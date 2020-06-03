Обманутым дольщикам предложили разрешить повторно использовать маткапитал
Фонд защиты обманутых дольщиков предложил позволить повторно использовать материнский капитал тем покупателям, которые использовали его при оплате жилья и получили вместо квартиры денежную компенсацию. Фонд выступил с соответствующей законодательной инициативой, сообщил заместитель генерального директора фонда, управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс в эфире в Instagram.
«Если принято решение о выплате денежной компенсации и ее получил гражданин, который направлял на приобретение жилья материнский капитал, то сумма, которая была оплачена за счет материнского капитала, фондом дольщиков возвращается в Пенсионный фонд. И тут же в законе написано, что при этом у гражданина возникает право повторного использования материнского капитала на цели, предусмотренные федеральным законом», — пояснил Ниденс.
По его словам, сейчас, при обращении дольщика, Пенсионный фонд рекомендует возвратить эти средства на его счет, а дальше оспаривать свои права по повторному использованию в суде. Как правило, отметил Ниденс, на то, чтобы принять решение, у суда уходит два-три месяца. «Понятно, что такая ситуация нас никоим образом не устраивает», — подчеркнул замгендиректора фонда.
В законодательной инициативе фонда также прописано условие, по которому дольщик может повторно использовать маткапитал не только при покупке жилья, но и на другие цели, если, например, у него изменилась жизненная ситуация (цели использования маткапитала остаются при этом ограничены федеральным законом).