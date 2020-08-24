Ненатуральное хозяйство

Как связаны экономики Белоруссии и России

На фоне политического кризиса в Белоруссии РБК оценил степень зависимости белорусской экономики от России. Чем бы ни завершилась ситуация в союзной республике, Россия остается ее главным донором

Белорусский завод сельскохозяйственной техники «Гомсельмаш» (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Прямые инвестиции

Российский капитал является крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в Белоруссии. По данным российского ЦБ, в 2018–2019 годах инвесторы из России ежегодно вкладывали в белорусскую экономику по $0,65 млрд, а общий объем накопленных инвестиций из России в Белоруссию к началу 2020 года составил $4,26 млрд.

Однако эти показатели недооценивают истинные объемы инвестиций российского происхождения в Белоруссии. Банк России учитывает только инвестиции напрямую в Белоруссию, а вложения транзитом через другие страны (например, Кипр) не засчитываются. По данным Национального статистического комитета Белоруссии (Белстат) и местного Минфина, только в 2019 году в страну поступило $2,87 млрд прямых инвестиций из России, или почти 40% от общего показателя ($7,2 млрд). Это в четыре с лишним раза превышает сумму, фигурирующую в статистике Банка России.

Расхождение объясняется тем, что Минфин Белоруссии учитывал инвестиции российского происхождения, даже если они осуществлены через другие юрисдикции, такие как Кипр или Нидерланды. Но даже этот показатель не включает инвестиции в банковский сектор, с учетом которого российские вложения в Белоруссию окажутся еще выше. По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», на 1 января 25% активов банковского сектора Белоруссии приходилось на банки с российским капиталом (Белгазпромбанк, Альфа-банк, БПС-Сбербанк, Банк ВТБ Беларусь, БелВЭБ).

Госкредиты

Россия является главным источником внешних заимствований для белорусского правительства: по данным Минфина Белоруссии, на российские кредиты приходится около 48% внешней государственной задолженности республики (по состоянию на конец первого квартала 2020 года), или $7,92 млрд. Показатель включает межправительственные кредиты и займы от госкорпорации ВЭБ.РФ, все кредиты валютные. На втором месте Китай, который прокредитовал белорусское государство на $3,3 млрд.

С 2008 года российское правительство и ВЭБ выдали Белоруссии по меньшей мере восемь кредитов, подсчитал РБК. На конец марта 2020 года Минск был должен около $7,5 млрд правительству России и еще $0,44 млрд ВЭБу (по кредиту на строительство Белорусской АЭС).

С 2018 года Россия изменила свой подход к кредитованию союзной республики, впервые публично отказав в рефинансировании белорусского долга. После этого Белоруссия провела размещение облигаций в российских рублях на российском биржевом рынке. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в феврале 2020 года заявил, что Минск платит России около $1 млрд в год за пользование ранее взятыми кредитами и новых денег у Москвы не просит.

Внешняя торговля

Во внешнем товарообороте Белоруссии с миром доля России составляет около 48%, причем по импорту республика зависит от России на 56%. Вторым крупнейшим торговым партнером Белоруссии с большим отставанием является Евросоюз — 18% общего товарооборота республики.

Во взаимной торговле с Белоруссией Россия является чистым экспортером: в 2019 году туда было поставлено российских товаров на $20,8 млрд, а ввезено из Белоруссии продукции на $13,1 млрд.

В 2020 году экспортное преимущество России резко сократилось: экспорт в Белоруссию в первом полугодии составил $6,9 млрд, а импорт — $5,7 млрд. Это связано с тем, что в российском экспорте в Белоруссию 46% (по данным за 2019 год) приходится на углеводороды — нефть, нефтепродукты и природный газ. В 2020 году цены на нефть и газ упали, к тому же Россия сократила экспорт нефти в рамках соглашения ОПЕК+. В январе—июне 2020 года Россия поставила в Белоруссию углеводородов лишь на $2,3 млрд — менее четверти от прошлогоднего стоимостного объема.

За исключением нефти и газа, которые Россия поставляет Минску, и молока и мяса, которые Белоруссия поставляет в Россию, товарная структура взаимной торговли очень близка: в 2019 году Россия экспортировала в Белоруссию товаров из категорий «Электрические машины», «Ядерные реакторы, котлы и оборудование», «Средства наземного транспорта» и «Пластмассы и изделия из них» на общую сумму $3,7 млрд, а импортировала из Белоруссии продукции из тех же категорий на $4,2 млрд.

Нефтегазовые субсидии

Россия традиционно поставляет Белоруссии энергоносители со скидками, тем самым субсидируя белорусскую экономику, помимо прямых кредитов и инвестиций. Только за период 2000–2015 годов скрытые субсидии за счет льготных поставок энергоносителей составили около $100 млрд, писал РБК в 2017 году.

Дешевизна российской нефти, экспортируемой в Белоруссию, видна из сопоставления средней цены поставок в эту страну в последние годы и средней стоимости российской нефти Urals на международном рынке.

Однако и здесь Россия меняет принципы взаимоотношений с Белоруссией, уходя от косвенной поддержки нефтегазовыми субсидиями. В частности, из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли, который предполагает обнуление экспортных пошлин к 2024 году и повышение внутреннего налогообложения, стоимость российской нефти для Белоруссии увеличивается, и Москва отказалась предоставлять какие-либо компенсации Минску за налоговый маневр. Начиная с 2018 года российские власти публично увязывают продолжение дотирования белорусской экономики с прогрессом в «интеграции» двух стран.

Белорусские мигранты в России

В России проживают около 650 тыс. граждан Белоруссии, писал в апреле 2019 года Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Это меньше, чем количество, например, мигрантов из Азербайджана, Киргизии, Таджикистана или Узбекистана. Судя по статистике российского МВД о постановке на учет и снятии с учета белорусских граждан, их количество в России постоянно увеличивается, однако, по мнению экспертов, статистика органов внутренних дел не учитывает всех мигрантов.

В свою очередь, статистика Банка России по денежным переводам физических лиц из России в Белоруссию (xlsx) подтверждает, что в России проживает не так много белорусов, как мигрантов из других стран СНГ. В 2019 году денежные переводы из России в Белоруссию составили лишь $272 млн по сравнению с $4,7 млрд в Узбекистан, $1,1 млрд в Армению или $389 млн на Украину.