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Эксперты сообщили об аномальном притоке мигрантов в начале года
Миграционный прирост в январе—апреле 2019 года стал рекордным за десять лет. Демографы не могут назвать точные причины аномальных показателей, в последний раз подобный резкий скачок произошел после изменения методики
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Миграционный прирост населения России резко увеличился в начале 2019 года. В январе-апреле он составил 98 тыс. человек, что на 42% больше, чем в январе-апреле 2018 года (57,1 тыс.), сообщили ведущие научные сотрудники лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Никита Мкртчян и Юлия Флоринская.

  • Рост был полностью обеспечен увеличением числа прибывших в страну — 218,6 тыс. против 177,3 тыс. за соответствующий период прошлого года, при этом число выбывших практически не изменилось, следует из данных Росстата (.pdf)
  • Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной, пишут эксперты в июльском выпуске «Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития» (.pdf)
  • Число прибывших в первом квартале 2019 года было наибольшим за все последнее десятилетие, констатируют Мкртчян и Флоринская.

Причины аномалии непонятны

Причины резкого увеличения миграционного прироста непонятны демографам. «Я не могу понять, что произошло. Просто так показатели скакать вверх не могут, тем более никаких явных действий (для увеличения притока мигрантов. — РБК) предпринято не было», — сказал РБК Мкртчян. Эксперты выделили две возможные причины роста прибытий в начале 2019 года:

  • произошел недоучет числа прибывших в 2018 году. По итогам прошлого года миграционный прирост населения (125 тыс. человек) оказался самым низким за многие годы и не смог компенсировать естественную убыль населения, что привело к тому, что население России сократилось впервые за 10 лет.
  • методика учета миграции было скорректирована в 2019 году, предположили демографы. Скачок в 2019 году похож на скачок в 2011 году, когда произошло коренное изменение методики статистического учета миграции в России, тогда в него была введена большая группа мигрантов, сообщил Мкртчян. Однако Росстат официально не заявлял об изменении методики миграционного учета.

РБК направил запрос в Росстат.

Рост международной миграции

Миграционный прирост населения России в январе-апреле увеличился с подавляющим большинством стран, в том числе со странами СНГ– на 57,4% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, с другими странами — в 5,2 раза. Из стран — крупных миграционных партнеров России в наибольшей мере увеличился миграционный прирост с Арменией и Украиной, заметили эксперты. Основными миграционными донорами России становятся Казахстан, Украина, Таджикистан и Армения.

Миграционный прирост со странами дальнего зарубежья в январе-апреле 2019 года составил 11,6 тыс. человек. Это выше максимального значения, достигнутого в 2011 году (9 тыс. человек за январь—апрель, 31,4 тыс. — в целом за год). В наибольшей степени в начале текущего года увеличилось число прибывших из Китая (в 2,35 раза), Сербии (в 2,17 раза), Сирии (в 1,93 раза). Число выбытий в страны дальнего зарубежья сократилось на 7%.

Согласно данным Росстата за январь—май 2019 года, миграционный прирост составил 115,5 тыс. человек против 69,5 тыс. в январе—мае 2018 года. Если текущие темпы сохранятся, по итогам года миграционный приток может составить 300 тыс. человек.

Однако естественная убыль населения в январе—мае 2019 года уже составила 180 тыс. человек, и спрогнозировать сможет ли миграционный приток компенсировать убыль населения, пока сложно, отметил Мкртчян.

Автор: Юлия Старостина
Теги: миграция, РАНХиГС, Росстат
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