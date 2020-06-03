Обманутым дольщикам предложили разрешить повторно использовать маткапитал

Фонд защиты обманутых дольщиков подготовил законопроект, по которому покупатели смогут повторно использовать маткапитал, если они получили денежную компенсацию вместо жилья

Фонд защиты обманутых дольщиков предложил позволить повторно использовать материнский капитал тем покупателям, которые использовали его при оплате жилья и получили вместо квартиры денежную компенсацию. Фонд выступил с соответствующей законодательной инициативой, сообщил заместитель генерального директора фонда, управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс в эфире в Instagram.

«Если принято решение о выплате денежной компенсации и ее получил гражданин, который направлял на приобретение жилья материнский капитал, то сумма, которая была оплачена за счет материнского капитала, фондом дольщиков возвращается в Пенсионный фонд. И тут же в законе написано, что при этом у гражданина возникает право повторного использования материнского капитала на цели, предусмотренные федеральным законом», — пояснил Ниденс.

По его словам, сейчас, при обращении дольщика, Пенсионный фонд рекомендует возвратить эти средства на его счет, а дальше оспаривать свои права по повторному использованию в суде. Как правило, отметил Ниденс, на то, чтобы принять решение, у суда уходит два-три месяца. «Понятно, что такая ситуация нас никоим образом не устраивает», — подчеркнул замгендиректора фонда.

В законодательной инициативе фонда также прописано условие, по которому дольщик может повторно использовать маткапитал не только при покупке жилья, но и на другие цели, если, например, у него изменилась жизненная ситуация (цели использования маткапитала остаются при этом ограничены федеральным законом).