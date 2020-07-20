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Госпомощь обманутым оказалась слишком дорогой
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Газета
Госпомощь обманутым оказалась слишком дорогой
Газета Спецвыпуск №720 (0000) (2007) Бизнес,
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Госпомощь обманутым оказалась слишком дорогой

Счетная палата критически оценила работу Фонда защиты прав дольщиков
Счетная палата увидела угрозу появления новых проблемных домов и раскритиковала расходование денег Фондом защиты прав дольщиков. Аудиторы также обратили внимание, что зарплаты в фонде в 7–9 раз превышают среднероссийские
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Счетная палата полагает, что в России может увеличиться число обманутых дольщиков. Такой вывод содержится в отчете ведомства «Анализ результативности практического применения норм законодательства РФ, направленных на обеспечение законных прав граждан — участников долевого строительства», с которым ознакомился РБК.

«С учетом складывающейся в стране социально-экономической ситуации, снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков», — говорится в отчете Счетной палаты.

Но отчет сфокусирован не на прогнозе будущего, а на анализе того, как шла работа по решению проблем обманутых дольщиков, включая законодательную базу в этой сфере в 2014–2019 годах. Анализ ведомство начало в ноябре 2019-го и завершило в апреле 2020 года.

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Основная часть отчета посвящена работе курирующего эту область государственному Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства (Фонд защиты прав дольщиков). РБК направил запрос в Фонд защиты прав дольщиков и Минстрой.

Сколько в России обманутых дольщиков

В Едином реестре проблемных объектов, в который включаются объекты, по которым застройщики задержали строительство или опоздали с передачей ключей дольщикам более чем на шесть месяцев, включен 3061 дом с жилой площадью 18,1 млн кв. м. В реестре проблемных — 1071 застройщик в 76 субъектах. Больше всего проблемных домов — в Московской области (755 домов, или 24,7%), Краснодарском крае (261 дом) и Ленинградской области.

В Счетной палате отмечают, что сейчас нет точной информации об общем количестве обманутых дольщиков и, по различным экспертным оценкам, их общее количество в настоящее время составляет от 180 тыс. до 200 тыс. человек. При этом в отчете приводятся данные Фонда защиты дольщиков, согласно которым общее число пострадавших на начало марта составляло 194 795 человек.

В большинстве регионов решить проблемы обманутых дольщиков планируется в 2020–2022 годах, в 11 регионах — в 2023 году и в одном регионе (в Новосибирской области) — в 2025 году.

Вопросы аудиторов к финансированию

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован осенью 2017 года. На его основе сформирован компенсационный фонд для достройки проблемных домов, в который застройщики отчисляют 1,2% с каждой проданной квартиры, если проект строится без применения эскроу-счетов. Но основные средства фонд получает не от застройщиков, а за счет взносов федерального и регионального бюджетов.

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Правительство выделит 30 млрд руб. на решение проблем дольщиков Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

По оценке Фонда защиты прав дольщиков, которая приводится в отчете, на завершение строительства всех проблемных домов нужно около 686 млрд руб. В то же время «Дом.РФ» в марте 2019 года направил предложения в Минфин и Минстрой, в которых было указано, что фонду для решения проблемы обманутых дольщиков необходимо 722 млрд руб.

Эти цифры пока никак не соотносятся с планами, отраженными в федеральном и региональных бюджетах, обращают внимание аудиторы. В отчете указано, что в 2021–2022 годах бюджетные ассигнования фонду пока не предусмотрены, а на 2020-й запланировано выделение только 3 млрд руб. Впрочем, в конце апреля Фонд защиты дольщиков уже получил 30 млрд руб. по поручению президента Владимира Путина в рамках антикризисных мер. Только в 31 регионе на 2020–2022 годы предусмотрены средства на достройку проблемных объектов в размере немногим около 40 млрд руб.

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Фонд защиты прав дольщиков оценил возможность банкротств строителей Фото: Донат Сорокин / ТАСС

«Отсутствие финансирования, особенно в условиях распространения коронавируса, создает существенные риски незавершения реализуемых мероприятий в установленные сроки. А это в свою очередь может привести к увеличению социальной напряженности в обществе», — следует из пояснений аудитора Счетной палаты Светланы Орловой к отчету.

Вопросы аудиторов к фонду и Минстрою

В работе Фонда защиты прав дольщиков аудиторы Счетной палаты обращают внимание прежде всего на расходование средств. Аудиторы приходят к выводу, что деньги, выделенные из федерального бюджета, фонд расходовал, серьезно отставая от графика: в 2018 году фондом было израсходовано только 43,5 млн руб., или 0,54% от предусмотренных на этот год 8 млрд руб., а в 2019 году — 8,1 млрд руб., то есть 18,6% от запланированных 43,56 млрд руб.

Причиной «низкого кассового исполнения» по федеральным взносам Орлова называет «крайне низкое качество бюджетного планирования у Минстроя России». «Бюджетные средства выделялись фонду в отсутствие оценки степени технической готовности проблемных объектов, без определения необходимого размера денежных средств и сроков завершения строительства, а также размера предполагаемого возмещения обманутым дольщикам», — отмечает Орлова.

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Всего за время существования фонда с 2017 по 2019 год как из бюджетов, так и от застройщиков в фонд поступило 102,8 млрд руб., из которых было использовано только 16,6%. Часть свободных денег фонд хранит на депозитах в банке «Дом.РФ» (30,5 млрд руб.) или инвестирует в облигации федерального займа и «Дом.РФ» (8,2 млрд руб.).

Кроме того, аудиторы обращают внимание на многократное превышение заработной платы сотрудников фонда относительно средней по России и Москве. По данным Счетной палаты, содержание аппарата управления фонда в 2019 году по сравнению с 2017 годом увеличились в 32,5 раза, до 370,7 млн руб. Почти 87% расходов в прошлом году было связано с оплатой труда.

В 2017 году средняя ежемесячная заработная плата в фонде составила 373,9 тыс. руб., через год она выросла до 422,7 тыс. руб. В 2019 году средняя зарплата опустилась до 219,2 тыс. руб., но это произошло за счет открытия подразделения в Воронеже, где сотрудники в среднем получали 61,2 тыс. руб. Сотрудники московского офиса в 2019 году получали в среднем 338,9 тыс. руб.

Таким образом, по подсчетам аудиторов, средняя зарплата сотрудников фонда в разные годы превышала среднюю по России в 7,1–9,7 раза, а в Москве — в 3,6–5,1 раза. «При этом высокий уровень зарплат пока не подкреплен значимыми результатами», — констатируют в Счетной палате.

В отчете также приводится комментарий фонда, в котором объясняется, что установление высокой зарплаты сотрудникам в Москве обусловлено тем, что «деятельность фонда уникальна и требует найма в штат профессионалов с исключительными компетенциями». «Кроме того, перед сотрудниками поставлены существенные задачи, выполнение которых требует высокой вовлеченности в работу. Процессы в фонде выстраивались с нуля», — пояснили Счетной палате в фонде.

«Результаты деятельности фонда как института развития можно охарактеризовать как «весьма скромные», — резюмирует Орлова. — Так, за три года его работы (с 2017 по 2019 год) завершено строительство чуть более 3 тыс. жилых помещений, а компенсации выплачены немногим более 1300 обманутым дольщикам».

Автор: Надежда Федорова.
Теги: недвижимость , жилая недвижимость , обманутые дольщики , Счетная палата
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