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У красного вина более богатая палитра цветов: цвет напитка может быть от бледного гранатового до насыщенного рубиново-вишневого. Кроме того, красное вино может быть даже непрозрачно-красным с фиолетовым оттенком. Что касается запаха напитка, то о его низком качестве свидетельствуют ароматы вареной свеклы, оттенки цветной капусты и лука.

Если на вкус вино «обжигает», это может говорить о том, что в нем повышенное содержание «летучих кислот» — в первую очередь, уксусной.

В октябре Роскачество рассказало, как отличить вино от винного напитка. Для этого, по словам экспертов, следует обращать внимание на состав. Согласно национальному стандарту, вино производится из 100% виноградного сырья, тогда как в винном напитке должно быть не менее 50% виноматериалов, а в списке остальных ингредиентов — вода, этиловый спирт, красители и ароматизаторы.

Теги: Роскачество, вино, качество
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