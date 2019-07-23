Эксперты сообщили об аномальном притоке мигрантов в начале года

Причины аномалии непонятны

Причины резкого увеличения миграционного прироста непонятны демографам. «Я не могу понять, что произошло. Просто так показатели скакать вверх не могут, тем более никаких явных действий (для увеличения притока мигрантов. — РБК) предпринято не было», — сказал РБК Мкртчян. Эксперты выделили две возможные причины роста прибытий в начале 2019 года:

произошел недоучет числа прибывших в 2018 году. По итогам прошлого года миграционный прирост населения (125 тыс. человек) оказался самым низким за многие годы и не смог компенсировать естественную убыль населения, что привело к тому, что население России сократилось впервые за 10 лет.

методика учета миграции было скорректирована в 2019 году, предположили демографы. Скачок в 2019 году похож на скачок в 2011 году, когда произошло коренное изменение методики статистического учета миграции в России, тогда в него была введена большая группа мигрантов, сообщил Мкртчян. Однако Росстат официально не заявлял об изменении методики миграционного учета.

РБК направил запрос в Росстат.

Рост международной миграции

Миграционный прирост населения России в январе-апреле увеличился с подавляющим большинством стран, в том числе со странами СНГ– на 57,4% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, с другими странами — в 5,2 раза. Из стран — крупных миграционных партнеров России в наибольшей мере увеличился миграционный прирост с Арменией и Украиной, заметили эксперты. Основными миграционными донорами России становятся Казахстан, Украина, Таджикистан и Армения.

Миграционный прирост со странами дальнего зарубежья в январе-апреле 2019 года составил 11,6 тыс. человек. Это выше максимального значения, достигнутого в 2011 году (9 тыс. человек за январь—апрель, 31,4 тыс. — в целом за год). В наибольшей степени в начале текущего года увеличилось число прибывших из Китая (в 2,35 раза), Сербии (в 2,17 раза), Сирии (в 1,93 раза). Число выбытий в страны дальнего зарубежья сократилось на 7%.